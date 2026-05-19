お店や会社の集客を自分で始めたい方のためのネット広告実践書が発刊！

株式会社ペコリス著者：土居 靖典（株式会社ペコリス 代表取締役）

株式会社ペコリス代表の土居靖典が執筆した書籍『ゼロからわかる！ネット広告の教科書』が、2026年5月19日に発売されました。本書は、ネット広告の基礎からGoogle広告の出稿・運用・改善までを、実際の管理画面を使いながら解説する実践向けの一冊です。

ネット集客の重要性が高まる一方で、会社やお店の現場では、「広告を出したいけれど、何から始めればよいかわからない」「広告代理店に依頼するにはまだハードルが高い」「社内に広告の専門担当者がいない」といった悩みを抱えるケースも少なくありません。

本書では、そうした方に向けて、Google広告を中心としたネット広告の基本から、出稿手順、運用改善、効果測定までを、知識ゼロの方にもわかりやすく解説しています。実際の広告管理画面を豊富に掲載しているため、初めて広告に取り組む方でも「どの画面で、何を設定すればよいのか」を確認しながら進めることができます。

著者の土居靖典が代表取締役を務める株式会社ペコリスは、年間5億円超の広告費を運用する広告代理店です。これまでに、店舗ビジネス、医療・治療院、教育、士業、住宅関連、EC、資料請求型ビジネスなど、多岐にわたる業種の広告運用を支援してきました。本書には、そうした現場で体感してきた「成果につながる広告運用の考え方」と「つまずきやすいポイント」を凝縮しています。

また、著者はYouTubeチャンネル「店舗集客のwebマーケ ペコリスクエスト」でも、店舗集客やWebマーケティング、広告運用に関する情報を発信しています。本書では、そうした日々の情報発信で扱っているリアルタイムな広告運用の知見も踏まえつつ、Web記事や動画だけでは伝えきれない広告運用の全体像を体系的に整理しました。

ネット広告は、個別の設定やテクニックだけを理解しても、成果につながるとは限りません。大切なのは、広告のしくみを俯瞰し、アカウントの準備から出稿、公開後の確認、改善、効果測定までを一貫した流れで理解することです。本書では、その一連の手順を最初から最後まで掲載し、実際に手を動かしながら学べる構成にしています。

現在、Google広告はAIによる自動化が進み、広告運用のあり方も大きく変化しています。キーワードや広告文を細かく設定するだけの時代から、AIにどのような情報を渡し、どのように成果を判断し、改善につなげるかが重要な時代へと移り変わっています。

Googleは一体どこに向かっているのか。AIと対峙する現在、ネット広告はどのように進化していくのか。

本書では、そうした広告運用の変化も踏まえながら、初心者がまず押さえるべき基礎と、これからの広告運用で必要になる実践的な視点をわかりやすく解説しています。

ネット広告は、ただ出稿すれば成果が出るものではありません。大切なのは、広告のしくみを理解し、少額から始め、結果を見ながら改善していくことです。

本書は、「まずは自分で広告を出してみたい」「広告費をムダにせず集客につなげたい」「代理店に依頼する前に基本を理解しておきたい」という方が、ネット広告の第一歩を踏み出すための実践的な入門マニュアル本です。

ゼロからわかる！ネット広告の教科書[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Rg0Wtvh0Ino ]

【2026年版】Google広告の検索型広告（リスティング）を1から立ち上げる手順

Youtubeチャンネル「店舗集客のWebマーケ ペコリスクエスト」でも広告の配信手順を解説しており、ユーザーに取って理解しやすいメディアで手順を知ることができます。他にも、やってしまいがちな設定の失敗例や代理店広告運用の経験から得た様々な現場ならではのノウハウを多数配信中！

(株)ペコリス 代表取締役 土居 靖典

▶︎著者紹介

土居 靖典（どい やすのり）

株式会社ペコリス 代表取締役。

「良いお店を、良い会社を多くの人に知ってもらいたい」という思いのもと、中小企業向けにリスティング広告運用代行、Webサイト制作、Webコンサルティングを行っている。広告運用の現場で培ったノウハウをもとに、中小企業や個人事業主がネット広告の仕組みを理解し、集客に活用できるよう、実践的な情報発信を行っている。YouTubeチャンネル「店舗集客のWebマーケ ペコリスクエスト」では、Google広告を中心としたネット広告や店舗集客に関する情報をわかりやすく発信している。

株式会社ペコリス：https://peccolis.com/

▶︎書籍情報

書名：ゼロからわかる！ネット広告の教科書

著者：土居 靖典

判型・ページ数：A5判・264ページ

ISBN：9784816378799

価格：2,310円（税込）

発売日：2026年5月19日

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