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「健康ミネラルむぎ茶 アイス スラリー」を、5月25日（月）に新発売
凍らせて飲む、麦茶の新習慣 酷暑時代に向けた、“やさしく身体を冷やす”暑さ対策提案
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、皆様に長年ご愛飲いただき、世界で販売実績No.1のむぎ茶飲料ブランドとしてギネス世界記録™に認定された（※1）「健康ミネラルむぎ茶」から、茶系飲料では初（※2）となる、凍らせて飲むことで身体を内側から冷やす「アイス スラリー」飲料として「健康ミネラルむぎ茶 アイス スラリー」を、2026年5月25日（月）に新発売します。
近年、記録的な猛暑の影響により、暑さ対策は個人のみならず、職場や屋外活動の現場においても重要な社会課題となっています。2025年6月からは職場での熱中症対策が義務化されており、飲料による暑さへの対策に関心が高まっています。そこで今回、「飲める氷」とも呼ばれる細かい氷の粒と液体が混ざり合った「アイス スラリー」に着目し、凍らせて飲むことで身体を内側から冷やす「健康ミネラルむぎ茶 アイス スラリー」を新発売します。
「健康ミネラルむぎ茶 アイス スラリー」は、「健康ミネラルむぎ茶」ならではの香ばしいおいしさと、カフェインゼロ、汗で失われがちなミネラル（※3）を含む特長はそのままに、暑さ対策に適したパウチ飲料です。スパウト付きパウチ容器を採用することで、屋外やスポーツシーンでも衛生的かつ手軽に飲用できるほか、握りやすく開けやすい誤飲防止キャップにより安全性にも配慮しているため、幼児から高齢者まで、安心してお飲みいただけます。
今後も当社は、“お客様の健康づくりをサポートする” という「健康ミネラルむぎ茶」のブランドビジョンのもと、「おいしく水分補給＆ミネラル」を掲げ、いつでもだれでもどこでもお楽しみいただけるブランドを目指してまいります。
（※1）麦茶飲料販売実績。Best-selling RTD barley tea brand-current / 最も販売されているRTD麦茶ブランド（最新年間販売量）対象年:2024年
（※2）当社調べ
（※3）ミネラルとは、リン、マンガン、ナトリウムのことです
《製品概要》
製品名：健康ミネラルむぎ茶 アイス スラリー
品名：清涼飲料水
容量・容器：120ｇパウチ
希望小売価格税込（税別）：216円（200円）
発売日：5月25日（月）
販売地域：全国
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、皆様に長年ご愛飲いただき、世界で販売実績No.1のむぎ茶飲料ブランドとしてギネス世界記録™に認定された（※1）「健康ミネラルむぎ茶」から、茶系飲料では初（※2）となる、凍らせて飲むことで身体を内側から冷やす「アイス スラリー」飲料として「健康ミネラルむぎ茶 アイス スラリー」を、2026年5月25日（月）に新発売します。
近年、記録的な猛暑の影響により、暑さ対策は個人のみならず、職場や屋外活動の現場においても重要な社会課題となっています。2025年6月からは職場での熱中症対策が義務化されており、飲料による暑さへの対策に関心が高まっています。そこで今回、「飲める氷」とも呼ばれる細かい氷の粒と液体が混ざり合った「アイス スラリー」に着目し、凍らせて飲むことで身体を内側から冷やす「健康ミネラルむぎ茶 アイス スラリー」を新発売します。
「健康ミネラルむぎ茶 アイス スラリー」は、「健康ミネラルむぎ茶」ならではの香ばしいおいしさと、カフェインゼロ、汗で失われがちなミネラル（※3）を含む特長はそのままに、暑さ対策に適したパウチ飲料です。スパウト付きパウチ容器を採用することで、屋外やスポーツシーンでも衛生的かつ手軽に飲用できるほか、握りやすく開けやすい誤飲防止キャップにより安全性にも配慮しているため、幼児から高齢者まで、安心してお飲みいただけます。
今後も当社は、“お客様の健康づくりをサポートする” という「健康ミネラルむぎ茶」のブランドビジョンのもと、「おいしく水分補給＆ミネラル」を掲げ、いつでもだれでもどこでもお楽しみいただけるブランドを目指してまいります。
（※1）麦茶飲料販売実績。Best-selling RTD barley tea brand-current / 最も販売されているRTD麦茶ブランド（最新年間販売量）対象年:2024年
（※2）当社調べ
（※3）ミネラルとは、リン、マンガン、ナトリウムのことです
《製品概要》
製品名：健康ミネラルむぎ茶 アイス スラリー
品名：清涼飲料水
容量・容器：120ｇパウチ
希望小売価格税込（税別）：216円（200円）
発売日：5月25日（月）
販売地域：全国