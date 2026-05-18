美術出版エデュケーショナル、樹脂粘土「Myクレイ」を5月18日より販売開始

株式会社美術出版エデュケーショナル

図工・美術素材の専門企業である株式会社美術出版エデュケーショナル（本社：東京都新宿区、代表取締役：大下正悟）は、自然乾燥型樹脂粘土「Myクレイ」を2026年5月18日より、アートロコ楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazon各公式店舗にて販売開始します。

My Clay, My Way, My Story

わたしの物語を、わたしらしい手段でカタチにする粘土

“自分だけの特別な創作素材”で、

子どもから大人まで、誰もが

“自分の粘土”として愛着を持って、

“わたしらしい表現”を楽しんでもらいたい。

そんな願いからMyクレイは誕生しました。

子どもから大人のホビーまで幅広い層が気軽に手に取れるよう設計されたエア・ドライ樹脂粘土。

オーブンや窯を使わず、自然乾燥だけで作品を完成させることができます。

真っ白で黄変しにくい色味、ほどよい柔らかさと弾力（もっちり触感）、透明感のある仕上がりが特長です。使いかけはチャック袋に入れたまま保管できるパッケージ設計で、気軽に創作を続けられます。

絵具やマーカーを練り込むだけでカラー粘土にもなり、薄く伸ばすと光を透過する繊細な表現も可能。シリコン型やヘラとの相性もよく、はじめて粘土に触れる方でも思い描いた形に仕上げやすいバランス型の粘土です。

表現の幅は無限大

Myクレイの真っ白さと造形しやすさは、ポップなカラー表現から繊細なモチーフまで、さまざまなスタイルの創作に対応しています。

商品概要

商品名：Myクレイ

内容量：90g×2ヶ

カテゴリー：自然乾燥 樹脂粘土（白）

原材料：デンプン、酢酸ビニル樹脂、ポリビニルアルコール、流動パラフィン、水

価格：880円（税込）

販売開始日：2026年5月18日（月）12:00～

販売場所：アートロコ 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/artloco/060260) / Yahoo!ショッピング店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/artloco/060260) / Amazon店(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1GFNR45)

企画・販売：株式会社美術出版エデュケーショナル

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