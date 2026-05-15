パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、パソコン工房 WEB サイトおよび全店にて、『烈しく！怒涛のAMD祭 第2弾』を2026年6月12日（金）10時59分までの期間限定で開催中です。

■『烈しく！怒涛のAMD祭 第2弾』開催中

パソコン工房では、ただいま『烈しく！怒涛のAMD祭 第2弾』を6/12（金）10:59まで実施中！ 当社指定のBTOパソコンが期間限定でお得に手に入るチャンスとなりますので、この機会をお見逃しなく！ ※本セールは予告なく変更・終了する場合がございます。 ※ご注文状況により、予告無く販売を終了させて頂く場合がございます。あらかじめご了承お願い致します。

◇『烈しく！怒涛のAMD祭 第2弾』セール情報

実施期間：2026年5月15日（金）～ 2026年6月12日（金）10時59分まで https://www.pc-koubou.jp/pc/amd_festival.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260515_1&utm_content=nonpay

■ 会員限定！BTOパソコン送料無料実施中！

パソコン工房ではただいま、パソコン工房WEB会員またはビジネスご優待会員の方を対象にBTOパソコンを送料無料でお届けしております！対象地区は日本全国（沖縄・離島も含む）となり、購入点数やセール品に関わらず対象となりますので、この機会にぜひお買い物をお楽しみください。 ※アウトレットパソコン・中古パソコンは対象外です。

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。 基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ セール対象 BTOパソコン

下記は、セール対象モデルの例になります。他にも複数のセール対象モデルをご用意しております。 【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-R7B8-LCR99Z-TGX [RGB Build] 通常価格：539,800円 セール価格：474,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1162334&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260515_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 9 9950X3D / AMD B850 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / Radeon™ RX 9070 XT 16GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 850W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-M8AM-LCR98D-TGX [RGB Build] 通常価格：444,800円 セール価格：379,800円 ※カラーバリエーションはカスタマイズページより選択できます。 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1199466&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260515_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 9800X3D / AMD A620 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / Radeon™ RX 9070 XT 16GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 850W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-M1AM-R77-PGXB 通常価格：224,800円 セール価格：179,800円 ※カラーバリエーションはカスタマイズページより選択できます。 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1209162&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260515_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home / AMD Ryzen™ 7 7700 / AMD A620 / DDR5 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / Radeon™ RX 9060 8GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 650W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。） 製品名：LEVEL-M1AM-R77-RRXB 通常価格：244,800円 セール価格：194,800円 ※カラーバリエーションはカスタマイズページより選択できます。 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1209163&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260515_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home / AMD Ryzen™ 7 7700 / AMD A620 / DDR5 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / Radeon™ RX 9060 XT 16GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 650W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房 ホームページ https://www.pc-koubou.jp ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先 株式会社ユニットコム Webマーケティング営業G Tel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014 E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp