【iF DESIGN AWARD 2026受賞】ベビーシート世界最軽量クラス※ 約2.5kg。マキシコシの次世代トラベルシステム「ZERO-G Travel System」誕生

株式会社GMPインターナショナル

株式会社GMPインターナショナル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：原口敬太）は、オランダ発の育児ブランド MAXI-COSI（マキシコシ）(https://www.maxicosi.jp/) より、新生児用チャイルドシート（ベビーシート）「Coral Slide Pro（コーラル スライド プロ）(https://www.maxicosi.jp/product/baby/baby_carrier/coral-slide-pro/?)」を発売いたします。

本製品は、取り外し可能なソフトキャリアとして世界最軽量クラス※となる約2.5kgを実現。眠ってしまった赤ちゃんを起こさず、車・ベビーカー・室内へとシームレスに移動できる、新しい移動体験を提案します。

さらに、コンパクトベビーカー「Fame Cabin（フェイム キャビン）」と組み合わせることで、“ZERO-G Travel System(https://www.maxicosi.jp/zero-gravity/)”としても使用可能。軽量性・快適性・機動力を兼ね備えた次世代モビリティとして、日本の都市型ライフスタイルにフィットする新しい選択肢を提案します。

Coral Slide Proは、革新的なデザインと機能性が評価され、世界的に権威あるデザイン賞「iF DESIGN AWARD 2026」(https://ifdesign.com/ja/winner-ranking/project/maxi-cosi-coral-slide-pro/753711)を受賞しました。親の負担を軽減するために開発された超軽量2.5kgの取り外し可能なソフトキャリアによって“赤ちゃんを起こさず移動できる”新しい移動体験が高く評価されています。

起こさない。それだけで、移動はもっとスマートになる

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=w5TUdsatjnM ]

Coral Slide Pro 最大の特長は、内側のソフトキャリアだけを取り外して持ち運べる“セパレート構造”。ベビーシートを車やベビーカーにワンタッチで着脱できるトラベルシステムは、新生児から生後15ヶ月頃までの、赤ちゃんの睡眠リズムが不安定な時期に「起こさず移動できる」という大きなメリットがあります。

一方で、ベビーシート自体の重量が課題となり、「便利だけど持ち運びが大変」という声も少なくありませんでした。

Coral Slide Proは、必要な部分だけをスマートに持ち運べる新構造を採用することで、約2.5kg※という軽量化を実現。眠ってしまった赤ちゃんを起こさず、車からベビーカーへ ベビーカーから室内へ 抱っこから移動へスムーズに移行することができます。

赤ちゃんとの移動を、より軽やかで快適な体験へと変えていきます。

日本のライフスタイルにフィットする“都市型トラベルシステム”

ZERO-G Travel Systemは、公共交通機関での移動や、車を所有しないカーシェアユーザーにもおすすめです。階段や狭い場所など、通常のベビーカーでは移動しづらいシーンでも、ベビーシート部分を簡単に取り外してスムーズに移動可能。

また、カーシェア利用時も専用チャイルドシートとして使用できるため、レンタルチャイルドシートを別途手配する必要がありません。

軽量性とコンパクト性を兼ね備え、マキシコシブランド同士ならではのスムーズなドッキングにより、赤ちゃんとの移動をより快適にサポートします。

■Coral Slide Proの特徴

内側だけを取り外せるセパレート構造

Coral Slide Pro は、ソフトキャリアと保護シェルの2層構造を採用。超軽量ソフトキャリアだけを取り外して持ち運べるため、日常の移動をよりスムーズにします。

リクライニング機能

車移動、抱っこ中、散歩中など、さまざまなシーンに対応。フラットポジションを含む3段階のリクライニング機能により、赤ちゃんの快適な睡眠姿勢をサポートします。

ハンズフリーでスムーズな持ち運び

別売りのキャリーストラップを使用することで、赤ちゃんを安全に抱っこしながら両手を自由に使うことができます。

XLサンキャノピー

UPF50+対応の大型サンキャノピーを採用。強い日差しや風から赤ちゃんをやさしく守ります。

■FAME CABINの特徴

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=VYJ2kKD3PVs ]夜道に光る「ルミライドLED」搭載

ベビーカー下部前方に、夜間の視認性向上に配慮したルミライドLEDライトを装備。暗い道でもベビーカーの存在を明確に示し、車や自転車、歩行者からの認識性を高めます。

USB-C充電ポート内蔵

使いやすい位置にUSB-Cを搭載。外出中の充電不安を解消し、スマートフォンや夏の必需品送風マットにも対応。

＜製品情報＞

■Maxi-Cosi「Coral Slide Pro（コーラルスライドプロ）」

価格： 52,800円（税込）

カラー（2色）Sapphire Sand（サファイアサンド）/Black Onyx（ブラックオニキス）

対象年齢： 新生児～ 2歳頃

対象身長： 40cm ～ 87cm

車載方法： ISOFIX固定 | シートベルト固定 |

安全基準： R129適合

商品ページ：https://www.maxicosi.jp/product/baby/baby_carrier/coral-slide-pro/



■Maxi-Cosi「Fame Cabin（フェイム キャビン）」

価格：93,500円（税込）

カラー（2色）Sapphire Sand（サファイアサンド）/Black Onyx（ブラックオニキス）

対象年齢：新生児～4歳頃

耐荷重：22kg

スペック(単位cm)：使用時 全長84/幅44.5/高さ105｜折りたたみ時 全長25/幅44.5/高さ54

製品重量：8kg

安全基準：EN1888-2適合

付属品：シートインレイ/専用バッテリー（定格容量 5000mAh）

商品ページ：https://www.maxicosi.jp/fame-cabin/

＜取扱い店舗＞

■マキシコシ取り扱い店 https://www.maxicosi.jp/store/

■AIRBUGGY直営店 https://www.maxicosi.jp/store/retail/

■チャイルドシート専門店 CHILDSEAT LAB. https://www.childseatlab.com/

■公式オンラインストア https://store.airbuggy.com/

■MAXI-COSI(マキシコシ）について

1968年にオランダで誕生した安全の中に、利便性を取り入れた、欧州で最も認知されている信頼の育児用品総合ブランドです。チャイルドシートで最も認知され、今日まで5,000万人以上の赤ちゃんを大切に運んでいます。さらに国連の会議にも出席し、最新の安全基準R129の制定に関わる等、先進的な開発力・技術力が世界でも高く評価されています。

■会社概要

商号 ：株式会社GMPインターナショナル

所在地 ：〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-18-5 TIビル

代表 ：原口 敬太

設立日 ：2002年2月

事業内容 : 3輪ベビーカー・ペットカートの製造・販売、育児用品の輸入、販売

■自社ブランド：

AIRBUGGY：https://www.airbuggy.com

AIRBUGGY PET：https://www.airbuggy.pet

■取扱いブランド：

MAXI-COSI：https://www.maxicosi.jp

britax romer：https://www.britax.jp

VEER：https://www.gmp-intl.co.jp/veer/

Joolz：https://my-joolz.jp/

※2026年5月時点。取り外し可能なソフトキャリアタイプのベビーシートにおいて。MAXI-COSI調べ