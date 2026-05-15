【経営体制強化】株式会社やさしいビジネスラボ戦略顧問に株式会社field stone 代表取締役・石田淳也氏が就任　アライアンスおよびパートナーシップ構築を加速

株式会社やさしいビジネスラボ

株式会社やさしいビジネスラボ（本社：埼玉県上尾市、代表取締役：中川功一）は、2026年5月1日付で、決済・フィンテック領域をはじめ多様な企業の成長支援に携わってきた株式会社field stone代表取締役・石田淳也氏を戦略顧問として迎えることとなりました。

当社は「アカデミーの力を社会に」を掲げ、学術知を誰もが学べる形で提供する取り組みを進めていますが、リスキリングが社会的テーマとなる中、より広範な企業との協働が求められています。石田氏は大手企業からスタートアップまで幅広い事業成長を支えてきた実務家であり、その経験とネットワークは当社の事業拡大に大きく寄与するものです。

今回の就任を機に、学びの価値を社会へ届ける取り組みを一層強化し、企業の人材育成支援や地域活性化プロジェクトなど、多面的な展開を加速させてまいります。やさしいビジネスラボは、学びを通じて社会の可能性を広げる基盤づくりに引き続き取り組んでまいります。

株式会社やさしいビジネスラボ戦略顧問に、株式会社field stone 代表取締役・石田淳也氏が就任

株式会社やさしいビジネスラボ（本社：埼玉県上尾市、代表取締役：中川功一）は、2026年5月12日付で、決済・フィンテック領域を中心に多様な企業の成長を支えてきた株式会社field stone代表取締役・ 石田淳也氏を戦略顧問として迎えることとなりました。

■ 顧問就任の背景

株式会社やさしいビジネスラボは「アカデミーの力を社会に」というビジョンのもと、代表の中川功一（経済学博士・元大阪大学准教授）を中心に、最先端の学術知見を誰もが手軽に学べる環境を提供してまいりました。

昨今、リスキリングの重要性が高まる中で、当社の提供する経営学の知をより広く、深く社会に浸透させるためには、多様な企業との強力なパートナーシップや戦略的なアライアンスが不可欠です。

そこで、大手決済事業者からスタートアップまで、幅広いビジネス領域で卓越した実績を持ち、強固なネットワークを有する石田淳也氏を戦略顧問に迎える運びとなりました。石田氏の知見を経営に取り入れることで、事業成長を加速させ、より多くの方々へ質の高い学びを届ける体制を構築してまいります。

■ 石田淳也氏 プロフィール

2003年、ビットワレット株式会社（現・楽天Edy）入社。その後、株式会社ジェーシービー、株式会社ネットプロテクションズを経て、決済やフィンテック領域の事業拡大を牽引。

2022年よりノウタス株式会社 取締役、および株式会社ネットプロテクションズ 執行役員を兼任。2024年、株式会社field stoneを設立し、代表取締役に就任。企業の成長支援や新規事業開発のスペシャリストとして活動。日本全国を行脚し、地域活性化の活動にも精力的に取り組む。

■ 戦略顧問・石田淳也氏のコメント

中川学長が掲げる「アカデミーの力を社会に」というビジョン、そして質の高い知見をわかりやすく、圧倒的な低コストで提供し、日本のビジネスリテラシーを底上げしようとする真摯な姿勢に深く共感いたしました。

これまでの事業開発やアライアンス構築の経験を活かし、やさしいビジネスラボがより多くのパートナーと繋がり、社会に不可欠なインフラへと成長できるよう、全力でサポートしてまいります。

■ 株式会社やさしいビジネスラボについて

「アカデミーの力を社会に」をビジョンに掲げ、月額817円（※1）から学べる経営学オンラインスクールやさしいビジネススクールの運営、法人向けの人材育成・組織開発研修、出版事業等を展開しています。

（※1：年間プラン9,800円を一ヶ月換算した場合の金額）

所在地： 埼玉県上尾市

代表者： 代表取締役 中川功一

事業内容： オンラインスクール運営、人材育成研修、コンサルティング



やさしいビジネススクール公式サイト： https://yasabi.co.jp/