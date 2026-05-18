【ウェスティンホテル横浜】5月30日（土）開催「The Westin Yokohama Wellness Day」横浜・みなとみらいで過ごす、心と身体を整える1日限定ウェルネスイベント

マリオット・インターナショナルウェスティンホテル横浜5F 屋内プール

新世代の「ウェルビーイング」を体現したライフスタイルホテル、ウェスティンホテル横浜（英語表記：The Westin Yokohama）は、ブランドコンセプトである“ウェルネス”を体感いただける特別イベント、「The Westin Yokohama Wellness Day」を、 5月30日（土） に開催いたします。

「ウェルネス」はウェスティンブランドの柱となる重要なコンセプトであり、ウェスティンホテル横浜は兼ねてよりウェルネステーマの取り組みを行ってまいりました。本年より「The Westin Yokohama Wellness Day」と銘打ち年に複数回のスペシャルイベントを開催し、より一層ブランドの哲学をゲストの皆様と分かち合います。

１回目となる今回は、ランと太極拳をご体験いただける「みなとみらいラン＆太極拳セッション」とプールに浮遊しながらクリスタルボウルの音色に癒される「フローティングサウンドバスセッション」の2つのプログラムをご用意しました。

自然・呼吸・音・水をテーマに心身を整えるウェルネス体験を提供する1日限定のこのイベント。

ウェスティンホテル横浜の開放感溢れる空間を活かし、都会の中で自分自身と向き合うリトリートなひと時をお届けします。

１.みなとみらいラン＆太極拳セッション

開催概要ウェスティンホテル横浜5F ウェスティンガーデン

ホテル周辺を巡るショートランからスタートし、横浜中華街より講師を迎えたホテルガーデンでの太極拳レッスン、さらにリカバリーデバイス「Hyperice」を活用した体験を通じて、心身のバランスを整えるモーニングウェルネスプログラムです。運動・呼吸・回復の要素を組み合わせたプログラム構成により、ウェスティンならではのウェルビーイング体験を提供し、健やかで前向きな一日の始まりを演出します。

日程：5月30日（土）

会場：ウェスティンホテル横浜5F ウェスティンガーデン

※雨天時は4F宴会場「Tatsuki」にて開催

9:30 集合

10:00 ショートラン（30分）

10:45 太極拳セッション

12:00 Hyperice リカバリー

12:30 終了予定

料金：7,000円（税金・サービス料込み）

定員：15名

ご予約：https://x.gd/MGBsa

■太極拳講師プロフィール

市来崎 大祐

アクションスターのジェット・リーやジャッキー・チェンに憧れ、6歳より武術を始め、14歳でジュニア代表に選出。17歳で全日本選手権優勝を果たし、フル代表入りを果たす。体育教師の免許を持ち教師を志していたが、「自分の限界への挑戦、そして、もっと武術の素晴らしさを広めたい」という思いから、プロへの道を切り拓く。日本武術太極拳界のエースとして、2010年の広州アジア大会では日本人初となる銀メダルを獲得。2014年の仁川アジア大会では銅メダル、2015年の世界選手権大会では銀メダルを獲得するなど、国際大会でも活躍を続ける。さらに、全日本選手権では通算9回の優勝に輝く。現在は舞台やショートフィルムへの出演など、多方面で活躍している。

２.フローティングサウンドバス

フローティングマットレスに身を委ね、水面に浮かびながらクリスタルボウルの音の振動を全身で感じていただく、没入型のウェルネスプログラムです。呼吸法や軽い瞑想を取り入れたインストラクターMAYU氏によるガイドのもとセッションが進行し、水面の穏やかな揺らぎとクリスタルボウルの澄んだ音色が、深いリラクゼーションへと導きます。繊細な音の響きに包まれながら、日常から離れ、心と身体を整える特別なひとときをお過ごしいただけます。

