少人数体制で全国拠点を支える情シス業務を支援。製造業の物流センターのネットワーク基盤再構築事例を公開

BCC株式会社

ネットワーク管理ソリューション「BCC managed cross（ビーシーシーマネージドクロス）」（（通称、BM X（ビーエムクロス）。以下、BM X）を提供するＢＣＣ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長 CEO：伊藤 一彦、東証グロース上場：証券コード7376、以下 当社）は、ハヤカワ電線工業株式会社(本社：兵庫県姫路市、代表取締役社長：早川雅弘)に対し、「BM XマネージドVPNサービス」を提供した導入事例を公開しました。(https://www.e-bcc.co.jp/case/hayakawa.html)

ハヤカワ電線工業株式会社 三好様 和田濱様

【お客様の課題】

・物流センターの入荷データを人が手で入力しており、本社との情報共有にタイムラグがある上に、業務負荷と入力ミスが課題になっていた。

・仮想デスクトップサービスのライセンス費用が年々高額化し、アクセスにも制約があった。

・物流センターの移転に伴って、回線やセキュリティを含めたネットワーク全体の再構築が必要だった。

・少人数のチームで全国の拠点を支える体制のため、ネットワーク構築業務のパートナーを求めていた。

導入背景

ハヤカワ電線工業株式会社では、物流センターで発生する入荷データを手入力し、本社システムへ反映していたため、情報共有までにタイムラグが発生していました。また、入力作業の負荷や入力ミスも課題となっていました。

更に、営業拠点では本社のオンプレミスサーバーに仮想デスクトップサービスを利用して基幹システムへアクセスしていましたが、ライセンス費用の増加や同時接続数の制限が運用負荷となっていました。

こうした課題への対応を進める中で、同社では物流センター移転に伴うネットワーク再構築も必要となっていました。回線切り替えやIPアドレス変更を含む対応が求められる一方、少人数体制で全国拠点を支える環境では、導入後も含めて継続的に相談できる支援体制が重要となっていました。

複数社で比較検討を行う中、当社はコスト面に加え、ネットワーク構成を図解化した提案や、運用を見据えた具体的な説明を行いました。専門知識が必要になりやすいネットワーク構成についても、社内共有・意思決定を進めやすかった点を評価いただき、導入に至りました。

また当社は、一人情シスや少人数体制でシステム業務を担う企業に対し、導入時だけでなく運用面も見据えた支援を行っており、継続的に相談しやすいパートナーとしてサポートしています。

ご担当者様のコメント

総務本部システムチーム サブリーダー 三好様

「物流センターのVPN導入をきっかけに、ＢＣＣさんと一緒に段階的にネットワーク基盤を整えてきました。費用面はもちろん、図を用いた丁寧な説明や素早い対応に何度も助けられており、少人数のチームにとって本当に頼りになる存在です。」

総務本部システムチーム 和田濱様

「物流センター移転のタイミングでは、ネットワーク構成も十分に把握できていませんでしたが、20年以上お付き合いのあるＢＣＣさんがわかりやすく説明してくださいました。切り替え時やトラブル発生時もすぐ対応していただき、とても心強かったです。」

この詳細事例は以下URLよりご覧いただけます

導入事例掲載URL：https://www.e-bcc.co.jp/case/hayakawa.html

ハヤカワ電線工業株式会社 概要

名 称：ハヤカワ電線工業株式会社

代表取締役社長：早川 雅弘

本社所在地：兵庫県姫路市西延末422番地

事業内容：車載、家電、医療機器向けのワイヤーハーネス（電線・ケーブルAssy）の製造・販売を主軸とする電子部品メーカー

ホームページ：http://www.hdk-corp.com

BM X ＢＣＣ managed cross（ビーシーシーマネージドクロス）とは

BM X（ビーエムクロス）は、当社が提供するVPNマネージドサービスです。

VPNやセキュリティをはじめ、企業ごとに必要なネットワーク機能を組み合わせ、環境に応じた最適なネットワーク基盤を提供します。

クラウド管理による運用効率化だけでなく、導入時のネットワーク構成整理や導入後のサポートまで含めて伴走することで、少人数体制の情報システム部門でも運用しやすいネットワーク環境を支援しています。

当社はこれまで、約1,200社を超える中堅・中小企業を中心に導入支援をしており、ネットワーク・クラウド・セキュリティ環境などの整備をサポートしています。

BM Xについて：https://www.e-bcc.co.jp/solution/

ＢＣＣ株式会社 概要

名 称：ＢＣＣ株式会社 IT営業アウトソーシングカンパニー

本社所在地：（東京本社）東京都千代田区外神田6丁目15番9号 明治安田生命末広町ビル9F

（大阪本社）大阪市中央区今橋2丁目5番8号 トレードピア淀屋橋9F

創 業：2002年3月6日

資 本 金：4.68億円

事業 内容：営業アウトソーシング、IT企業向け営業支援、中小企業向けITサービスの導入

公式サイト：https://www.e-bcc.co.jp/

IT営業アウトソーシングカンパニー 概要

IT営業アウトソーシングカンパニーは、大手・中堅IT企業向けに「IT営業」に特化した人材派遣を提供しています。自社で採用・育成した人材を派遣し、現場で成長できる仕組みを整えています。

当プレスリリースに関するお問い合わせ先

担当：ＢＣＣ株式会社 マーケティングデザイン戦略推進グループ

（03-5816-3215）