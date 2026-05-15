リンク情報システム株式会社、基幹業務システムに「ZAC」を採用
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348624/images/bodyimage1】
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、リンク情報システム株式会社（東京都千代田区 代表取締役社長 木下賢史、以下リンク情報システム）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
リンク情報システムは、企業や団体向けに業務システムなどのアプリケーションの設計・開発を行うEnterprise開発事業をはじめ、常駐型でのシステム運用、保守、ITインフラ構築などを担うITサービス事業、さらには番組の字幕制作事業を展開しています。
同社ではこれまでExcelを用いた業務管理からの脱却と、事業規模に合わなくなった会計システムの見直しを課題としており、通期着地見込みのタイムリーな把握や月次決算の早期化、労務費も含めたプロジェクト原価計算の実現、ならびに基幹システムから会計へのシームレスな連携を目的にシステム化を検討していました。
ZACの導入にあたっては、引合段階から受注までを一連の流れで一元管理できる点や、労務費を含めた案件別の正確な収支管理が行える点、さらにはZACが財務会計システムへの直接連携が可能であるという点が評価されました。
------------------------------------------------------
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
-------------------------------------------------------
オロは今後もIT・システム開発業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、リンク情報システム株式会社（東京都千代田区 代表取締役社長 木下賢史、以下リンク情報システム）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
リンク情報システムは、企業や団体向けに業務システムなどのアプリケーションの設計・開発を行うEnterprise開発事業をはじめ、常駐型でのシステム運用、保守、ITインフラ構築などを担うITサービス事業、さらには番組の字幕制作事業を展開しています。
同社ではこれまでExcelを用いた業務管理からの脱却と、事業規模に合わなくなった会計システムの見直しを課題としており、通期着地見込みのタイムリーな把握や月次決算の早期化、労務費も含めたプロジェクト原価計算の実現、ならびに基幹システムから会計へのシームレスな連携を目的にシステム化を検討していました。
ZACの導入にあたっては、引合段階から受注までを一連の流れで一元管理できる点や、労務費を含めた案件別の正確な収支管理が行える点、さらにはZACが財務会計システムへの直接連携が可能であるという点が評価されました。
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
-------------------------------------------------------
オロは今後もIT・システム開発業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
プレスリリース詳細へ