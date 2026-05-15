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3年で約1.5倍（※1）と急拡大中の濃縮コーヒー市場を背景に、「ネスカフェ エスプレッソベース」を新デザインでリニューアル発売
“割って楽しむ”魅力を、初のテレビCMとインフルエンサー企画を通じて過去最大規模で発信
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、濃縮コーヒー市場が3年で約1.5倍（※1）に拡大する中、濃縮コーヒー「ネスカフェ エスプレッソベース」を新デザインに刷新し、2026年6月にリニューアル発売します。あわせて、ネスレ日本の濃縮飲料として初となるテレビCMや、15人のインフルエンサーによる新プロジェクト「最強！濃縮割り師決戦 2026」を実施することで、これまで濃縮コーヒーに親しみのなかった方にもその魅力や多様な楽しみ方を届け、新たなユーザーの飲用拡大を図ります。
（※1）インテージSRI+ 濃縮コーヒー市場（マーケットサイズ金額） 2022年1-12月と2025年1-12月を比較
【CM動画】ネスカフェ エスプレッソベース「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」Product篇 15秒
近年、コーヒーの楽しみ方は、ブラックやラテといった定番に加え、濃さや割り方を自分で選び、気分やシーンに合わせてアレンジするスタイルへと広がっています。こうした背景から、濃縮コーヒーは、自宅でも本格的な味わいを手軽に楽しめる点が支持されています。
2025年3月に発売した500mlボトル入りの濃縮コーヒー「ネスカフェ エスプレッソベース」は、水や牛乳のほか、炭酸水やジュース、フルーツなどとも組み合わせることができ、濃さや割り方を調整することで、自分好みの一杯を楽しめる点が特長です。発売以降、これまで濃縮コーヒーを購入したことのなかった方からも支持を集めており、購入者の約70％が新たに濃縮コーヒーを購入した方となっています（※2）。さらに、購入後に繰り返し購入される方も多く、リピート率は40％以上（※3）と、高い水準で推移しています。
（※2）Macromill QPR, 地域: 全国, 期間: 2024年3月〜2026年2月。 2024年3月〜2025年2月に濃縮コーヒーを購入せず、2025年3月〜2026年2月に「ネスカフェ エスプレッソベース」を購入した人を"新たに濃縮コーヒーを購入した方"と定義
（※3）Macromill QPR, 地域: 全国, 発売52週後のリピート率
＜リニューアルポイント＞
コンパクトながら存在感のある丸みを帯びた、アイコニックなボトルに変更
“割って楽しむ”特性がひと目で伝わるよう、前面上部に「約15杯分」と明記
前面にはカフェラテ、裏面にはブラックと、表裏で異なる完成した一杯のグラスをモチーフにしたビジュアルを採用し、多様な楽しみ方を表現
リサイクルPET素材100％のボトルを採用
＜CMについて＞
ネスレ日本の濃縮飲料カテゴリーで初となるテレビCMとして、2026年4月下旬から“ネスカフェ エスプレッソベース「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」Product篇”の放映を開始しました。本CMでは、アレンジによって表情を変える「ネスカフェ エスプレッソベース」の魅力を描いています。6月上旬からは別バージョンの展開も予定しており、自由な発想で楽しむコーヒーの新たな可能性を発信していきます。
名称： ネスカフェ エスプレッソベース「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」Product篇
放映開始日： 2026年 4月27日（月） ※放映当初は旧パッケージ版、その後順次新パッケージ版に差し替えて放映
放映地域： 全国
以下のサイトでも、動画を公開します。
ネスカフェ エスプレッソベース「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」Product篇 15秒：https://www.youtube.com/watch?v=TM2XH5kOg3E
新CM“ネスカフェ エスプレッソベース「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」Product篇”では、3種類のアレンジ「オレンジコーヒー」、「抹茶コーヒーラテ」、「グラノーラヨーグルトラテ」を紹介しています。
