UVパテ 硬化用 UV照射機　 新商品販売開始　UVパテを素早く硬化し作業効率アップ　　カーエアコンクリーニング株式会社

カーエアコンクリーニング株式会社

カーエアコンクリーニング株式会社

生産メーカーとの直接取引しているので 仮に初期不良があっても素早く対応でき

分解修理方法もメーカーから聞いているので 分解修理も可能

何年後かにバッテリーが劣化しても バッテリーのみも購入可能

落としてしまいファンが壊れてしまったなど 分解修理

も可能

UV生産メーカーと直接取引だからこの価格で販売可能に UV生産メーカーSULODAKとの直接取引

サイズも豊富SULODAKでは 色々な商品を作っていますこの商品も今後展開していく予定です。UV生産メーカーと直接取引

直仕入れしているので安心してください

インスタはこちら

お問い合わせは カーエアコンクリーニング株式会社

http://car-ac-cleaning.com/

1330052 東京都江戸川区東小岩1-20-41

carairwash@gmail.com

担当松井 03-3684-5821 080-4293-0409