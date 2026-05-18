『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』「プリケーキ」＆「プリマカロン」販売開始！ケーキは全10種、マカロンは全2種のデザインが登場！ 特典缶バッジ付き！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』について、2026年5月18日（月）より株式会社栄通の「プリロール」にて、キャラクターのイラストを使用したケーキとマカロンの販売が開始されたことをお知らせします。

【販売ページ】https://priroll.jp/shopbrand/ct16449/

株式会社栄通が運営する「PRIROLL（プリロール）」公式サイトにて、本日2026年5月18日（月）より、キャラクターイラストを使用したプリントケーキ「プリケーキ」とプリントマカロン「プリマカロン」の販売が開始されております。ヤマト運輸クール冷凍便で全国にお届けが可能です。

【商品 概要】

★販売サイト

プリロール公式 https://priroll.jp/shopbrand/ct16449/

※両商品クール冷凍便の送料が別途かかります。

※ご購入に関しての詳細はプリロール公式サイトをご確認ください。

★販売日

2026年5月18日（月）～

★プリケーキ

ケーキは4号と5号からサイズをお選びいただけます。

■販売価格・サイズ（全2種）

【4号】直径120mm 高さ70mm 5,130円（税込）

【5号】直径150mm 高さ70mm 5,454円（税込）

■デザイン一覧（全10種）

サヤ・ジン・エレノア・ティナ・アイシャ・ジュダ・シャルロット・カイル・イクシア＆エレノア・アイリス＆赤髪の冒険家

★プリマカロン（6個セット）

■販売価格・サイズ 直径43mm 高さ23ｍｍ 3,240円（税込）

■デザイン一覧（全2種）

サヤ＆イクシア＆エレノア＆ジン＆ティナ＆シャルロット・エレノア＆アイリス＆赤髪の冒険家＆カイル＆アイシャ＆ジュダ

★購入特典（オリジナル缶バッジ）

1商品お買い上げにつき、ご購入いただいた「プリケーキ」＆「プリマカロン」と同じデザインの缶バッジをお付けいたします。マカロンについてはそれぞれ、5種類のデザインの中から1点をお選びいただけます。

■デザイン（全10種）

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/20vexw7d/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。