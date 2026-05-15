「豊富な機能をコスパ良く」

20代のリアルに応える「Samsung Galaxy A57 5G」

～価格・カメラ・バッテリー・AI機能まで、

“スマートフォンに求めるバランス”を徹底トーク～

サムスン電子ジャパン株式会社は、大画面なのに薄くて軽いデザインと長時間バッテリー、進化したAwesome Intelligence※1を搭載したSamsung Galaxy Aシリーズの最新スマートフォン「Samsung Galaxy A57 5G」を2026年4月23日(木)より販売を開始いたしました。

スマートフォンを選ぶうえで求める要素は、価格や性能、デザイン、カメラなど多岐にわたります。特に10代後半から20代は、学生から社会人へとライフステージが移行する中で、個人のライフスタイルに合わせてスマートフォン選びの基準も多様に変化していく世代です。今回は、「Galaxy Harajuku」でブランドと商品の魅力を伝えるクルーとして活躍している経験豊富なスペシャリスト重藤アリー（以下、重藤）と、サムスン電子ジャパン株式会社にて、若年層インサイトとユーザー目線で商品企画を推進する入社2年目のプロダクト担当佐藤翼（以下、佐藤）が、「Galaxy Harajuku」に訪れる実際のユーザーの声や自身の実体験をもとに、スマートフォンに求められる価値と「Samsung Galaxy A57 5G」の特長について、ユーザーのスマートフォン選びの基準となっている価格・バッテリー・デザイン・カメラといった観点から掘り下げ、20代のリアルな価値観とライフスタイルを軸に座談会を実施いたしました。

※1 一部の機能はSamsungアカウントへのログインが必要な場合があります。正確性、完全性および信頼性について、いかなる保証もいたしかねます。機能の使用可否は、国や地域、OSやOne UIのバージョン、デバイスモデル、キャリアによって異なる場合があります。また、一部の国や地域では、AI使用に関する年齢制限のため、未成年は利用が制限される場合があります。



▲左からプロダクト担当の佐藤翼、「Galaxy Harajuku」クルーの重藤アリー



■20代のスマホ選びは「ライフスタイルの多様化」とともに変化

Q. 20代のお客様がスマートフォンを選ぶ際に重視されているポイントは何ですか？

重藤：「Galaxy Harajuku」にお越しいただく20代のお客様の中には、推し活を楽しまれている方が多くいらっしゃいます。写真や動画をきれいに残したいという理由から、カメラ性能を重視される傾向があります。また、『Samsung Galaxyといえばカメラ』という印象を持たれている方も多く、カメラ体験をきっかけにご来店されるお客様も少なくありません。実際に店頭で撮影体験をしていただくことで、具体的な日常での使用イメージを持っていただけることが多いです。

Q. ライフステージが変わることでスマートフォン選びの基準にも変化がありますか？

佐藤：私の場合、学生の頃は目新しさやトレンドなどに惹かれることが多かったのですが、社会人になって自分でスマートフォンを購入するようになると、価格をより意識するようになりました。「Samsung Galaxy A57 5G」は、その性能に加え8万円以下※という価格設定も含め、非常にコストパフォーマンスの高い1台だと思います。

※ 79,800円（税込）。価格はSamsung オンラインショップの価格です（2026年4月23日時点）。その他販売店での価格は異なる場合があります。

重藤：「Galaxy Harajuku」にお越しいただく20代の社会人のお客様からは、仕事用とプライベート用でスマートフォンを2台持ちするようになったことで、「できるだけ軽量なモデルを選びたいが、動画視聴や資料確認のために大画面も妥協したくない」といったお声を多くいただいております。

■「Samsung Galaxy A57 5G」大画面と軽さを両立した設計





Q. 日常使いで軽さはどのようなメリットがあるのでしょうか？

重藤：普段接客をしている際、老若男女問わずお客様から重さを気にされる声をよくいただきます。最近はケースにアクセサリーを付けたり、ステッカーを挟んだりしてオシャレを楽しむ方も多く、「Samsung Galaxy A57 5G」は薄くて軽いため、ケースをつけた場合でも重さが気になりにくいという点もポイントだと思います。

