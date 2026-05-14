【5社限定】通常15万円の「人的資本経営ゲーム」を無料公開！ミイダス認定パートナーによる栃木の中小企業向け新プログラム開始

株式会社ヒューマンソリューション

■ サービス開始の背景：栃木の企業が抱える「見えない離職リスク」の解消へ

株式会社ヒューマンソリューション（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役 葆東雅仁 以下「当社」）は、ゲームによる疑似体験と意識改革に加え、パーソルグループのミイダス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 後藤喜悦）が提供する中途採用サービス「ミイダス」のビッグデータ、そして現場での経験を活かした伴走支援を組み合わせた3ステップの新プログラムを開発しました。

深刻な人手不足が続く中、当社の支援先である栃木県内や県外の中小企業でも「優秀な中堅社員の突然の離職」「ヒトの問題」が大きな経営課題となっています。その多くは、採用難や評価基準の曖昧さ、組織内の相性の不一致といった「可視化されていない不満」に起因しています。今後は経営者の「勘」に頼らない、科学的根拠に基づいた「令和時代の三方良し」の組織づくりを支援します。

■ 本プログラムの3つの柱

1. 【気づく】人的資本経営ゲーム（★リリース記念：5社限定無料）

通常15万円で提供される、人的資本経営の本質を学ぶ2.5時間のビジネスゲームを、認定ファシリテーターである葆東が無料で実施します。「ヒトへの投資がどう業績に繋がるか」を経営陣が疑似体験することで、組織変革への土台と共通言語を作ります。

2. 【可視化する】コンピテンシー診断（特性診断）＆エンゲージメントサーベイ（★リリース記念：1社30名様まで無料）

ミイダス認定パートナーの支援のもと、コンピテンシー診断（特性診断）やエンゲージメントサーベイ（はたらきがいの可視化）で組織のコンディションを数値化。目に見えない「離職の予兆」や「活躍の条件」を客観的なデータとしてあぶり出します。

3. 【実行する】「そこまでやるか」と言われる現場伴走支援

データで浮き彫りになった課題に対し、貴社の経営計画に最適な人事制度（報酬・評価・育成）を構築します。給与改定や賞与査定、行動基準や評価項目の作成、フィードバック面談同席・指導などデータを活用したアドバイスで、人事制度が「社内の文化」として根付くまで徹底的に伴走します。

■ 株式会社ヒューマンソリューション 代表取締役 葆東 雅仁（ほうとう まさひと）より

「以前に立派な人事制度を作ったけれど、今は誰も運用していない」そんな現場を栃木県内外の中小企業で数多く見てきました。人事は単なるルール作りではなく、経営者の想いを形にし、社員が安心して持っている力を発揮するための仕組みであり「互いの約束」です。

私たちが目指すのは、令和時代における「人事の三方良し」の実現です。社長や管理職がヒトの悩みから解放される（会社良し）、社員のモチベーションが上がる（社員・家族良し）、質の高いサービスで地域経済が潤う（社会良し）です。 ミイダス認定パートナーとしての確かなデータ分析と、現場から決して逃げない本気の伴走支援で、栃木の企業の未来を一緒に創っていきます。

ミイダス認定パートナー（人的資本経営ゲーム認定ファシリテーター/ミイダス活用コンサルタント）

■ ミイダス認定パートナーの定義

人的資本経営ゲーム認定ファシリテーター：組織課題を可視化する「人的資本経営ゲーム研修」を開催・運営できる上位の専門資格。「経営の視点」を組織全体で共有し、視座を高める研修を提供できる

ミイダス活用コンサルタント：経営課題を可視化し、最適な活用プランを設計する実務家

ミイダス認定パートナー 活動基準(https://corp.miidas.jp/landing/partner/activity-standards)

■ 【5社限定】無料体験のお申し込みについて

対象エリア：栃木県内に本社または事業所を置く企業様

対象規模：従業員数30名～100名規模の企業様

必須条件：経営者様、または役員・人事責任者様が「人的資本経営ゲーム」にご参加いただけること

特典内容：人的資本経営ゲーム（2.5時間／通常15万円）＋コンピテンシー診断（特性診断）30名様までを無料提供

お申し込み方法：当社公式サイトのお問い合わせフォームより「人的資本経営ゲーム無料体験希望」にチェックを入れ、必要事項を記入の上、送信ください。

■ 詳細・お申し込みはこちら ⇒ ここをクリック(https://human-sol.com/news/%e3%80%905%e7%a4%be%e9%99%90%e5%ae%9a-%e7%84%a1%e6%96%99%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%80%91%e9%80%9a%e5%b8%b815%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%ae%e3%80%8c%e4%ba%ba%e7%9a%84%e8%b3%87%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e5%96%b6/.html)

■ 会社概要

会社名：株式会社ヒューマンソリューション

所在地：栃木県宇都宮市今泉町3020-1 MUSASHI imaizumi BASE

代表者：代表取締役 葆東 雅仁

事業内容：中小企業向け人事コンサルティング

採用／人事制度／人材育成／評価制度／組織開発／AIを活用した業務支援

公式サイト：https://human-sol.com/