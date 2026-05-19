今年の夏は、「涼しさ」を持ち歩く！「暑さから人を守りたい」ーーシングルマザーたちの声から生まれた高機能日傘「LOVESTOCK」誕生！

一般社団法人日本シングルマザー支援協会

一般社団法人 日本シングルマザー支援協会（本社：神奈川県横浜市、代表理事：江成道子、以下「日本シングルマザー支援協会」）と、ECアプリを運営するラブストック株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：海南真太郎）は、シングルマザーたちによる商品開発プロジェクト第1弾として、猛暑対策に特化した高機能日傘「LOVESTOCK」を共同開発いたしました。2026年5月20日発売。

2025年、各地では40℃を超える猛暑日が相次ぎ、熱中症による救急搬送者数も過去最多水準となりました。

「炎天下での通学や通勤を少しでも快適にしたい」

「家族を猛暑から守りたい」

そんな母親たちのリアルな声から、このプロジェクトはスタートしました。

製品特長

01 「紫外線対策」だけではない。「暑さ対策」のための日傘を開発

日傘「LOVESTOCK」は、一般的なUVカット日傘とは一線を画し、「遮熱性」に徹底的にこだわった商品です。

遮光率100％、UV遮蔽率100％（※）で、紫外線をカットし、真夏の日差しから肌を守るだけでなく、「遮熱率56～63％」（※）という高い遮熱性能により、真夏のアスファルトの照り返しや、通勤・通学時の体感温度を軽減することを目指しました。

「傘の下にいると、日陰にいるような快適さ」を追求しています。

また、約206gの超軽量設計を採用。

毎日バッグに入れても負担になりにくく、通勤・通学・旅行にも持ち歩きやすい仕様となっています。

02 晴れの日も、突然の雨もこれ1本

近年の気候変動を受け、変わりやすい天気にも対応できるよう「晴雨兼用仕様」を採用。

撥水5級仕様（※）で、晴れの日も雨の日もこれ1本で使用可能。

さらに、使用後に「ざっくりたたんでそのまま収納できる」防水機能付き収納袋もセットにしました。

収納ケースには便利なフックを付属、バッグに簡単に取り付けられるため、

・日傘に慣れていない男性や子ども

・営業周りが多い会社員

・荷物の多い子育て世代

にも使いやすい仕様になっています。

防水機能付きの袋は濡れたまま収納でき、フックがバッグにかけられるため、

「カバンの中が濡れにくい」

「傘を置き忘れにくい」

という実用性にこだわりました。

03 シングルマザーたちの「リアルな困りごと」から生まれた商品

本プロジェクトは、日本シングルマザー支援協会のメンバーと、商品企画・EC販売を手掛けるラブストック株式会社が、約1年半をかけて共同開発しました。

特に重視したのは、「日陰のような涼しさ」。

夏の終わり頃には、紫外線だけでなく「暑さ疲れ」で体力を消耗する方も少なくありません。

そこで、日差しを防ぐだけでなく、「差した瞬間にひんやり感を感じられる生地」を追求しました。

実際に完成した日傘を使用した開発メンバーからは、

「今までの日傘より、体感的に涼しい」

「子どもに持たせたくなる」

「男性にも必要だと思った」

という声が上がっています。

商品会議中のメンバー

日本シングルマザー支援協会 代表理事 江成道子

「日傘LOVESTOCKは、『大切な人を猛暑から守りたい』という想いから始まった商品です。

近年の夏は、子どもたちが外を歩くだけでも危険を感じる暑さになっています。

特にシングルマザー家庭では、毎日の送迎や通勤、買い物など、炎天下を避けられない場面も少なくありません。

だからこそ、本当に役立つ『暑さ対策の日傘』を作りたいと思いました。

今回の商品は、シングルマザーだけでなく、子どもたち、働く女性、営業職の男性、高齢者など、すべての方に使っていただきたい日傘です。

そのため、自治体・学校・企業様からの導入相談も可能ですので、ぜひお問い合わせください。

なおこちらの商品の収益の一部は、日本シングルマザー支援協会の活動費となるため、支援団体の寄付に頼らない新たな収益の形となる取り組みとなっております。」

自治体・学校・企業向け導入のご相談について

近年、日本各地で「災害級猛暑」が続く中、熱中症対策は自治体・教育機関・企業にとって重要な社会課題となっています。

「LOVESTOCK」は、「紫外線対策」だけではなく、「暑さ対策」を目的として開発された遮熱日傘として、

・自治体の熱中症対策事業

・小学生・中学生の通学時の暑さ対策

・学童・保育施設での安全対策

・高齢者向け見守り支援

・企業の福利厚生・健康経営施策

・イベントや観光地での暑熱対策

など、幅広いシーンでの活用を想定しています。

現在、自治体・教育機関・企業との共同イベントや導入相談も受付しております。

商品概要／販売について

商品名

日傘「LOVESTOCK」

仕様

晴雨兼用・遮熱・UVカット・超軽量・防水収納ケース付（男女兼用）

カラー

ピンク・ネイビー・ベージュ

価格

1本 6,578円 ／ 2本セット 12,100円（各税込・送料込）

購入・詳細

高機能・折りたたみ日傘「LOVESTOCK」

https://api.lovestock.shop/ls-forward-center/top/e4LxFeZy

※機能性データは生地状態での試験結果です。製品の縫製部分など生地以外の部分には当てはまりません。

※遮熱効果データは試験条件下での評価検査報告書によるものです。

※人工太陽照明灯（温度25°C、湿度50±4％RH）による照射30分後の試験結果。

※遮熱性はカラーによって数値が異なります。

※試験結果は提出した試料に対するものであり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

日本シングルマザー支援協会について

2013年設立。

「シングルマザーの自立 できないをできるへ」を掲げ、シングルマザーの自立支援に特化した活動を続ける。

就労支援、コミュニティ形成、起業支援などを展開。

現在の会員数は13,100名（2026年4月時点）

地方の名品やオリジナル商品の企画・販売を行う他、ECとSNSを融合したアプリ「LOVESTOCK」を運営。

設立：2013年

代表理事：江成道子

所在地：神奈川県横浜市

会員数：13,100名（2026年4月時点）

事業内容：自立支援・女性起業支援・企業研修・行政受託 等

公式サイト：https://xn--qckmb1noc2bzdv147ah7h.com/

ラブストック株式会社について

会社名：ラブストック株式会社

代表取締役：海南真太郎

所在地：東京都豊島区

公式サイト：https://www.lovestock.co.jp/

シングルマザープロジェクト 第1弾

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人 日本シングルマザー支援協会

担当：田中

info@mother-support.org