Q. 前作の「Samsung Galaxy A55 5G」と比較して、より大画面・軽量化を実現していますが、特にどのような点にこだわっていますか？

佐藤：一般的に大画面と軽さは相反するものであり、画面を大きくすると重量が増える傾向があります。しかし、「Samsung Galaxy A57 5G」は、約6.7インチの高輝度Super AMOLED+ディスプレイで厚さ約6.9mm、重量約179gと、前作の「Samsung Galaxy A55 5G」と比較するとディスプレイが約0.1インチ大きくなりましたが、約34g軽くなっています。より薄くなったディスプレイを搭載することで、大画面を維持しつつ軽量化を実現できました。また、本体の厚さも約1.3mm薄くなっているため、実際に持っていただくと、大画面でありながらも軽さを実感していただけると思います。さらにベゼルも薄く設計されており、SNSで主流となっている縦型動画の視聴でも、没入感を得られる点が特徴です。

私は、スマートフォンをポケットに入れて持ち歩くことが多いのですが、「Samsung Galaxy A57 5G」の軽さによる快適さを実感しています。また、長時間の片手操作でも疲れにくく、日常的な使いやすさにつながっていると感じます。

■自分らしさを表現できるカラーバリエーション

Q. デザインやカラーの特徴について教えてください。

佐藤： 「Samsung Galaxy S26シリーズ」のマットな色合いと比較すると、「Samsung Galaxy A57 5G」は光沢感のあるデザインで、質感が異なります。オーサムネイビー、オーサムグレー、オーサムアイシーブルー、オーサムライラックの全4色展開※で、明るめからシックな色までカラーバリエーションも豊富です。クリアケースをご使用いただく際にもデバイスのカラーが映える高級感のある色合いの４色になっています。デバイスカラーはユーザーの傾向やトレンドカラーなど様々な要素を加味して展開しています。

※ Samsungオンラインショップでの販売モデルにおけるカラー展開です。キャリアモデルのカラー展開は異なります。

重藤：「Galaxy Harajuku」で直接デバイスをご覧いただいたお客様からも、カラーバリエーションが豊富でかわいいという反応を多くいただいています。今回特にカメラレンズフレームにまでカラーが施されている点が特徴で、本体とカメラ部分とで絶妙にカラーが異なるんです。細部のデザインまでこだわっているため、本体デザインを気に入って購入いただくお客様も多くいらっしゃいます。





■カメラ体験は「簡単にきれい」がポイント

Q. カメラ機能の特長について教えてください。

佐藤：「Samsung Galaxy A57 5G」は、ミドルレンジモデルでも3眼カメラを搭載している点が特徴です。マクロカメラ・約5,000万画素の広角カメラ・約1,200万画素の超広角カメラを搭載しているため、接写から風景まで幅広いシーンをカバーできます。特にマクロカメラは、料理の特徴やペットの毛並みにいたる細部まで、表現したいシーンで実力を発揮します。撮影した写真を見ていただくと、質感やディテールまでしっかり捉えているのがわかると思います。特別な知識がなくても日常の中で自然に高品質な仕上がりの写真を楽しめる点が強みだと考えています。

Q. カメラ機能で特に20代に支持されているポイントは何ですか？

佐藤：Samsung Galaxyのカメラアプリ内でエフェクトをかけられる機能である「ファンモード」は、20代のユーザーを中心に多くの支持をいただいております。サードパーティーアプリを使わなくても簡単に撮影の雰囲気を変えられるのが特長です。エフェクトの種類も豊富で、手軽に楽しめる点が評価されています。

また、「プロモード」は今回も搭載されており、シンプルに撮りたい方から細部までこだわって撮影したい方まで、幅広いニーズに対応しています。

重藤：店頭では特に推し活をされているお客様から「プロモード」についてのご質問を多くいただきます。撮影時の設定方法や撮り方のコツに興味を持たれるお客様が多い印象です。

