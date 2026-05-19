株式会社サンクユー、EC-CUBE開発会社の選び方を解説｜制作会社との違いと依頼前に確認すべきポイントとは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348686/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、EC-CUBE導入を検討する企業に向けて、開発会社選定時のポイントを整理したコラム『EC-CUBE開発会社の選び方｜制作会社との違い・依頼前に確認したいポイントを解説』を公開しました。
■ なぜ「制作会社選び」が重要なのか
EC-CUBEは自由度が高い一方、構築会社によって品質や対応範囲に大きな差があります。
特に、
・BtoB対応
・基幹システム連携
・独自カスタマイズ
・長期運用
を前提とする場合、単なるデザイン制作会社では対応が難しいケースがあります。
■ 「制作会社」と「開発会社」の違い
本コラムでは、
・制作会社
→ デザイン／ページ制作中心
・開発会社
→ 業務設計／システム開発／連携対応まで含む
という違いを整理しています。
特にEC-CUBEでは、要件定義やシステム設計の比重が大きく、開発力が運用品質に直結します。
■ よくある失敗
・見た目だけで選ぶ
・要件整理せず依頼する
・保守体制を確認していない
・カスタマイズ前提を考慮していない
結果として、
「運用に合わない」
「改修のたびに高額化する」
といった問題につながるケースがあります。
■ 依頼前に確認すべきポイント
コラムでは、依頼前に確認すべきポイントとして、
・EC-CUBE実績
・BtoB対応経験
・保守／運用体制
・基幹システム連携経験
・要件定義の進め方
などを紹介しています。
■ 成功のポイント
重要なのは、
「ECサイトを作ること」ではなく、
「運用に合う仕組みを作ること」です。
そのため、制作だけでなく、業務理解や運用設計まで踏み込める会社選びが重要になります。
■ コラムはこちら
EC-CUBE開発会社の選び方｜制作会社との違い・依頼前に確認したいポイントを解説
https://www.thank-u.net/blog/eccube/eccube-development-company/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、EC-CUBE構築において、要件定義から開発・保守まで一貫して対応しています。
・EC-CUBE構築／カスタマイズ
・BtoB-EC構築
・基幹システム連携
・業務整理／要件定義
・保守／運用支援
まで対応し、運用を前提としたECサイト構築を支援しています。
■ こんな企業様におすすめ
・EC-CUBE構築会社選びで迷っている
・BtoB対応できる会社を探している
・長期運用を前提に構築したい
・カスタマイズ前提で相談したい
・保守まで任せたい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、EC-CUBE導入を検討する企業に向けて、開発会社選定時のポイントを整理したコラム『EC-CUBE開発会社の選び方｜制作会社との違い・依頼前に確認したいポイントを解説』を公開しました。
■ なぜ「制作会社選び」が重要なのか
EC-CUBEは自由度が高い一方、構築会社によって品質や対応範囲に大きな差があります。
特に、
・BtoB対応
・基幹システム連携
・独自カスタマイズ
・長期運用
を前提とする場合、単なるデザイン制作会社では対応が難しいケースがあります。
■ 「制作会社」と「開発会社」の違い
本コラムでは、
・制作会社
→ デザイン／ページ制作中心
・開発会社
→ 業務設計／システム開発／連携対応まで含む
という違いを整理しています。
特にEC-CUBEでは、要件定義やシステム設計の比重が大きく、開発力が運用品質に直結します。
■ よくある失敗
・見た目だけで選ぶ
・要件整理せず依頼する
・保守体制を確認していない
・カスタマイズ前提を考慮していない
結果として、
「運用に合わない」
「改修のたびに高額化する」
といった問題につながるケースがあります。
■ 依頼前に確認すべきポイント
コラムでは、依頼前に確認すべきポイントとして、
・EC-CUBE実績
・BtoB対応経験
・保守／運用体制
・基幹システム連携経験
・要件定義の進め方
などを紹介しています。
■ 成功のポイント
重要なのは、
「ECサイトを作ること」ではなく、
「運用に合う仕組みを作ること」です。
そのため、制作だけでなく、業務理解や運用設計まで踏み込める会社選びが重要になります。
■ コラムはこちら
EC-CUBE開発会社の選び方｜制作会社との違い・依頼前に確認したいポイントを解説
https://www.thank-u.net/blog/eccube/eccube-development-company/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、EC-CUBE構築において、要件定義から開発・保守まで一貫して対応しています。
・EC-CUBE構築／カスタマイズ
・BtoB-EC構築
・基幹システム連携
・業務整理／要件定義
・保守／運用支援
まで対応し、運用を前提としたECサイト構築を支援しています。
■ こんな企業様におすすめ
・EC-CUBE構築会社選びで迷っている
・BtoB対応できる会社を探している
・長期運用を前提に構築したい
・カスタマイズ前提で相談したい
・保守まで任せたい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
プレスリリース詳細へ