左から「オレンジコーヒー」、「抹茶コーヒーラテ」、「グラノーラヨーグルトラテ」
今回の3種類のアレンジを含む、全50種類のアレンジレシピは、以下のサイトで公開中です。
「ネスカフェ エスプレッソベース」ブランド情報： https://nescafe.nestle.jp/espresso-base
■15人のインフルエンサーによる新プロジェクト「最強！濃縮割り師決戦 2026」
濃縮コーヒーの楽しみ方をさらに広げる取り組みとして、新プロジェクト「最強！濃縮割り師決戦 2026」を開始します。本プロジェクトでは、1本で約15杯分楽しめる「ネスカフェ エスプレッソベース」の特長に着目し、15人のインフルエンサーを“濃縮割り師”として起用します。“濃縮割り師”には、「ネスカフェ エスプレッソベース」の魅力や楽しみ方を独自の視点で発信する15人のインフルエンサーを任命し、2026年5月から9月までの期間、全5つのお題に沿って考案したオリジナルレシピを、それぞれのSNSを通じて発信していただきます。
公開されたレシピは、一般参加者による人気投票によって順位が決定され、期間中の総得票数が最も多かったインフルエンサーを“最強濃縮割り師”として選出します。選出された「最強濃縮割り師」については、ネスレ日本が今後の活動を支援します。なお、本プロジェクトの最終決戦結果は、ネスレ日本が濃縮コーヒーの「濃さ・コク」の魅力と多様な楽しみ方を広く発信するため、9（こ）・1（い）・5（こ）＝「濃いコーヒー」の語呂合わせにちなみ制定した「濃縮コーヒーの日」である9月15日に発表予定です。
「最強！濃縮割り師決戦 2026」ウェブサイト：https://nestle.jp/brand/nescafe/espresso-base-campaign/
＜参加方法＞
“濃縮割り師”がSNSに投稿するコンテンツを視聴する。
キャンペーンサイト上から、推したい“濃縮割り師”のレシピに投票する。
購入レシートなしで投票： 1投票で1票付与
購入レシートありで投票： 「ネスカフェ エスプレッソベース」を購入し、1レシートで1投票、1投票で15票付与
※購入レシートありで投票の場合、「ネスカフェ」LINE公式アカウントを友だち追加する必要があります。
関連リンク
「ネスカフェ エスプレッソベース」ブランド情報
https://nescafe.nestle.jp/espresso-base
Amazon
https://www.amazon.co.jp/stores/page/5F787141-AC9F-4EF9-8AE3-C16A1721CA46
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、濃縮コーヒー市場が3年で約1.5倍（※1）に拡大する中、濃縮コーヒー「ネスカフェ エスプレッソベース」を新デザインに刷新し、2026年6月にリニューアル発売します。あわせて、ネスレ日本の濃縮飲料として初となるテレビCMや、15人のインフルエンサーによる新プロジェクト「最強！濃縮割り師決戦 2026」を実施することで、これまで濃縮コーヒーに親しみのなかった方にもその魅力や多様な楽しみ方を届け、新たなユーザーの飲用拡大を図ります。
【CM動画】ネスカフェ エスプレッソベース「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」Product篇 15秒
近年、コーヒーの楽しみ方は、ブラックやラテといった定番に加え、濃さや割り方を自分で選び、気分やシーンに合わせてアレンジするスタイルへと広がっています。こうした背景から、濃縮コーヒーは、自宅でも本格的な味わいを手軽に楽しめる点が支持されています。
2025年3月に発売した500mlボトル入りの濃縮コーヒー「ネスカフェ エスプレッソベース」は、水や牛乳のほか、炭酸水やジュース、フルーツなどとも組み合わせることができ、濃さや割り方を調整することで、自分好みの一杯を楽しめる点が特長です。発売以降、これまで濃縮コーヒーを購入したことのなかった方からも支持を集めており、購入者の約70％が新たに濃縮コーヒーを購入した方となっています（※2）。さらに、購入後に繰り返し購入される方も多く、リピート率は40％以上（※3）と、高い水準で推移しています。
（※2）Macromill QPR, 地域: 全国, 期間: 2024年3月〜2026年2月。 2024年3月〜2025年2月に濃縮コーヒーを購入せず、2025年3月〜2026年2月に「ネスカフェ エスプレッソベース」を購入した人を"新たに濃縮コーヒーを購入した方"と定義