一方で、普段使いという点では「ファンモード」に加えて、「フェイスモード」も好評です。ナチュラルに肌補正がかかるため、過度な補正にならず、日常の撮影でも使いやすい機能だと感じています。

どちらもSamsung Galaxyカメラアプリ内の機能のため、別途編集をする必要がないのも手軽で良いですよね！



▲「Samsung Galaxy A57 5G」に搭載されている「ファンモード」



Q. 編集機能についての反応はいかがですか？

重藤：20代のお客様からは特に「AI消しゴム」が支持されていると感じます。例えば、推し活をする際にアクリルスタンドや小物をテーブルに置いて上から撮影する際、自分の腕の影が入ってしまう場合でも、ワンタップで簡単に消すことができます。サードパーティーアプリの有料機能として備わっていることもありますが、ギャラリーの標準機能として使える点に驚かれる方が多いです。

佐藤：「AI消しゴム」は操作性も向上しており、今回の「Samsung Galaxy A57 5G」では、AIが自動で不要な部分を検出し、削除候補を提案してくれます。ユーザーはそのまま削除ボタンを押すだけで、不要な影や物を削除し、自然に背景も生成してくれるので、手間をかけずに仕上げられるのが特徴です。私自身、撮影後すぐに「AI消しゴム」で不要な部分を整えて、そのままSNSに投稿できる点が非常にスムーズで快適だと感じています。撮影から編集までを一貫してシームレスに行える点が、Samsung Galaxyのカメラ機能の強みです。



▲「AI消しゴム」で不要な部分を削除する様子



■1日中使える安心感と、短時間で回復する充電性能

Q. スマートフォンを選ぶ際に、バッテリーや充電の性能は重視されますか？

重藤：20代はSNSや動画視聴から仕事や勉強まで、スマートフォン1台でこなす方も多く、バッテリーは重視されるポイントの1つです。「Samsung Galaxy A57 5G」はその点で安心感のある1台だと感じています。フラッグシップモデルに匹敵する5,000mAhの大容量バッテリーを搭載しており、実際に私が1日中動画視聴やSNSを使用しても、問題なく使い続けることができました。外出先でもモバイルバッテリーを持ち歩かずに済むのは、大きなメリットだと思います。

佐藤：充電性能も特長のひとつで、今回は45Wの超急速充電2.0に対応しています。わずか30分で約60％まで充電ができるのが便利です。例えば、私も何度もやってしまったことがあるのですが、夜に動画視聴をして充電せずに寝てしまった場合でも、朝の準備時間で十分に充電できるので、日常の使い勝手の良さと安心感につながっています。

バッテリーや充電性能は買い替えのきっかけになることも多いですが、「Samsung Galaxy A57 5G」はフラッグシップモデル級の大容量バッテリーに加えて、軽さや薄さ、大画面といった要素も両立しています。大画面やバッテリー、価格も含めて、日常使いで求められるポイントをバランスよく備えている点が特長です。



▲「Samsung Galaxy A57 5G」の充電性能について語る佐藤



Q. 買い替えの話が出ましたが、ユーザーがスマートフォンを買い替える際に障壁に感じる部分は何ですか？

佐藤：やはり一番大きいのはデータ移行への不安だと思います。私自身、昔から撮りためてきた写真や動画、LINEのトーク履歴などが消えてしまうのではないかと不安を感じていましたが、Samsung Galaxyのデータ移行アプリ「Smart Switch」を使ったらすごく簡単に移行できました。

重藤：おっしゃる通り！（笑）店頭でもデータ移行に関するご質問は多くいただきます。他社スマートフォンからの乗り換えでも、写真や動画はもちろん、LINEの全トーク履歴も含めてスムーズに移行することができます。操作もとてもシンプルで、ケーブル接続・ワイヤレスどちらも対応しているため、初めての方でも簡単に利用できます。

