【登壇者発表第2弾】ロイヤルホテル 蔭山氏、ZIPAIR、トリップアドバイザー、Booking.comの登壇決定！「THE INBOUND DAY 2026」開催

株式会社mov

インバウンド領域で複数事業を展開する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）が運営する業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」は、2026年8月7日（金）に主催するカンファレンス「THE INBOUND DAY 2026 -インバウンドの現在地-」の登壇者の追加発表をお知らせいたします。

大阪を代表するリーガロイヤルホテル大阪を中心に、国内外でホテルを展開している株式会社ロイヤルホテル、JAL系列のLCCであるZIPAIR Tokyo、世界最大級の旅行クチコミサイトであるトリップアドバイザー株式会社、そして世界最大級の宿泊予約サイトBooking.comといった、旅行・航空業界から豪華登壇者が決定しました。

THE INBOUND DAY 2026では協賛パートナー様を募集しております。枠数には限りがございますので、プランの詳細や資料をご希望の方はお早めにお問い合わせください。

協賛の問い合わせはこちら(https://event.honichi.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp02)

THE INBOUND DAY 2026 ：特設ページはこちら(https://event.honichi.com/inbound-day2026/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp02)

■ 登壇者プロフィール

株式会社ロイヤルホテル

蔭山 秀一氏：取締役会長

＜略歴＞

1956年大阪府生まれ。神戸大学経済学部卒業。1979年株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行、関西の法人営業を手掛ける。専務執行役員、副頭取を経て、2015年取締役副会長。2015～17年には関西経済同友会代表幹事を務める。2017年株式会社ロイヤルホテル代表取締役社長に就任、2023年より現職。2025年には一般社団法人日本ホテル協会会長に就任。日本のホテル産業、観光業の発展に尽力している。

──────────────────────────

ZIPAIR Tokyo

松尾 拓哉氏：Executive Officer/CMO, Strategic Lead

<略歴>

航空・金融領域で事業戦略とマーケティングに従事し、JAL、JAL×SBI JV、Zホールディングス（現LINEヤフー）／PayPay銀行を経て現職。

ZIPAIRでは事業戦略・事業開発を統括し、インバウンド向けお土産プラットフォーム「AKIBA ZIP」で世界初の和牛持ち帰りサービスを実現。



──────────────────────────

トリップアドバイザー株式会社

中庭 雅文氏：エンタープライズ・セールスAPAC シニアアカウントエグゼクティブ



<略歴>

13年以上にわたり、ホテル・OTA・フライト・クルーズ・金融業界など幅広い領域で、旅行者データや口コミ、AIを活用したインバウンド戦略を支援。近年は、グローバル旅行トレンドや体験価値を軸としたマーケティング提案にも従事している。

Booking.com

信濃 伸明氏：営業本部長

<略歴>

2025年にBooking.comに参画。営業本部長として日本全国の宿泊施設向け営業組織を統括。以前は、UberEatsやGoogleといったグローバル・テクノロジー企業での営業統括ポジションを歴任。

■登壇者一覧 (敬称略・順不同)

蔭山 秀一 ：株式会社ロイヤルホテル 取締役会長

Apisilp Trunganont （アピシルプ・トルンガノン）：Internet Marketing Co., Ltd. (Pantip.com) Chief Product Officer

松尾 拓哉 ：ZIPAIR Tokyo Executive Officer/CMO, Strategic Lead

大沼 利広 ：グーグル合同会社 Geo パートナーシップ 日本・中華圏統括 / Head of Japan and Greater China, Geo Partnerships

中庭 雅文 ：トリップアドバイザー株式会社 エンタープライズ・セールスAPAC シニアアカウントエグゼクティブ

櫻井 美季 ：グーグル合同会社 Strategic Partnerships Development Manager, Search & Gemini

Tong Zhao (ジャオ・トン)：グーグル合同会社 Strategic Partnerships Development Manager, Geo

信濃 伸明 ：Booking.com 営業本部長

※登壇者情報を順次公開しております

■開催概要

会場：TODAホール＆カンファレンス東京（東京都中央区）／オンライン同時開催

日時：2026年8月7日（金）10:00 ～ 受付

10:30 ～ 17:30 カンファレンス（ハイブリッド開催）

18:00 ～ 19:30 懇親会（オフライン／抽選制）

お申し込み：特設サイトにて5月中旬を予定。

皆様のビジネスの加速に繋がる1日となります。ぜひ当日のお時間を確保いただけますと幸いです。

■ THE INBOUND DAYとは

THE INBOUND DAYは、インバウンドに携わるすべての企業・団体・自治体・個人が一堂に会し、市場の新たな視点や戦略的アプローチを探求・議論する場です。

movは「日本のポテンシャルを最大化する」を使命に掲げ、最前線でインバウンド市場に向き合っています。市場が急拡大を遂げる一方、現場には多くの構造的な課題が残されており、日本が真の「観光先進国」として世界から選ばれ続けるためには、大きな壁がいくつも存在しています。

「日本をあきらめたくない」。そんな想いと共に開催されるTHE INBOUND DAYは、単なる情報共有に留まらず、インバウンド業界全体の歩みを力強く加速させる、課題解決の議論の起点となることを目指しています。

業界最大級のインバウンドメディア「訪日ラボ」が培ってきたネットワークを活かし、各領域のキーパーソンを登壇者に迎え、業界の本質的な問いに深く切り込む議論を展開。オンライン参加も可能なハイブリッド型で実施し、全国どこからでもご参加いただけます。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」などの多岐にわたる記事を配信しています。



さらに、会員限定コンテンツも充実。より実践的に学べるセミナーの参加や動画配信・資料ダウンロード・教科書コンテンツなど、幅広い業種の方に役立つ内容をラインアップしています。

株式会社movについて

株式会社movは「日本のポテンシャルを最大化する」を使命に掲げ、インバウンド領域で複数の事業を展開しています。

インバウンド支援事業では、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」の運営やインバウンド専業のコンサルティングサービスの提供を通じて、企業や自治体の取り組みを支援しています。

店舗支援事業では、店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」により、MEO対策の提供だけでなくインバウンドの豊富な知見を活かし、海外媒体を含む多言語での店舗情報管理や口コミ分析にも対応しております。

企業のインバウンド対策においてデータとテクノロジーを活用し、幅広い事業者の成長に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp02)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp02)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp02)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日ラボ ソリューションストア(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026ps02)」の運営

お問い合わせ

本カンファレンスへの協賛の問い合わせ

株式会社mov

協賛担当 カンファレンス事務局

お問い合わせはこちら(https://event.honichi.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp02)



