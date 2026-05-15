【佐藤二朗原作】映画化で話題沸騰の漫画『名無し』、待望の3巻が5月15日発売！名も無き怪物が最期に見たものとは――！？電子・紙書店にてキャンペーンも実施！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて連載中の『名無し』3巻（原作：佐藤二朗、漫画：永田諒）を2026年5月15日（金）に発売いたします。
また、コミックス発売直後の5月22日（金）には、原作・脚本・主演を務める佐藤二朗と監督・共同脚本の城定秀夫がタッグを組んだ衝撃作、映画『名無し』が全国公開を迎えます。丸山隆平、MEGUMI、佐々木蔵之介ら実力派俳優たちが脇を固め、“名前のない怪物”を描くサイコバイオレンス作品です。この新刊発売と映画公開を記念して、書店でのキャンペーンも実施いたします。
■新刊情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349369/images/bodyimage1】
(C)佐藤二朗 永田諒 / ヒーローズ
『名無し』3巻
原作｜佐藤二朗
漫画｜永田諒
出版年月日｜2026年5月15日（金）
ISBN｜978-4-86805-180-0
版型｜B6
定価｜990円（本体価格900円）
あらすじ
ヒトはみんな、一人だから--。
山田確保に奔走する国枝と捜査官たち。
決死の捜査の中、拳銃を所持した山田が
小学校付近に潜んでいることが判明し--。
現場に急行する国枝たちだったが…。
名も無き怪物が最期に見たものとは--!?
■映画公開記念！電子・紙キャンペーン概要
映画『名無し』の公開を記念し、原作コミックスをより多くの方に楽しんでいただくため、紙・電子の両書店にてキャンペーンを実施いたします。
【電子書店】1～2巻がお得に読める半額キャンペーン
原作をまだ読んでいない方や一気に追いつきたい方のために、コミックス1・2巻の半額キャンペーンを実施いたします。最新巻の発売に合わせ、お得に物語を体験できる絶好の機会をお見逃しなく。
『名無し』映画化 & 最新巻発売記念キャンペーン!!
・施策期間：2026年5月15日（金）～6月11日（木）
・割引内容：1～2巻半額
・対象書店：Kindle、DMM.com、BOOK☆WALKER、ブックライブ、コミックシーモア、マンガBANG！、U-NEXT、紀伊國屋kinoppy、GooglePlayブックス、dブック、dアニメストア、漫画全巻ドットコム、Hulu、まんが王国、ブッコミ、マンガボックス、DLsite/comipo、LINEマンガ、ebookjapan、ピッコマ 、auブックパス、Reader Store、Amebaマンガ、yodobashi.com、COCORO BOOKS、MelonBooks Comic+、music.jp(comic)、GiGicomi、HAPPY!コミック、honto（敬称略）
※開催書店によって、一部実施内容が異なる場合がございます
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349369/images/bodyimage2】
【紙書店】特製レンチキュラーカード配布（非売品）
応援書店にて、購入者限定特典の「凶器が消える！映画『名無し』レンチキュラーカード」（非売品）を配布いたします。見る角度によって主人公・山田太郎の凶器が見え隠れする特別なノベルティです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349369/images/bodyimage3】
(C)佐藤二朗 永田諒 / ヒーローズ (C)2026 映画「名無し」製作委員会
応援書店様一覧は「HERO'S Web」特設ページよりご覧ください。
https://viewer.heros-web.com/news/entry/nanashi03
■映画情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349369/images/bodyimage4】
原作・脚本・主演：佐藤二朗×監督・共同脚本：城定秀夫
“名前のない怪物”を描くサイコ・バイオレンス、待望の映画化！
STORY
若い客で賑わう昼下がりのファミレスで、残忍な殺人事件が起こる。しかし犯人と思しき坊主頭の中年男はその手に一切の凶器を持っていない。男が近づいて接触するだけで、触られた人が次々血を吹きだし倒れていくのだった。事件の報せを受けた警察の面々は、防犯カメラに映るその光景を前に言葉を失うが、捜査を続けるうちに、11年前に万引きの疑いで調書を取られた一人の男が、今回の坊主頭と同一人物であることを突き止める。その男の名前は、「山田太郎」。山田の自宅住所に行くと、そこには腐敗した一人の女性の死体があった……。
CAST・STAFF
監督：城定秀夫
原作・脚本・主演：佐藤二朗
配給：キノフィルムズ
(C)佐藤二朗 永田諒 / ヒーローズ (C)2026 映画「名無し」製作委員会
公式HP：https://774movie.jp
公式X：https://x.com/774movie
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
また、コミックス発売直後の5月22日（金）には、原作・脚本・主演を務める佐藤二朗と監督・共同脚本の城定秀夫がタッグを組んだ衝撃作、映画『名無し』が全国公開を迎えます。丸山隆平、MEGUMI、佐々木蔵之介ら実力派俳優たちが脇を固め、“名前のない怪物”を描くサイコバイオレンス作品です。この新刊発売と映画公開を記念して、書店でのキャンペーンも実施いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349369/images/bodyimage1】
(C)佐藤二朗 永田諒 / ヒーローズ
『名無し』3巻
原作｜佐藤二朗
漫画｜永田諒
出版年月日｜2026年5月15日（金）
ISBN｜978-4-86805-180-0
版型｜B6
定価｜990円（本体価格900円）
あらすじ
ヒトはみんな、一人だから--。
山田確保に奔走する国枝と捜査官たち。
決死の捜査の中、拳銃を所持した山田が
小学校付近に潜んでいることが判明し--。
現場に急行する国枝たちだったが…。
名も無き怪物が最期に見たものとは--!?
