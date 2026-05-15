GROWTH VERSE、PMI体制を強化。事業成長統括として元リクルートの島村 遊氏が就任

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博）は、事業成長統括として島村 遊氏が就任したことをお知らせいたします。今後、さらなる非連続な成長に向けたM&Aによる事業拡大と、それに伴うPMI（Post Merger Integration）体制をさらに強化してまいります。

GROWTH VERSEは、マーケティングAI Agent「AIMSTAR」に加え、2024年には人流分析AI Agent「ミセシル」および売上管理AI Agent「Zero」のグループイン、2025年にはカスタマーサポートAI Agent「DHK CANVAS」を提供する「電話放送局」を子会社化するなど、積極的なM&Aを通じた事業拡大を続けています。

このたび、多角化するAI Agent事業のシナジー最大化と組織基盤の強化を目的に、株式会社リクルートにて「ホットペッパービューティー」のプロダクト責任者などを歴任した島村 遊氏を事業成長統括として迎えました。島村氏の豊富な事業経営・プロダクトマネジメントの知見を活かし、今後のM&Aを見据えたPMI組織の構築と、各事業のさらなる成長に取り組んでまいります。

※PMI：M&A後の組織統合プロセスのこと。単なる事務的な統合にとどまらず、プロダクトの連携やAI技術の共有、組織風土の融合を迅速に行うことで、新しい事業価値を創出することを目的とします。

島村氏プロフィール

新卒でシンプレクス株式会社に入社し、為替取引システム等の開発プロセス全般を経験。その後、株式会社リクルートにて、ビューティーや飲食領域におけるプロダクトマネージャー（PdM）や事業開発等を歴任。同社にて「ホットペッパービューティー」のプロダクト責任者に就任し、ビューティー領域の事業成長を牽引。2026年4月、株式会社GROWTH VERSEに参画。

島村氏よりコメント

AI Agentがビジネスの在り方を劇的に変える今、「BUILDING AI to maximize Business Growth」というミッションと、M&Aを交えた多角的な事業展開という事業戦略に無限の可能性を感じ、参画を決意しました。強力な経営陣やメンバーとともに、お客様の事業成長への貢献を加速させるべく、これまで培ってきたプロダクト開発や事業経営の知見を活かし、全力で取り組んでまいります。

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI Agentを提供しています。マーケティング領域では「AIMSTAR」、小売領域では「ミセシル」および「Zero」、音声領域では「電話放送局」各サービスの開発・販売をしています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai