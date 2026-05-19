アクション俳優・大東賢、“見せる”から“効かせる”へ 重量感と実戦性を追求した「パワー系アクション」を提唱
アクション俳優・大東賢氏が、監督・主演作品「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を通じて、令和時代の新たなアクション表現として「効かせるアクション」を提唱している。
アクション俳優とは、格闘技やスタント技術を駆使し、映画やドラマなどで身体を使った演技を行う俳優を指す。近年では、単なるスピード感や派手さだけではなく、「存在感」「重量感」「実戦性」を重視した、“見せる”から“効かせる”アクションへと、日本のアクション表現の評価軸も変化し始めている。
その中で大東賢氏は、元アームレスリング日本王者として培った肉体性とパワーを武器に、「パワー系アクション」という独自ジャンルを追求。相手に本当に効いているように見える説得力、打撃の重さ、身体同士がぶつかる衝撃感など、“重量感のあるリアルアクション”をテーマに作品制作を続けている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349660/images/bodyimage1】
監督・主演を務める「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」では、CGやワイヤー主体ではなく、肉体そのものの迫力を前面に押し出したアクション演出を展開。昭和・平成のヒーローアクションへのリスペクトを持ちながら、令和時代ならではの“効かせるアクション”として再構築している。
現在、世界的にもアクション映画は「リアル志向」へと進化しており、日本国内でも実戦性や身体能力を重視したアクション俳優への注目が高まりつつある。大東賢氏は、その流れの中で「パワー系アクション俳優」として独自の存在感を放っている。
大東賢氏は、
「スピードだけではなく、“本当に効いている”と思わせる説得力を大切にしたい。重量感、迫力、身体性を通じて、日本独自のパワー系アクションを広めていきたい」
とコメントしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349660/images/bodyimage2】
【関連キーワード】
大東賢
アクション俳優
効かせるアクション
パワー系アクション
重量感アクション
実戦型アクション
リアルアクション
肉体派俳優
バトルクーリエ
運送ドラゴン
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349660/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349660/images/bodyimage4】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
アクション俳優とは、格闘技やスタント技術を駆使し、映画やドラマなどで身体を使った演技を行う俳優を指す。近年では、単なるスピード感や派手さだけではなく、「存在感」「重量感」「実戦性」を重視した、“見せる”から“効かせる”アクションへと、日本のアクション表現の評価軸も変化し始めている。
その中で大東賢氏は、元アームレスリング日本王者として培った肉体性とパワーを武器に、「パワー系アクション」という独自ジャンルを追求。相手に本当に効いているように見える説得力、打撃の重さ、身体同士がぶつかる衝撃感など、“重量感のあるリアルアクション”をテーマに作品制作を続けている。
監督・主演を務める「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」では、CGやワイヤー主体ではなく、肉体そのものの迫力を前面に押し出したアクション演出を展開。昭和・平成のヒーローアクションへのリスペクトを持ちながら、令和時代ならではの“効かせるアクション”として再構築している。
現在、世界的にもアクション映画は「リアル志向」へと進化しており、日本国内でも実戦性や身体能力を重視したアクション俳優への注目が高まりつつある。大東賢氏は、その流れの中で「パワー系アクション俳優」として独自の存在感を放っている。
大東賢氏は、
「スピードだけではなく、“本当に効いている”と思わせる説得力を大切にしたい。重量感、迫力、身体性を通じて、日本独自のパワー系アクションを広めていきたい」
とコメントしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349660/images/bodyimage2】
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アクション俳優
効かせるアクション
パワー系アクション
重量感アクション
実戦型アクション
リアルアクション
肉体派俳優
バトルクーリエ
運送ドラゴン
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349660/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
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