消費者による食品・食材評価制度『第99回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中国地区】受賞商品決定のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349275/images/bodyimage1】
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第99回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中国地区の受賞商品が、2026年5月15日に決定いたしました。
中国地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
グランプリ 受賞
商品名：もみじ饅頭Light（ライト）
会社名：株式会社にしき堂
商品概要：にしき堂の「もみじ饅頭Light(ライト)」は、たくさんの方々に美味しく食べていただきたい、という思いから生まれました。糖類を控えた優しい甘さで8大アレルゲンにも対応しております。健康志向の方、小さなお子様からお年寄りまで手に取って食べてみて笑顔になっていただけましたら嬉しく思います。
住 所：広島県広島市東区光町1-13-23
問合せ：082-262-3131
https://www.nisikido.co.jp/
内容量：10個入り
販売価格：1,650円（税込）
■評価されたポイント■
・8大アレルゲンフリーで安全性に配慮されていると感じられる
・糖尿病などで血糖値が気になる方が食べられるお菓子である
・糖類50％オフでありながら、餡にしっかりとした甘さを感じられる
・商品開発の企業努力が感じられる商品
・紙箱もライトで色使いも糖質オフをイメージできるデザイン
・糖類50％オフでありながら、それを感じない美味しさで、小ぶりで食べやすい
・糖類50％オフにする努力が感じられて素晴らしい
【ジャパン・フード・セレクションとは】
日本初の本格的な食品・食材の審査・認証制度です。日本人の繊細な味覚や嗜好性、感性、食文化に配慮し、約23,000人のフードアナリストが審査に関わっています。
フードアナリストは、「食の情報」について幅広い知識を有する、プロの知識を持った消費者です。“おいしさ”の構成から、お箸の成り立ち、旬の食材、テーブルマナーなど多岐に渡る分野を学び、厳しい試験に合格した有資格者が、全国で活動しています。
この「食の情報」の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と五つの段階を経て、グランプリ・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」という、二つの視点を高い次元で融合させた画期的な商品評価システムです。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第99回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中国地区の受賞商品が、2026年5月15日に決定いたしました。
中国地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
グランプリ 受賞
商品名：もみじ饅頭Light（ライト）
会社名：株式会社にしき堂
商品概要：にしき堂の「もみじ饅頭Light(ライト)」は、たくさんの方々に美味しく食べていただきたい、という思いから生まれました。糖類を控えた優しい甘さで8大アレルゲンにも対応しております。健康志向の方、小さなお子様からお年寄りまで手に取って食べてみて笑顔になっていただけましたら嬉しく思います。
住 所：広島県広島市東区光町1-13-23
問合せ：082-262-3131
https://www.nisikido.co.jp/
内容量：10個入り
販売価格：1,650円（税込）
■評価されたポイント■
・8大アレルゲンフリーで安全性に配慮されていると感じられる
・糖尿病などで血糖値が気になる方が食べられるお菓子である
・糖類50％オフでありながら、餡にしっかりとした甘さを感じられる
・商品開発の企業努力が感じられる商品
・紙箱もライトで色使いも糖質オフをイメージできるデザイン
・糖類50％オフでありながら、それを感じない美味しさで、小ぶりで食べやすい
・糖類50％オフにする努力が感じられて素晴らしい
【ジャパン・フード・セレクションとは】
日本初の本格的な食品・食材の審査・認証制度です。日本人の繊細な味覚や嗜好性、感性、食文化に配慮し、約23,000人のフードアナリストが審査に関わっています。
フードアナリストは、「食の情報」について幅広い知識を有する、プロの知識を持った消費者です。“おいしさ”の構成から、お箸の成り立ち、旬の食材、テーブルマナーなど多岐に渡る分野を学び、厳しい試験に合格した有資格者が、全国で活動しています。
この「食の情報」の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と五つの段階を経て、グランプリ・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」という、二つの視点を高い次元で融合させた画期的な商品評価システムです。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
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