Valuence INFINITIES、26-27 SEASON 新メンバーオーディションを開催！

バリュエンスホールディングス株式会社

バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES（バリュエンス インフィニティーズ）」は、D.LEAGUE（Dリーグ）に所属するトップチームの新メンバーを募集するオーディションの開催を決定いたしました。トップチームオーディションの実施は今回で3回目となり、さらなる飛躍とチーム力強化を目指す挑戦となります。

Valuence INFINITIESをさらなる高みへ--。トップチーム新メンバーを大募集！

25-26 SEASONで発足4年目を迎えたValuence INFINITIES。今シーズンは開催会場の変更や2ブロック制の導入、ルール改定など、D.LEAGUEにおいて数々の新たな取り組みが行われる中、Valuence INFINITIES はBLOCK VIBEに所属し、シーズンを戦い抜きました。開幕戦の勝利、CYPHER ROUNDでの2位獲得、所属選手であるTSUKKIやMAiKAのMVD受賞などがあったものの、最終順位はブロック7位と、3年連続のCHAMPIONSHIP出場叶わず悔しい結果となりました。しかしながら、メンバーはD.LEAGUEの舞台にとどまらず、チーム活動や個人での活動を通じて、バリュエンスグループのミッションである「大切なことにフォーカスして生きる人を増やす」という想いを発信し続けています。そして迎える5年目、26-27 SEASON。歩みを止めることなくさらなる進化を遂げるため、新メンバーオーディションを開催いたします。Valuence INFINITIESとともに夢の実現を目指したい方、新たな挑戦に踏み出したい方の挑戦をお待ちしております。

▪コメント

◆KATSUYA（DIRECTOR）

「よりINFINITIESの色を濃くしていきたい中で、新しい力を持つ人たちにも刺激を受けたく、今回のオーディションを通して仲間探しができればと思っています。 “ダンス力”ももちろん審査しますが、D.LEAGUEに関して言えば、もし自分がスタメンに入らなくても一丸となって進んでいく人を期待したいし、D.LEAGUE以外の舞台でもダンス界に自分のスタイルやINFINITIESの色をもっと伝えていきたいと思ってくれる人を期待したいです。INFINITIESで“絶対成長してやる”だったり“自分がチームのみんなの良い刺激になりたい”みたいな向上心を持ってチャレンジしてもらえると嬉しいです。」

◆SEIYA（CREATIVE DIRECTOR 兼 チームリーダー）

「チームの掲げる目標に貢献しながらも前向きに全力で取り組んでくれる人に来てほしいです。INFINITIESはみんな個性が強い（笑）。これから若い方たちの個性を最大限に引き出すのも僕たちの役目だなと思っているので、磨き甲斐のある、前向きでダンス大好きな方は大歓迎です。もしかしたら思い通りにいかない部分もあるかもしれないですが、“こういう世界もあるんだ”っていう気持ちを持ってくれると嬉しいですね。INFINITIESは世界レベルのダンサーもいっぱいいますけど、それを差し置いて“自分が引っ張っていく！”ぐらいの強い気持ちがある方、ぜひ待ってます。」

▪Valuence INFINITIES トップチームオーディション概要

◆一次審査

＜審査方法＞

動画審査（１.課題振付動画＋フリー、２.自己PR動画）

＜エントリー期間＞

2026年5月18日（月）13：00～2026年6月19日（金）23：59

＜合格発表＞

2026年6月28日（日）予定（合格者のみにメールにてお知らせいたします）

※詳細はエントリーフォームよりご確認ください（https://forms.gle/SoDmU3UaA8HJU9Ch8）

◆二次審査

＜審査方法（予定）＞

1日目）振り入れ＋CYPHER＋懇親会 ／ 2日目）振付審査＋面談

＜日時＞

1日目）2026年7月11日（土）10:00～ ／ 2日目）2026年7月12日（日）10：00～

＜場所＞

東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5 4階（Valuence INFINITIES スタジオ）

※二次審査は2日間開催となりますので、両日の予定確保をお願いいたします。

※交通費および宿泊費は自己負担となりますので、あらかじめご了承ください。

※二次審査の詳細、合格発表のタイミング等については、一次審査の合格者のみにメールにてお知らせいたします（審査方法は変更の可能性がございます）。

◆応募条件

＜年齢＞

満15歳以上

＜性別＞

不問

＜居住地＞

契約期間中に都内近郊に居住可能な方（もしくは通える方）

＜契約期間＞

原則1年以上とし、期間中Valuence INFINITIESのメンバーとして活動できる方（2026年8月～を予定）

＜ダンス歴/ジャンル＞

3年以上/ジャンル問わず

＜求める人物像＞

・D.LEAGUEの活動だけでなく外部の活動にも積極的に参加して常に視野を広げることができる方

・何事にも前向きに取り組める方

・ROUNDだけでなくチームとしての外部イベントにも積極的に取り組める方

・自分のジャンルじゃないところも積極的に取り組める方

・SNSで自分やチームを積極的に発信できる方

・D.LEAGUEおよびチームの指定する活動に参加できる方

＜その他条件＞

・チームとしての審査のほか、FIDAの審査を通過すること（FIDAの審査手続きは当社で行いますので応募者で必要な事項はございません）

・未成年の場合は、オーディションの応募にあたって保護者の同意を得ること

・チーム規約、D.LEAGUE規約に則った行動と遵守ができること

・D.LEAGUEのみならずValuence INFINITIESのあらゆる活動に参加・協力ができること

・個人スポンサーやマネジメント会社の有無を確認させていただきます

◆エントリーについて

応募フォームに必要事項をご記入の上、エントリーをお願いいたします。

（応募フォーム： https://forms.gle/SoDmU3UaA8HJU9Ch8 ）

◆採用人数

若干名

※トップチームオーディション落選者から、Youthチームメンバーとして契約を打診させていただく可能性がございます。

※基準を満たさない場合、合格者0名とする可能性もございます。

◆注意事項

・エントリー＋一次審査の動画提出について、それぞれ提出期日を過ぎた場合は無効となります。

・応募に際し、応募者に生じた損害について、当社は一切責任を負いません。

・審査基準などに関してはお答えできません。

・応募フォームに記載いただいた内容に虚偽があった場合やFIDAの審査を通過しなかった場合、合格を取り消すことがあります。

◆オーディションに対するお問い合わせ先

Valuence INFINITIES運営事務局（valuenceinfinities@valuence.inc）

※お問い合わせの際は、メール件名に「メンバーオーディションについて」とご明記ください。

※合否結果に関する個別のお問い合わせには対応いたしかねます。

▪Valuence INFINITIESについて

BREAKIN'（ブレイキン）、HIPHOP（ヒップホップ）、そしてHOUSE（ハウス）など各ジャンルの精鋭を集め、その融合を得意とする唯一無二のチーム。メンバーはそれぞれD.LEAGUE以外でも活躍しており、国内外問わずダンス主要大会での入賞・タイトル取得の実績を持つ。ストリートシーンからも愛される個々の卓越したスキルを武器に、INFINITIESならではのSHOWCASEで挑戦と無限の可能性を追求し続けている。

・チーム公式HP：https://valuence-infinities.com/

・チーム公式SNS：https://linktr.ee/valuence_infinities

▪バリュエンスジャパン株式会社 概要

・設立：2019年9月10日

・代表者：代表取締役 冨田 光俊

・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5

・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/(https://www.valuence.inc/)）のグループ企業です。