【西武秋田店】諸国漫遊インスタント麺フェス 開催

株式会社そごう・西武

諸国漫遊インスタント麺フェス

■５月19日（火）～27日（水）※最終日は午後5時閉場

■西武秋田店 地階＝催事場

※5月20日（水）から午前9時30分から開店いたします。

5月19日（火）から、インスタント麺を選んでその場で調理して食べられる「諸国漫遊インスタント麺フェス」を開催いたします。約150種類の全国各地のインスタント麺の中からお好きなものを選び、トッピングを決めたら、秋田県にかほ市の「湯の台食堂」のスタッフがラーメンをその場で仕上げます。

全国から150種類のインスタントラーメンが登場

お選びいただいたインスタント麺を調理するのは、秋田県の湯の台食堂。鳥海山麓に位置する秋田県にかほ市象潟町にあるラーメン専門店です。トッピングは4種類の中からお選びいただけます。

湯の台食堂のオリジナルトッピングが楽しめます。

湯の台食堂は、地元食材からとった旨味たっぷりのスープにキレのある生醤油と自家製手もみ麺を合わせた行列のできる人気店です。

もちろん、湯の台食堂の人気の味も楽しめます。

■熱々ラーメンを食べた後は、ひんやりスイーツをどうぞ

鳥海山麓のお店にはいつも行列が。【湯の台食堂】中華そば【湯の台食堂】特製中華そば【湯の台食堂】肉そば

会場には、こだわりの氷と素材を掛け合わせビジュアルにもこだわった東京のかき氷店【氷連】も登場します。他にも日替わりメニューもご用意しています。

【氷連】いちごみるく【氷連】桜杏仁 5月21日（木）・22日（金）販売（限定20杯）【氷連】ストロベリーグリーンティ 5月19日（火）・20日（水）販売（限定25杯）【氷連】よもぎずんだ 5月19日（火）～21日（木）販売（限定20杯）【氷連】ベリーティラミス 5月23日（土）～25日（月）販売（限定25杯）【ずんだの杜】5月25日（月）～27日（水）販売（限定20杯）