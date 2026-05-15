自転車の“青切符”導入対策をクレーンゲームで後押し！「梅雨の傘さし運転防止キャッチャー」5月18日エブリデイ全店展開

株式会社東洋

“笑顔創造業”を企業理念とする株式会社東洋（埼玉県桶川市／代表取締役 中村秀夫）は、2026年4月より施行された自転車の「交通反則通告制度（通称：青切符）」に伴い、傘さし運転防止を啓発するため、自転車ごと覆える実用的なレインコートやレインズボン、レインシューズカバーを景品として展開する「梅雨の傘さし運転防止キャッチャー」を5月18日（月）よりエブリデイとってき屋東京本店を皮切りに順次展開いたします。

■ 開催背景：法改正と梅雨シーズンの到来

2026年4月1日より、日本全国で自転車の交通違反に対する「交通反則通告制度（通称：青切符）」が導入されました。この制度の対象には「傘さし運転」も含まれています。

これから迎える梅雨シーズンは、雨天の日数が増えることで傘の使用率が高まる時期でもあります。そこでクレーンゲーム専門店エブリデイでは、アミューズメント施設としてクレーンゲームを通じて交通ルール遵守をサポートすべく、自転車走行時の傘さし運転防止を後押しする専用クレーンゲームを期間限定で設置いたします。



■開催概要

・企画名：青切符制度導入による傘さし対策をクレーンゲームで後押し！

「梅雨の傘さし運転防止キャッチャー」

・開催期間：2026年5月18日（月）～6月30日（火）

・実施店舗：エブリデイとってき屋東京本店を皮切りに順次全店へ展開

・景品内容：1,荷物も身体もすべて覆える自転車運転専用レインウェア

2,雨や泥から靴全体を守る、靴の上から履くシューズカバー

3,自転車用レインコートではカバーしきれない足全体の濡れ防ぐレインズボン

・企画内容：本企画では、一般的なレインコートではなく、荷物も守れる「特化型レインウェア」を展

開します。また、レインウェアから外に出る足全体・足元が覆えるレインズボン、シュー

ズカバーも同時に展開することにより、クレーンゲームを楽しみながら一度に雨の日用グ

ッズ一式が揃う内容となっております。

出典：Amazonから画像引用(https://x.gd/Qyt1a) 出典：楽天から画像引用(https://x.gd/Ukuga) 出典：楽天から画像引用(https://x.gd/sftAl)

【会社概要】

会社名：株式会社東洋

本社住所：埼玉県桶川市西２丁目９－３６ マメトラショッピングパーク 2階

電話番号：048-593-2525

コーポレートサイト： https://www.ev-toyo.com/(https://www.ev-toyo.com/)

≪クレーンゲーム・カンパニー≫

・エブリデイ 公式サイト

https://www.toyo-everyday.com/(https://www.toyo-everyday.com/)

・『エブリデイ行田店』

公式サイト：https://ufo-everyday.com/(https://ufo-everyday.com/)

・『エブリデイとってき屋 東京本店』

公式サイト：https://everyday-cranegame-world.com/(https://everyday-cranegame-world.com/)

・『エブリデイ多摩ノ国店』

公式サイト：https://everydaytamanokuni.com/(https://everydaytamanokuni.com/)

・『エブリデイとれトレ屋 桶川店』

公式サイト：https://www.toretoreya-okegawa.com/(https://www.toretoreya-okegawa.com/)

【本リリースに関するご連絡・お問い合わせ】

クレーンゲームのテーマパーク エブリデイとってき屋

運営会社 株式会社東洋

広報担当 小泉 礼穂（こいずみ れお）

広報直通電話電話番号 080-9021-8647

広報直通メールアドレス toyo-press@toyo-egroup.jp