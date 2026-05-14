UVパテ 硬化用 UV照射機 新商品販売開始 UVパテを素早く硬化し作業効率アップ カーエアコンクリーニング株式会社
カーエアコンクリーニング株式会社
UV生産メーカーと直接取引だからこの価格で販売可能に UV生産メーカーSULODAKとの直接取引
サイズも豊富
SULODAKでは 色々な商品を作っています
この商品も今後展開していく予定です。
UV生産メーカーと直接取引
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カーエアコンクリーニング株式会社
生産メーカーとの直接取引しているので 仮に初期不良があっても素早く対応でき
分解修理方法もメーカーから聞いているので 分解修理も可能
何年後かにバッテリーが劣化しても バッテリーのみも購入可能
落としてしまいファンが壊れてしまったなど 分解修理
も可能
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UV生産メーカーと直接取引
直仕入れしているので安心してください
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お問い合わせは カーエアコンクリーニング株式会社
http://car-ac-cleaning.com/
1330052 東京都江戸川区東小岩1-20-41
carairwash@gmail.com
担当松井 03-3684-5821 080-4293-0409