「Galaxy Harajuku」では、「Smart Switch」の手順をまとめた冊子をご用意しておりますが、ご希望があればクルーが一緒に操作をご案内しています。また、移行中にはSamsung Galaxyデバイスの基本的な機能や使い方についてもご説明することで、乗り換え後も安心してお使いいただけるようサポートしています。



▲「Smart Switch」について語る重藤



■何気ない日常を変える、“Samsung Galaxyでは当たり前”の便利機能

Q. 日常使いや仕事・学業の中で便利に感じる機能はありますか？

佐藤：私がよく使っているのは、写真、動画、ドキュメントなどのファイルを安全かつ簡単に共有できる機能「Quick Share」※です。スマートフォンからPCへもすぐにデータを送れるため、学生時代から日常的に活用してきました。

例えば、「Samsung Galaxy A57 5G」では「Awesome Intelligence」の機能として音声の文字起こしにも対応しているため、会議の議事録を作成する際にも録音から文字起こしまでをスマートフォンで行い、そのデータを「Quick Share」でPCに送って仕上げる、といった使い方も可能です。学生の場合は、講義内容をを録音して文字起こしすることで試験前の復習にも活用できます。

また、Windows PCをご使用の方であれば、「Windowsにリンク」機能もおすすめです。スマートフォンをポケットから取り出すことなく、メッセージを送信したり、PC でスマホ用ゲームをプレイすることもできるため、大画面で作業や趣味をスムーズに行えます。このように、スマートフォンとPCとの互換性が高いため、学生から社会人まで、幅広いシーンで活用できる点も魅力だと思います。

重藤：私は「手のひらシャッター」※がとても便利な機能だと思います。カメラを起動して手のひらを向けるだけで撮影できるので、誰かに撮影をお願いしたり、何度もタイマーを設定し直す必要がなく、好きなタイミングで、納得いくまで撮影できる点が魅力的です。

また、「かこって検索」もお客様から驚かれることが多い機能です。気になるものを画面上で囲むだけで検索できるため、キーワード検索が難しいアイテムでも直感的に調べることができます。例えば、推しが着用しているアイテムを探す際に、ブランド名が分からなくても、SNSやカメラ画面上からすぐに検索できる点でご好評いただいています。

※「かこって検索」は「Samsung Galaxy S21」、Samsung Galaxy Z Fold│Flip3」、「Samsung Galaxy A25 5G」以降のモデルで使用可能です。 機能の使用可否は、国・地域・OSバージョンなどによって異なります。

佐藤：私は動画視聴の際に「かこって検索」をよく活用しています。例えば、動画内で気になった料理を囲むだけでレシピ検索ができるため、その都度調べる手間がかなり減りました。具体的な料理名が分からない時でもすぐに調べることができるため、新生活で一人暮らしを始めた方にもおすすめです。

こうしたSamsung Galaxyデバイスに搭載されている基本機能は一度使うと当たり前になりますが、ご存知でない方も多く、実際に体験いただくことで便利さを実感していただける思います。



▲「手のひらシャッター」で撮影する佐藤と重藤



Q.最後に「Samsung Galaxy A57 5G」を一言で表すならどのような人に向いているデバイスでしょうか？

佐藤：ハイエンドモデルに匹敵するスペックを備えながら、価格は抑えられている点が特長です。「スマートフォン性能に妥協はしたくないが、コストは抑えたい」そんな方にぴったりの1台だと思います。

重藤：「日常使いにおいて、さまざまなニーズに応えられるバランスに優れた1台」です。まさに、“期待以上”の驚きと体験を得られるのが今回の「Samsung Galaxy A57 5G」だと思います！





■「Samsung Galaxy A57 5G」









＜主な仕様：「Samsung Galaxy A57 5G」＞

※ 本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。

■製品詳細について

「Samsung Galaxy A57 5G」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-a/galaxy-a57-5g-awesome-navy-128gb-sm-a576qdbasjp/

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltd.の商標または登録商標です。

●Google、かこって検索は、Google LLCの商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。