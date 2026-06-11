TeAmoの乱視用マンスリーカラコンに待望の新色が登場(ハート)大人気“盛れるDIA15mm”の3カラーをラインナップ！

株式会社Lcode

株式会社 Lcode（代表取締役社長：藤原 智洋、本社：大阪府大阪市）は、6月11日（木）より乱視用マンスリーカラコンの新色3色をコンタクトレンズTeAmo（ティアモ）公式通販サイトにて発売開始いたします。

マンスリータイプの乱視用カラコンに大人気の3色が追加！

今回追加となるのは、TeAmo 1MONTHの中でも人気上位の「レーシーブラウン」「レーシーベージュ」「フェーナモカ」の3色。いずれもDIA15mm、着色直径14.6mmの“大きめサイズ×ナチュラルなデザイン”で自然なデカ目を演出します。TeAmo1MONTH-TORIC-は全5カラー展開となり、より使用シーンやお好みに合わせて選びやすいラインナップとなりました。

＜コスパと品質、どちらも譲れない方へ＞

TeAmoのマンスリーカラコンは、1セット(1箱1枚入×2)での販売となっており、両目度数が異なる方でもお手軽にお試しいただけます！また、TeAmo 1MONTH TORICは1セット2,700円（税込2,970円）。1日あたりだと両目で90円（税込99円）ととてもお手頃にお使いいただけます。

当社従来製の乱視用1DAYカラコンと比較すると年間90,000円（税込99,000円）もお得な価格設定で「乱視でもコスパよく毎日のおしゃれを楽しみたい！」という方にぴったりの商品となっています。

本製品は、国内承認を取得した使用期間1ヵ月の乱視用カラコンです。

国内承認品とは、厚生労働省の定める基準に基づき審査を受け、承認を取得した製品を指し、これらの製品には医療機器承認番号が記載されています。カラコンは高度管理医療機器に分類されるため、使用方法を守って正しく使用することが大切です。

＜製品特長＞

・安定した視力矯正を実現する”バックトーリックデザイン”採用

・レンズの向きを自然と正しい位置に戻す”ダブルスラブオフ設計“採用

＜豊富な乱視度数×乱視軸＞

商品概要

■ブランド名：TeAmo 1MONTH TORIC

■販売名：ティアモマンスリー、ティアモマンスリーＴＲ

■医療機器承認番号：22400BZX00457A17、22400BZX00457A18

■希望小売価格： 2,700円（税込2,970円）/1セット（1箱1枚入×2）

■再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ

■使用期間：1ヵ月

■度数(PWR)：±0.00(度なし) / -0.50～-5.00(0.25ステップ) / -5.50～-10.00(0.50ステップ)

■乱視度数(CYL)：-0.75D, -1.25D, -1.75D, -2.25D

■乱視軸(AXIS)：180°

■商品スペック：DIA14.5mm、15.0mm / BC8.8mm /含水率38％

■製造販売元：株式会社El Dorado

■販売元：株式会社Lcode 東京都新宿区四谷4-28-4 YKBエンサインビル 4階

■発売日：2026年6月11日（木）

■販売チャネル：TeAmo公式通販サイト https://teacon.jp/type/1month_toric/(https://teacon.jp/type/1month_toric/?argument=wrUBhaAT&dmai=a6a2a71948b5c1)

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コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。

また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。

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