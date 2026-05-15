ペットタクシー「シアンシャ」、フランチャイズ1号店が厚木エリアで5月15日オープン 介護施設運営で培ったホスピタリティでペットと飼い主を安心サポート
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349376/images/bodyimage1】
ペット専用タクシーサービス「ペットタクシー シアンシャ」のフランチャイズ1号店として、一般社団法人大笑（神奈川県厚木市、代表理事：川村志織）が「ペットタクシー シアンシャ厚木店」を2026年5月15日より開始することをお知らせいたします。
■ サービス概要
サービス開始日：2026年5月15日
営業時間：24時間365日
提供エリア：厚木市・伊勢原市・海老名市・愛甲郡周辺（エリア外も要相談）
予約方法：電話、ウェブサイト、公式LINEより受付
電話番号：070-1394-1380
公式サイト：https://chienchat.jp/atsugi/
公式LINE：https://lin.ee/8Ivfb2V
■ フランチャイズ展開の背景
2025年3月に鎌倉でサービスを開始した「ペットタクシー シアンシャ」は、ペットと飼い主に寄り添う移動サービスとして地域から好評をいただいております。ペットの高齢化・医療ニーズの高まりや、公共交通機関ではペット同伴が難しいという社会課題に応えるべく、厚木エリアへのフランチャイズ展開を決定いたしました。
■ サービスの特徴
◯ 介護施設運営で磨いたホスピタリティ
運営を担う一般社団法人大笑は、地元・厚木エリアで介護施設を運営してきた実績を持ちます。介護の現場で培った細やかな気配りと温かなホスピタリティを活かし、ペットも飼い主様も安心してご利用いただけるサービスを提供いたします。
◯ あらゆるペットに対応
犬・猫はもちろん、ウサギ・ハムスターなどの小動物、鳥類、爬虫類など幅広いペットに対応可能です。
◯ 安心・安全・清潔な移動環境
ペットのストレスを最小限に抑えた車内環境を整備。動物病院推奨のBF4Pペット用ケアスプレーによる除菌・消毒も実施。
◯ 明瞭な料金体系
基本料金＋距離料金のわかりやすい料金システム。ウェブサイトの料金シミュレーターで事前確認可能。
◯ 24時間365日対応
夜間や緊急時の動物病院への移動にも年中無休で対応。
■ ご利用の流れ
お問い合わせ：電話・ウェブ・公式LINEからご連絡
予約確定：日時・ペット情報を確認し予約確定
送迎：指定の時間・場所へドライバーがお迎え
お支払い：目的地到着後にご利用料金をお支払い
■ 今後の展開
厚木・伊勢原・海老名・愛甲郡エリアを中心にサービスを拡大予定。動物病院との提携や定期通院パッケージの導入も検討中。
■ 会社概要
【シアンシャ鎌倉】
代表：越智修次
所在地：神奈川県鎌倉市津西1-9-15
公式サイト：https://chienchat.jp/kamakura/
公式LINE：https://lin.ee/FL5hT5a
【シアンシャ厚木店（一般社団法人大笑）】
代表理事：川村志織
所在地：〒243-0212 神奈川県厚木市及川1丁目8番9号
TEL：070-1394-1380
公式サイト：https://chienchat.jp/atsugi/
公式LINE：https://lin.ee/8Ivfb2V
■ 本件に関するお問い合わせ
ペットタクシー シアンシャ厚木店（一般社団法人大笑）担当：川村志織
TEL：070-1394-1380
公式サイト：https://chienchat.jp/atsugi/
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配信元企業：株式会社トライアド
ペット専用タクシーサービス「ペットタクシー シアンシャ」のフランチャイズ1号店として、一般社団法人大笑（神奈川県厚木市、代表理事：川村志織）が「ペットタクシー シアンシャ厚木店」を2026年5月15日より開始することをお知らせいたします。
■ サービス概要
サービス開始日：2026年5月15日
営業時間：24時間365日
提供エリア：厚木市・伊勢原市・海老名市・愛甲郡周辺（エリア外も要相談）
予約方法：電話、ウェブサイト、公式LINEより受付
電話番号：070-1394-1380
公式サイト：https://chienchat.jp/atsugi/
公式LINE：https://lin.ee/8Ivfb2V
■ フランチャイズ展開の背景
2025年3月に鎌倉でサービスを開始した「ペットタクシー シアンシャ」は、ペットと飼い主に寄り添う移動サービスとして地域から好評をいただいております。ペットの高齢化・医療ニーズの高まりや、公共交通機関ではペット同伴が難しいという社会課題に応えるべく、厚木エリアへのフランチャイズ展開を決定いたしました。
■ サービスの特徴
◯ 介護施設運営で磨いたホスピタリティ
運営を担う一般社団法人大笑は、地元・厚木エリアで介護施設を運営してきた実績を持ちます。介護の現場で培った細やかな気配りと温かなホスピタリティを活かし、ペットも飼い主様も安心してご利用いただけるサービスを提供いたします。
◯ あらゆるペットに対応
犬・猫はもちろん、ウサギ・ハムスターなどの小動物、鳥類、爬虫類など幅広いペットに対応可能です。
◯ 安心・安全・清潔な移動環境
ペットのストレスを最小限に抑えた車内環境を整備。動物病院推奨のBF4Pペット用ケアスプレーによる除菌・消毒も実施。
◯ 明瞭な料金体系
基本料金＋距離料金のわかりやすい料金システム。ウェブサイトの料金シミュレーターで事前確認可能。
◯ 24時間365日対応
夜間や緊急時の動物病院への移動にも年中無休で対応。
■ ご利用の流れ
お問い合わせ：電話・ウェブ・公式LINEからご連絡
予約確定：日時・ペット情報を確認し予約確定
送迎：指定の時間・場所へドライバーがお迎え
お支払い：目的地到着後にご利用料金をお支払い
■ 今後の展開
厚木・伊勢原・海老名・愛甲郡エリアを中心にサービスを拡大予定。動物病院との提携や定期通院パッケージの導入も検討中。
■ 会社概要
【シアンシャ鎌倉】
代表：越智修次
所在地：神奈川県鎌倉市津西1-9-15
公式サイト：https://chienchat.jp/kamakura/
公式LINE：https://lin.ee/FL5hT5a
【シアンシャ厚木店（一般社団法人大笑）】
代表理事：川村志織
所在地：〒243-0212 神奈川県厚木市及川1丁目8番9号
TEL：070-1394-1380
公式サイト：https://chienchat.jp/atsugi/
公式LINE：https://lin.ee/8Ivfb2V
■ 本件に関するお問い合わせ
ペットタクシー シアンシャ厚木店（一般社団法人大笑）担当：川村志織
TEL：070-1394-1380
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