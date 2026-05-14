まるで掃除機感覚！梅雨の草伸び対策に最適な『B-Share充電式草刈機グランドトリマー』が登場

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、2026年5月14日（木）より、「B-Share 18V充電式グランドトリマー」をコメリパワー、コメリハード&グリーン、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて2026年5月14日（木）より販売を開始いたします（一部店舗を除く）。

夏雑草の全盛期を前に、コメリオリジナルブランドのバッテリーシェアシリーズ「B-Share」より、18V充電式グランドトリマーが登場しました。効率よく雑草を抑えたい場合は、梅雨明け直後のタイミング、爆発的に伸びる直前で刈るのが理想的です。

本製品は、家庭での草刈り作業における「刃が跳ね返るのが怖い」「操作が難しそう」といった不安を解消する、新しい発想の草刈機です。最大の特徴は、従来の「回転刃」ではなく、バリカンやヘッジトリマーに近い構造を採用し、キックバック（跳ね返り）の心配がありません。初心者の方でも、安心・安全に庭のお手入れができる一台として開発されました。また、従来の草刈機のように本体を持ち上げる必要がなく、補助輪付きで掃除機のように動かすだけでスムーズに草刈や芝刈ができます。

■商品紹介動画

URL:https://youtube.com/shorts/5A9MP5b_MZI

【商品概要】

B-Share 充電式草刈機グランドトリマー BS18VGT

・補助輪の位置が変更できるので、楽な姿勢で作業ができます。

・グリップとヘッドの角度がそれぞれ4段階で調整可能です。

・パワフルなブラシレスモーターを採用。

モーター電圧 DC18V

ストローク 約1,700min⁻1（無負荷時）

刈り込み幅 300mm

本体サイズ 全長約1,640×奥行320×幅300mm（電池含まず）

重量 約3.5kg(バッテリーパック、補助輪含む）

連続作業時間 約 15分

標準付属品 電池パック（BS-18VBP20）、充電器（BS-18VCG）、ヘッド・ブレードカバー、

ハンドルポール、補助輪、補助輪固定ガイド・固定ネジ、マイナスドライバー、L型棒レンチ、注油ボトル50mL（市販のお手入れオイルが使用可能）

価格：17,800円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2441673/?aaprid=260514

バッテリーシェアシリーズ「B-Share」とは

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お庭で便利な機械が勢ぞろい!!

https://www.komeri.com/contents/event/14_garden_care/

※店舗によりお取り扱いしていない商品がございます。その際は、お取り寄せ対応とさせていただきます。詳しくはお近くの店舗にご確認ください。

※掲載当時の価格です。変更となる場合があります。

【来店前に店舗の在庫をチェック】

商品の在庫はオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて公開しています（一部商品を除く）。店舗に行く前に在庫があるかどうか確認することで、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。また、コメリドットコムで各店舗の商品のお取り置きも可能です。ぜひご利用ください。

https://www.komeri.com/shop/default.aspx

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,234店舗（2026年4月30日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26