（※3）Macromill QPR, 地域: 全国, 発売52週後のリピート率
＜リニューアルポイント＞
コンパクトながら存在感のある丸みを帯びた、アイコニックなボトルに変更
“割って楽しむ”特性がひと目で伝わるよう、前面上部に「約15杯分」と明記
前面にはカフェラテ、裏面にはブラックと、表裏で異なる完成した一杯のグラスをモチーフにしたビジュアルを採用し、多様な楽しみ方を表現
リサイクルPET素材100％のボトルを採用
＜CMについて＞
ネスレ日本の濃縮飲料カテゴリーで初となるテレビCMとして、2026年4月下旬から“ネスカフェ エスプレッソベース「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」Product篇”の放映を開始しました。本CMでは、アレンジによって表情を変える「ネスカフェ エスプレッソベース」の魅力を描いています。6月上旬からは別バージョンの展開も予定しており、自由な発想で楽しむコーヒーの新たな可能性を発信していきます。
名称： ネスカフェ エスプレッソベース「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」Product篇
放映開始日： 2026年 4月27日（月） ※放映当初は旧パッケージ版、その後順次新パッケージ版に差し替えて放映
放映地域： 全国
以下のサイトでも、動画を公開します。
ネスカフェ エスプレッソベース「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」Product篇 15秒：https://www.youtube.com/watch?v=TM2XH5kOg3E
新CM“ネスカフェ エスプレッソベース「それは、あなたを自由にするエスプレッソ。」Product篇”では、3種類のアレンジ「オレンジコーヒー」、「抹茶コーヒーラテ」、「グラノーラヨーグルトラテ」を紹介しています。
左から「オレンジコーヒー」、「抹茶コーヒーラテ」、「グラノーラヨーグルトラテ」
今回の3種類のアレンジを含む、全50種類のアレンジレシピは、以下のサイトで公開中です。
「ネスカフェ エスプレッソベース」ブランド情報： https://nescafe.nestle.jp/espresso-base
■15人のインフルエンサーによる新プロジェクト「最強！濃縮割り師決戦 2026」
濃縮コーヒーの楽しみ方をさらに広げる取り組みとして、新プロジェクト「最強！濃縮割り師決戦 2026」を開始します。本プロジェクトでは、1本で約15杯分楽しめる「ネスカフェ エスプレッソベース」の特長に着目し、15人のインフルエンサーを“濃縮割り師”として起用します。“濃縮割り師”には、「ネスカフェ エスプレッソベース」の魅力や楽しみ方を独自の視点で発信する15人のインフルエンサーを任命し、2026年5月から9月までの期間、全5つのお題に沿って考案したオリジナルレシピを、それぞれのSNSを通じて発信していただきます。
公開されたレシピは、一般参加者による人気投票によって順位が決定され、期間中の総得票数が最も多かったインフルエンサーを“最強濃縮割り師”として選出します。選出された「最強濃縮割り師」については、ネスレ日本が今後の活動を支援します。なお、本プロジェクトの最終決戦結果は、ネスレ日本が濃縮コーヒーの「濃さ・コク」の魅力と多様な楽しみ方を広く発信するため、9（こ）・1（い）・5（こ）＝「濃いコーヒー」の語呂合わせにちなみ制定した「濃縮コーヒーの日」である9月15日に発表予定です。
「最強！濃縮割り師決戦 2026」ウェブサイト：https://nestle.jp/brand/nescafe/espresso-base-campaign/
＜参加方法＞
“濃縮割り師”がSNSに投稿するコンテンツを視聴する。
キャンペーンサイト上から、推したい“濃縮割り師”のレシピに投票する。
購入レシートなしで投票： 1投票で1票付与
購入レシートありで投票： 「ネスカフェ エスプレッソベース」を購入し、1レシートで1投票、1投票で15票付与
※購入レシートありで投票の場合、「ネスカフェ」LINE公式アカウントを友だち追加する必要があります。
以上
関連リンク
「ネスカフェ エスプレッソベース」ブランド情報
https://nescafe.nestle.jp/espresso-base
Amazon
https://www.amazon.co.jp/stores/page/5F787141-AC9F-4EF9-8AE3-C16A1721CA46