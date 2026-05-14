東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- Bentley Systems, Incorporated（Nasdaq: BSY）は、インフラストラクチャ・エンジニアリング・ソフトウェア・プロバイダとして、本日、鴻野圭史を日本事業のGeneral Managerに任命したことを発表しました。鴻野は、BentleyのChief Operating OfficerであるJames Leeの直属として、当社の市場展開戦略と地域運営を統括します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20260513765908/ja/

Bentley Systems、鴻野圭史を日本での成長を率いるリーダーに任命

鴻野の任命は、日本のインフラの近代化、持続可能性、災害レジリエンスへの大規模な投資に対応するためのものです。このように日本国内に重点を置くことにより、AIを活用したデジタルツイン、高度なデジタルワークフロー、および包括的なインフラエンジニアリングアプリケーションに対する大きな需要を生み出します。Bentleyの新オフィスを東京に開設する計画により日本市場への対応を強化する中で、彼のリーダーシップはこの需要に応える上で重要な役割を果たします。

「鴻野圭史の任命は、Bentleyが戦略市場である日本に取り組む姿勢を明確に示しています」とJames Leeは述べています。「AECとエンタープライズソフトウェアの両事業を成長させてきた実績を持つ鴻野、インフラストラクチャの設計、建設、運用に向けた当社ソリューションの導入を加速し、市場浸透をさらに深めるうえで、最適なリーダーです。」

鴻野は、Autodesk、Hexagon、PTCでの役職を通じて、20年以上にわたるシニアリーダーシップの経験を有しています。彼のキャリアは、日本のAEC業界およびエンタープライズソフトウェア分野の両方において高い成果を上げる営業組織の構築と成長戦略の実行を中心としており、市場シェアの拡大と売上の成長を一貫して推進してきました。

「日本の複雑なインフラ課題に対応するための標準としてBentleyのソフトウェア・ポートフォリオを確立することが、私の目標です」と鴻野圭史は述べています。「当社は、インフラ分野の専門家がプロジェクトのパフォーマンスや資産効率において測定可能な成果を実現できるよう支援し、テクノロジーへの投資が確実に成果をもたらすことを保証します」

###

Bentley Systemsについて

世界中のインフラストラクチャの専門家が、輸送、水、エネルギー、都市などの、より優れた、より回復力のあるインフラストラクチャを設計、構築、運用するためにBentley Systemsのソフトウェアを活用しています。1984年にエンジニアによってエンジニアのために設立されたBentleyは、複数のエンジニアリング分野および業界セクター、およびインフラストラクチャライフサイクルのすべてのフェーズにわたってソフトウェアを開発しており、世界中のエンジニアリング会社やオーナーオペレータに選ばれるパートナーです。当社は、デジタルツインソリューションを通じて、インフラストラクチャの専門家がデータの価値を最大限に引き出し、プロジェクトデリバリと資産運用のパフォーマンスを変革できるよう支援します。

© 2026 Bentley Systems, Incorporated.BentleyおよびBentleyのロゴは、Bentley Systems, Incorporatedの登録商標です。その他すべてのブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標です。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260513765908/ja/

Contacts

詳細については、以下にお問い合わせください。

Bentley PR担当: Chris Phillips、pr@bentley.com

Bentley IR担当：Eric Boyer、IR@bentley.com

Source: Bentley Systems, Incorporated





