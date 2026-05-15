【佐藤二朗原作】映画化で話題沸騰の漫画『名無し』、待望の3巻が5月15日発売！名も無き怪物が最期に見たものとは――！？電子・紙書店にてキャンペーンも実施！

【佐藤二朗原作】映画化で話題沸騰の漫画『名無し』、待望の3巻が5月15日発売！名も無き怪物が最期に見たものとは――！？電子・紙書店にてキャンペーンも実施！