日程：5月30日（土）

会場：ウェスティンホテル横浜5F 屋内プール

16:00 プールご入場開始

17:00 フローティングサウンドバス開始

18:00 終了予定

料金：7,000円（税金・サービス料込み）

定員：10名

ご予約：https://x.gd/J3fiJ

■インストラクタープロフィール

MAYU

maitri garden 代表。ウェルネスイベントプロデューサー。

伊勢神宮内宮に仕えていた高祖父を持つ。

MBSR プログラム修了、JMPO 認定マインドフルネス初級インストラクター、

全米ヨガアライアンス RYT200(ハワイ・マウレアヨガスタジオ)、グロービス経営大学院MBA取得。2021年よりインスタライブでの瞑想配信を継続し、

累計1,400回、延べ30,000人以上が参加(2025年9月現在)。

テレビ局イベント事業部に5年間従事したのち、

「エンターテインメントを通じて、マインドフルネスを日本に広める」を掲げるベンチャーに参画。

過労で体調を崩した経験から「夢や幸せは健康の上に成り立つ」と痛感し、独立後も、心身が安らぎ満たされるマインドフルネスイベントの企画・制作・出演を行う。

大阪のラグジュアリーホテルや、スターバックス(大阪市内一部店舗「コミュニティ コネクション」)などで瞑想やクリスタルボウルのイベントを開催。

誰もが心身の健康を守りながら幸せに生きられる日本社会を目指し、きっかけ創りに取り組んでいる。

【ウェスティンホテル横浜について】

ウェスティンホテル横浜は2022 年 6 月、国内 6 軒目の「ウェスティン」ブランドのホテルとして横浜のみなとみらいに誕生いたしました。 ウェスティンブランドのビジョンが完全に体現化された新世代のライフスタイル ホテルとして、ゲストの皆様が旅行中でも最高のコンディション でお過ごし いただけるよう、 雲の上の寝心地と称される「ヘブンリーベッド」を 全客室に完備し、 屋内プールやフィットネススタジオ、 国内初のホテル名を冠したヘブンリー スパ バイ ウェスティン などを兼ね備えた１千平方メートル 超の広さを誇る「総合ウェルネスフロア」を擁し、「ウェルビーイング」に重きをおいたサービスおよび施設をご提供しています。ウェスティンホテル横浜は、ビジネスやレジャーを問わず、横浜を訪れる方への快適なステイをお約束いたします。

HP: ウェスティンホテル横浜 | 横浜みなとみらい ホテル(https://www.marriott.com/ja/hotels/tyowy-the-westin-yokohama/overview/)

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■ウェスティンホテル＆リゾートについて

ウェスティン・ホテル＆リゾート（Westin Hotels & Resorts）は、10年以上にわたりホスピタリティ業界におけるウェルネスのグローバルリーダーとして、旅行中もお客様が心身ともに健やかに過ごせるようサポートしています。その取り組みは、「Sleep Well（よく眠る）」「Eat Well（よく食べる）」「Move Well（よく動く）」というブランドのウェルビーイングの柱に基づいています。世界40以上の国と地域に240軒以上のホテルとリゾートを展開するウェスティンでは、受賞歴のあるアイコニックな「ヘブンリーベッド（Heavenly(R) Bed）」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT(R) Fitness Studio」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、スポーツウェアを貸し出す便利な「Gear Lending Program」など、多彩なウェルネス体験をご提供しています。また、「Eat Well」メニューでは、栄養価が高く美味しい料理もお楽しみいただけます。詳しくは www.westin.com をご覧ください。最新情報は、X（旧Twitter）、Instagram、TikTok、Facebookでも発信しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベルプログラム「Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中のブランドホテルに加え、「Marriott Bonvoy Moments」でしか体験できない特別なアクティビティや、無料宿泊、エリートステータスの特典など、さまざまなメリットをご提供しています。

無料でご登録いただけますので、詳細はjoinmarriottbonvoy.com/apacqr/s/JA/ch/tyowy(https://www.joinmarriottbonvoy.com/apacqr/s/JA/ch/tyowy)

をご覧ください。

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