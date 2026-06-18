おとなの週末お取り寄せ倶楽部｜住所を知らなくても贈れる「eギフト」を開始。“今日贈りたい”に応える新しいグルメギフト体験

アイブリッジ株式会社

アイブリッジ株式会社が運営するグルメお取り寄せサイト「おとなの週末お取り寄せ倶楽部」は、AnyReach（エニーリーチ）株式会社が提供するeギフトサービス「AnyGift（エニーギフト）」を導入し、相手の住所を知らなくても、LINEやSNS、メールなどを通じて手軽にギフトを贈ることができる「eギフト（ソーシャルギフト）」機能の提供を開始いたしました。

これにより、配送日数の関係でこれまで諦めていた「イベント当日のサプライズギフト」や、SNSのフォロワーやご友人へ、住所を聞かずにスマートなギフトを贈ることが可能となります。

※eギフト対応商品は順次拡大予定です。

eギフト導入の背景：「当日すぐに感謝を届けたい」直前層のニーズに応える

「おとなの週末お取り寄せ倶楽部」では、これまで「父の日」や「母の日」、「お中元」「お歳暮」といった季節のギフトイベントにおいて、多くのユーザー様にご利用いただいてまいりました。しかし、従来の配送方法では、イベント当日に商品をお届けするために「発送準備期間」や「配送日数」を考慮する必要があり、イベント日の約1週間前には注文受付を終了せざるを得ませんでした。

そのため、「イベント当日に感謝の気持ちを届けたい」「うっかり忘れてしまったが、今日中に何か贈りたい」といった直前・当日ニーズに十分応えきれないという課題がありました。また、近年高まっている「SNSのフォロワーや友人、離れて暮らす家族などへ、住所を知らなくても気軽にギフトを贈りたい」というカジュアルギフトへの需要にも対応するため、このたび、購入後すぐにデジタルメッセージカードとともにギフトを贈れる「eギフト」の導入を決定いたしました。

「おとなの週末お取り寄せ倶楽部 eギフト」の3つの特徴

1. 相手の住所・電話番号の入力は不要

購入後に発行される専用URLを、LINEやメール、SNSのDMなどで送るだけ。贈り先の住所を知らなくても、気軽にグルメギフトを贈れます。

2. イベント当日でも気持ちを届けられる

父の日やお中元、誕生日、記念日など、「今日贈りたい」というタイミングで利用可能。思い立ったらすぐに感謝の気持ちを届けられます。

3. 全国の厳選グルメにメッセージカードを添えて、より気持ちが伝わる贈り物に

eギフトを贈る際には、オリジナルのデジタルメッセージカードを添えることができます。遠方に住む大切な人へ、言葉とともに「おとなの週末お取り寄せ倶楽部」が厳選したこだわりの味をお届けします。

贈る側も受け取る側も、カンタン3ステップ！ eギフトのご利用方法

贈り方- 商品を選ぶ：対象商品ページで「住所を知らない相手にeギフトで贈る」を選択します。- メッセージを入力して購入：メッセージなど必要項目を入力し、eギフトを購入します。- URLをSNSやメールで送信：購入後に発行された「受け取りURL」をLINEやSNS、メールでお相手へ送信します。受け取り方- eギフトURLが届く：届いたURLから受け取り画面に進み、「eギフトを受け取る」をタップします。- お届け先を入力する：お届け先情報を入力します。入力した情報は、贈り主にはわからない仕組みです。- ギフトを受け取る：入力したお届け先へ商品をお届けします。

eギフト対応商品ピックアップ

鴻池花火(6個入) 五條堂

5種のフルーツ（ブルーベリー・オレンジ・バナナ・フランボワーズ・パイナップル）に生クリームを合わせ、きめ細かなこし餡と羽二重餅で包んだ洋テイストの大福。フルーツの甘酸っぱさと、餡やクリームのコクが見事なバランスで、さまざまな風味が口の中でふわっと広がる感覚が、まさに花火のよう。

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https://www.otoshu.com/c/egift/8300358

あんバタースコーンサンド

餡とバターは鉄板コンビ。そこにスコーンを合わせた和洋折衷のおやつ。ほろりとした生地、北海道産小豆を使ったつぶ餡のおいしさはもちろん、和歌山の海水で作られた天然塩の塩気により、重すぎないバランスの良さが魅力。まろやかなバタークリームタイプ、迫力の4層仕立て、餡のみの3種をセットに。

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https://www.otoshu.com/c/egift/8501114

焼きたて陣中牛タン（食べ比べセット）

職人が溶岩石で手焼きした牛タンを特殊冷凍し、焼きたての旨さを封じ込めたこちら。希少な仔牛を用いた「塩」は歯切れよくミルキーな味わい。「ペッパー」は噛むほどに広がる成牛の濃厚な旨みと黒胡椒の香りが後を引く。自然解凍＆つまめるサイズ感も酒肴として秀逸だ。

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https://www.otoshu.com/c/10/8503013

豊橋うなぎ蒲焼 特大カット（ポン半）

身の厚みにうれしくなるこの蒲焼きは、愛知県豊橋市の老舗うなぎ店の一品。豊川水系の地下水を用いてシラスウナギから養殖した、珍しいメスのうなぎを使っている。湯煎やレンチンで食感はふっくら。甘辛ダレに口どけのよい脂が重なり、ご飯が止まらない。

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https://www.otoshu.com/c/egift/8503011

ファットウィッチ ブラウニー BASICS

世界中で愛されているNY 発のブラウニー。ギラデリチョコを贅沢に使った深いコクと高密度のむっちり食感が持ち味だ。しっとり濃厚な定番から、甘酸っぱいドライチェリーや香ばしいクルミ入りまで、個性豊かな6種を詰合せに。

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https://www.otoshu.com/c/egift/8501110

今後の展望

「おとなの週末お取り寄せ倶楽部」は今後も、日本全国の“本当に美味しいもの”を、贈りたいと思ったその瞬間に届けられる体験を提供し、多様化するギフトニーズに応えてまいります。

▼eギフト（ソーシャルギフト）の詳細はこちら

https://www.otoshu.com/f/aboutegift

▼eギフト（ソーシャルギフト）対応商品一覧

https://www.otoshu.com/c/egift

AnyReach株式会社 会社概要

会社名：AnyReach（エニーリーチ）株式会社

URL：https://anyreach.co.jp/

代表者：代表取締役 中島 功之祐

AnyGift：https://anygift.jp/

「おとなの週末 お取り寄せ倶楽部」について

編集部が試食を行い、味や品質を確認した商品を紹介するグルメ通販サイトです。全国の生産者や店舗の商品を取り扱い、スイーツや惣菜など幅広いジャンルの商品を掲載しています。

サイトURL：https://www.otoshu.com/

運営会社について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

：東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町1-6-6 吉野第2ビル

代表者：代表取締役社長 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業、Webマーケティング事業

運営メディア一覧

おとなの週末（グルメお取り寄せサイト） https://www.otoshu.com/

Freeasy（セルフ型アンケートツール） https://freeasy-survey.com/

フルーツメール（ポイントサイト） https://www.fruitmail.net/

懸賞ボックス（懸賞情報サイト） https://kenshobox.net/