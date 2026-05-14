UVパテ 硬化用 UV照射機　 新商品販売開始　UVパテを素早く硬化し作業効率アップ　　カーエアコンクリーニング株式会社

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カーエアコンクリーニング株式会社

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生産メーカーとの直接取引しているので　仮に初期不良があっても素早く対応でき


分解修理方法もメーカーから聞いているので　分解修理も可能


何年後かにバッテリーが劣化しても　バッテリーのみも購入可能


落としてしまいファンが壊れてしまったなど　分解修理


も可能



UV生産メーカーと直接取引だからこの価格で販売可能に　UV生産メーカーSULODAKとの直接取引







サイズも豊富


SULODAKでは　色々な商品を作っています


この商品も今後展開していく予定です。


UV生産メーカーと直接取引

直仕入れしているので安心してください






インスタはこちら

お問い合わせは　カーエアコンクリーニング株式会社


http://car-ac-cleaning.com/




1330052　東京都江戸川区東小岩1-20-41


carairwash@gmail.com


担当松井　03-3684-5821 080-4293-0409