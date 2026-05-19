猫だけど猫じゃない!?︎　不思議な仕草や表情が魅力の猫たちが集まる『ネコまる』2026夏秋号 Vol.52が5月21日（木）に発売

辰巳出版株式会社おじさんみたいな仕草で座っちゃう「小次郎」（8歳♂）が堂々と表紙に登場

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猫だけど猫じゃない、そんな不思議な仕草や表情が魅力の猫たちが集まりました。大胆不敵な佇まいの猫やハンモックが好きすぎて珍妙な光景を生み出す猫、引退場牧場でボスとして君臨する猫など、どこか猫らしからぬ猫たちを取材。

その他にも、膨大な投稿写真の中から選出された「第42回・ネコまる大賞」の発表や、子猫のときからの成長っぷりが楽しめる「猫ばけちゃった！」のコーナー、猫への想いを綴った心温まるエッセイやくすっと笑えるエピソードなど、投稿コーナーも見どころ満載です。

『ネコまる』2026夏秋号 Vol.52 目次

■特集 「猫じゃない!?︎ かもしれない......」

ハンモック大好きな「うに」（13歳♂）。ひと目見たら忘れられないインパクト競争や繁殖を引退した馬たちが余生を過ごす牧場でボスを務める「メト」（推定6歳♂）

猫たちは人間と暮らすうち、己が猫であることを忘れてしまう時がある？ 猫なのに「猫じゃない!?︎」と言いたくなる行動や表情がかわいい猫たちを取材しました。

全国の飼い主から寄せられた「猫じゃないかも」と思う瞬間「猫じゃない!?︎ かもしれない......」に登場する猫たち

・引退馬牧場のボス「メト」

・ハンモック大好き「うに」

・うさぎの生まれ変わり？「恋梅」

・身も心もでかい男「小次郎」

・子どもたちと本当のきょうだいのように過ごす「とらまる」

・レッサーパンダそっくりの模様「パン」

■面白かわいい！ 充実の投稿コーナー

目は言葉以上に物語る。言いたいことがビビッと伝わる目力の持ち主も大集合

飼い主だからこそ、猫好きだからこそ捉えることのできたかわいくて面白い猫たちが約550匹登場。猫と暮らしている人なら「あるある」と笑ってしまうような瞬間から、「どうしてこんなことに！？」と驚くような奇跡の瞬間まで、余すことなくお届けします。読者の猫愛溢れる投稿に笑顔になること間違いなしです。

【商品概要】

『ネコまる』2026 夏秋号 Vol.52

定価：1,210円（本体1,100円＋税）

体裁：A4判／112ページ

発売日：2026年5月21日

発行：辰巳出版株式会社

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