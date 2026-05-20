アメリカ発！フレグランスキャンドルブランド『YANKEE CANDLE（ヤンキーキャンドル）』ジャーLサイズがリニューアル

カメヤマ株式会社

カメヤマキャンドルハウス（代表取締役会長兼CEO：谷川花子）が日本販売代理権を有する『YANKEE CANDLE（ヤンキーキャンドル）』より、定番サイズ「ジャーL」がリニューアル！従来品より香料含有量がアップし、より豊かな香り立ちを楽しめる仕様になりました。

YANKEE CANDLE ジャーL ミッドサマーズナイト



従来より、香料をふんだんに使用しているのがYANKEE CANDLEの特長ですが、今回のリニューアルにより、その香料含有量がさらにアップ。これまで以上に奥行きのある、豊かな香りをお楽しみいただける仕様へと進化しました。

リニューアルのポイント

ソイワックス配合:ススが出にくいソイブレンドワックスを採用。

ソイワックスが配合されたことにより柔らかなミルキーカラーになりました。

香料含有量がアップ: もともと高配合だった香料をさらに増量。

お部屋の隅々まで、より豊かに香りが広がります。

まずは先行して上記3種類の香りがリニューアル。下記3種類も順次切り替えを予定しております。

YANKEE CANDLE ジャーL

・価格：5,500円（税込）

・本体サイズ：φ100×H177ｍｍ

・箱サイズ：W101×L101×H178mm

・燃焼時間：約150時間

・ギフトボックス入り

・“YANKEE CANDLE（ヤンキーキャンドル）とは”

1969年のクリスマス。16歳のマイク・キトリッジは母親に何かプレゼントしたいと思いましたが、十分なお金はありませんでした。そこで自分のクレヨンを溶かしてキャンドルを作り、それをプレゼントすることを思いついたのです。それがYANKEE CANDLE社誕生の瞬間でした。

それからしばらくして最初のYANKEE CANDLEショップがオープンし、フレグランスキャンドルが発売されました。通常のフレグランスキャンドルの約3倍の香料を使用して作られたYANKEE CANDLEは瞬く間に多くの人を魅了し、アメリカで最も愛されるまでになりました。

常に150種類ほどの香りを展開し、毎年30種類前後の新しい香りや限定の香りに加えて、新しい価値を提案し続けています。

カメヤマキャンドルハウスは2006年に代理販売権を得て取り扱いを開始しました。

カメヤマキャンドルハウスとは

1927年に創業したローソク製造メーカーのカメヤマ株式会社のインテリア雑貨・ブライダル部門です。「暮らしに癒しとぬくもりを」をコンセプトに、まもなく創業100年をむかえるメーカーの製造ノウハウ、海外ブランドとのパートナーシップの両方を活かしたウエディングやパーティー、日常生活の中での様々なシーンを彩る“キャンドルのある風景”を提案しています。表参道（港区南青山4-25-12）にキャンドルスクールを併設した直営キャンドルショップがございます。2024年5月にカメヤマローソク発祥の地三重県亀山市にローソクを学んで！作って！買って！癒される！総合エンターテインメント施設「カメヤマローソクタウン」をオープンしました。

カメヤマキャンドルハウスHP

https://k-design.kameyama.co.jp/

カメヤマキャンドルハウス インターネットショップ

https://www.kameyama-candle.jp/ec/shop/index.htm

カメヤマキャンドルハウスInstagram

https://www.instagram.com/kameyama_candle_house/