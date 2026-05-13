川棚駅に地域の魅力発信拠点『Coqu』誕生

九州旅客鉄道株式会社

JR九州では、主に無人駅など、にぎわいを失いつつある駅舎に生じた遊休スペースを、地域の皆さまと一緒に工夫して活用し、持続可能な駅のにぎわいづくりを目指す新たなつながり「ekinico（エキニコ）」 を展開しています。

その一環としてこのたび、大村線 川棚駅において、駅を起点とした地域の魅力発信拠点「Coqu（コクー）」 の、プロジェクトをスタートします。2026年冬の本開業に先駆け、2026年5月30日（土）にプレオープンすることが決定しましたので、お知らせいたします。

１．「Coqu（コクー）」について

待合室空間を活用したギャラリー展示

「Coqu」は、かわたな観光まちづくり協議会、川棚町、JR九州の協働により、川棚駅を活用して整備する、地域の魅力発信拠点です。

駅を川棚町と出会う「最初の接点」、町の魅力を凝縮して伝える「川棚町の予告編」と位置付け、海・山・川

の恵みや食、文化、人の温かさを発信。

駅で、町の空気や価値に触れた来訪者が、実際に町を巡る“本編”へと足を延ばし、再訪へとつながる関係性が育まれる場として展開していきます。

※「Coqu」の名称には、『九州のマッターホルン』と称される「虚空蔵山（こくうぞうさん）」のように、川棚町のシンボルとして親しまれる拠点にしていきたいという想いを込めています。また川棚駅を訪れる方を温かく迎え、地域と人のつなぎ役となる存在を目指します。

２．プレオープンについて

第一段階として、川棚駅待合室において、生産者や地域の担い手を紹介するギャラリー展示をスタートします。また、当日は駅を起点に川棚町の魅力に触れていただける機会として、以下の内容を実施します。

◆開催日時：

2026年5月30日（土）10時～15時

◆会場：

大村線 川棚駅 待合室 及び 駅前広場

◆コンテンツ内容：

・川棚町の特産品を使用したドリンクの提供、販売

・物産ブランド 「川棚ローカルコレクション（かわコレ）」を中心とした 商品展示、販売

特産品を使用したドリンク

同日、駅及び駅周辺ではJR九州ウォーキング※１や暮らしのヒトタナ市※２も開催します。

3．本開業について （2026年冬予定）

旧窓口スペースを活用した軽飲食カウンターを新設し、町の食材を味わえる場として展開予定です。

※パースは完成イメージであり、実際の仕様・デザインは変更となる場合があります。

４．かわたな観光まちづくり協議会について

かわたな観光まちづくり協議会は、川棚町の観光振興および地域活性化を目的として、行政、事業者、地域住民等が連携して活動する団体です。

地域資源の磨き上げや情報発信、物産ブランドの展開などを通じて、川棚町が「通り過ぎる町」から「訪れたくなる町」へと変化していくことを目指しています。

「Coqu（ekinico川棚）」では、同協議会が運営主体となり、

JR九州および川棚町と連携しながら、地域と人との新たな関係性を育む取り組みを進めていきます。

かわたな観光まちづくり協議会 公式Instagramアカウント 【@kawatana_local_collection】

５．川棚町について

川棚町は、長崎県の中央に位置し、波静かな大村湾に面した温暖なまちです。

虚空蔵山を源とする川棚川が町の中央を流れ、山・川・海が近い距離で調和する風景を形づくっています。このような環境の中で、川棚駅は町の玄関口として町内外の人々を迎え入れてきました。

川棚駅における地域の魅力発信拠点は、交通機能に加え、観光や交流、地域活動の拠点として、川棚町の魅力を発信し、人と人、人とまちをつなぐ基盤となることを期待しています。

6．「川棚ローカルコレクション（かわコレ）」について

令和7年度にかわたな観光まちづくり協議会が策定した川棚町の物産ブランドです。川棚町が持つ海・山・川の自然環境や、そこで育まれてきた食や文化、人々の営みといった地域の強みや価値をコンセプトとして体現し、町内で生産・加工・活動する人々の手によって生まれた商品を厳選して紹介しています。 訪れる人だけでなく、暮らす人にとっても、川棚町の魅力をあらためて知り、誇りを感じてもらえるよう、地域の価値を開かれた形で伝えることを目的としています。

川棚駅待合室では、かわコレを通じて、地域の価値を可視化し、作り手の想いや背景を届けるとともに、観光客と地域住民、事業者をつなぐような取り組みを実施していきます。

川棚ローカルコレクション商品

※１ JR九州ウォーキング https://www.jrwalking.com/data/courses/345/course_detail.pdf※２ 暮らしのヒトタナ市 https://www.instagram.com/hitotanatokurashi/