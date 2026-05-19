磁石を使わず、必要な部分だけ吸着。貼り直せる「Nano-Suction プライバシーフィルム」シリーズを発売

ディーフ株式会社

ディーフ株式会社（社長：荒木 徹、本社：東京都港区）は、iPad、MacBook、Microsoft Surface、Windows PCに対応する「Nano-Suction プライバシーフィルム」シリーズを、2026年5月18日よりDeff DIRECT STOREおよび各販売店にて順次発売いたします。

「Nano-Suction プライバシーフィルム」は、横方向からの視線を遮る着脱式のプライバシーフィルムです。カフェ、電車や新幹線などの移動中、オフィス、会議室など、周囲の視線が気になる環境でも、作業内容や資料を見られにくくし、安心してデバイスを使用できます。

一般的な貼り付け式フィルムと異なり、本製品は画面部分には吸着せず、ベゼル部分だけで固定するNano-Suction（ナノサクション）構造を採用しました。粘着剤や磁石を使わないため、貼り直しや取り外しがしやすく、跡が残りにくいのが特長です。

画面部分が非吸着構造のため、貼り付け時に空気が閉じ込められにくく、気泡が入りにくい設計です。必要な時だけ装着し、不要な時は取り外して使えるため、外出先や共有スペースでの作業、商談、会議など、シーンに合わせて柔軟に使用できます。

また、正面からの見やすさにも配慮し、透過率約70%（±5）、ヘイズ約35%（±5）を実現。映り込みを抑えながら、明るさや色味を大きく損なわず、資料作成、ブラウジング、動画視聴など幅広い用途で快適に使用できます。

iPad用 全8種MacBook用 全6種Surface用 全2種Windows PC汎用タイプ 全5種

初回ラインアップは、iPad、MacBook、Surface、Windows PC汎用タイプを含む全21SKUです。

主な特徴

・左右約30°、視野角約60°のプライバシー保護で、横からの覗き見を防止

・正面からはクリアに見やすく、作業性に配慮した設計

・ベゼル部分のみで吸着するNano-Suction構造を採用

・画面部分は非吸着構造のため、気泡が入りにくい

・磁石を使用しないため、デバイスへの磁気干渉が気になる方にも使いやすい

・貼り直し、取り外しが可能で、必要な時だけ装着できる

・ホコリなどで吸着力が低下した場合も、水洗いして繰り返し使用可能

・iPad、MacBook、Surface、Windows PC汎用まで幅広い機種・サイズに対応

・収納ケース付き

Nano-Suction（ナノサクション）構造について

Nano-Suctionは、表面にある微細な吸盤構造によって吸着力を生み出す素材です。粘着剤を使わないため、貼り直しがしやすく、糊残りしません。ホコリが付着して吸着力が弱くなった場合も、吸着面をやさしく水洗いすることで繰り返し使用できます。

本シリーズでは、画面部ではなく、上下または左右のベゼル部分にNano-Suctionエリアを配置しています。画面部分に直接吸着しないため、フィルム装着時の気泡発生を防ぎ、必要な時だけ装着する着脱式プライバシーフィルムとして使用できます。

共通仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/150682/table/13_1_9b9da64a60fd406cab5810e63be8d6de.jpg?v=202605190551 ]

商品ラインナップ

価格はすべて税込です。対応機種・仕様は予告なく変更となる場合があります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/150682/table/13_2_81ef764886821f2398f4fb2829b013c8.jpg?v=202605190551 ]

関連リンク

Deff DIRECT STORE：

https://www.deff.co.jp/

製品ページ：

https://www.deff.co.jp/c/nsf

「Deff」ブランドについて

社名「Deff（ディーフ）」は、「Design Evolution For the Future」の頭文字をとったものです。独創性の高いアイデアと進化するデザインで、「今」に最適なライフスタイルを提案し、「もっと便利で快適な未来」を創造していきたいという想いが込められています。

モノが溢れる現在、ユーザーのニーズは常に変化しており、「使いやすさ」も同じく変わりつづけています。そんなリアルなニーズに応えるべく、製品企画はもちろんデザインも自社内で行っています。最適な素材選びや、性能と機能美を獲得するまでに洗練されたデザインなど、すべての製品においてこだわりのモノづくりを続けています。

注記

※Nano-Suctionは、ナノレベルの微細吸着構造を用いた吸着素材の名称です。

※Apple、iPad、iPad Air、iPad Pro、MacBook、MacBook Air、MacBook Proは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※Microsoft、Surface、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※Intel、その他製品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

※製品に記載している会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※商品の仕様については、予告なく変更される場合があります。