■映画公開記念！電子・紙キャンペーン概要
映画『名無し』の公開を記念し、原作コミックスをより多くの方に楽しんでいただくため、紙・電子の両書店にてキャンペーンを実施いたします。
【電子書店】1～2巻がお得に読める半額キャンペーン
原作をまだ読んでいない方や一気に追いつきたい方のために、コミックス1・2巻の半額キャンペーンを実施いたします。最新巻の発売に合わせ、お得に物語を体験できる絶好の機会をお見逃しなく。
『名無し』映画化 & 最新巻発売記念キャンペーン!!
・施策期間：2026年5月15日（金）～6月11日（木）
・割引内容：1～2巻半額
・対象書店：Kindle、DMM.com、BOOK☆WALKER、ブックライブ、コミックシーモア、マンガBANG！、U-NEXT、紀伊國屋kinoppy、GooglePlayブックス、dブック、dアニメストア、漫画全巻ドットコム、Hulu、まんが王国、ブッコミ、マンガボックス、DLsite/comipo、LINEマンガ、ebookjapan、ピッコマ 、auブックパス、Reader Store、Amebaマンガ、yodobashi.com、COCORO BOOKS、MelonBooks Comic+、music.jp(comic)、GiGicomi、HAPPY!コミック、honto（敬称略）
※開催書店によって、一部実施内容が異なる場合がございます
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349369/images/bodyimage2】
【紙書店】特製レンチキュラーカード配布（非売品）
応援書店にて、購入者限定特典の「凶器が消える！映画『名無し』レンチキュラーカード」（非売品）を配布いたします。見る角度によって主人公・山田太郎の凶器が見え隠れする特別なノベルティです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349369/images/bodyimage3】
(C)佐藤二朗 永田諒 / ヒーローズ (C)2026 映画「名無し」製作委員会
応援書店様一覧は「HERO'S Web」特設ページよりご覧ください。
https://viewer.heros-web.com/news/entry/nanashi03
■映画情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349369/images/bodyimage4】
原作・脚本・主演：佐藤二朗×監督・共同脚本：城定秀夫
“名前のない怪物”を描くサイコ・バイオレンス、待望の映画化！
STORY
若い客で賑わう昼下がりのファミレスで、残忍な殺人事件が起こる。しかし犯人と思しき坊主頭の中年男はその手に一切の凶器を持っていない。男が近づいて接触するだけで、触られた人が次々血を吹きだし倒れていくのだった。事件の報せを受けた警察の面々は、防犯カメラに映るその光景を前に言葉を失うが、捜査を続けるうちに、11年前に万引きの疑いで調書を取られた一人の男が、今回の坊主頭と同一人物であることを突き止める。その男の名前は、「山田太郎」。山田の自宅住所に行くと、そこには腐敗した一人の女性の死体があった……。
CAST・STAFF
監督：城定秀夫
原作・脚本・主演：佐藤二朗
配給：キノフィルムズ
(C)佐藤二朗 永田諒 / ヒーローズ (C)2026 映画「名無し」製作委員会
公式HP：https://774movie.jp
公式X：https://x.com/774movie
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
プレスリリース詳細へ