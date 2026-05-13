【蕨野友也】ヴィレッジヴァンガードからコラボグッズ発売決定！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

＼蕨野友也×ヴィレッジヴァンガードコラボグッズが登場！／

今回は、ヴィレッジヴァンガード店員風エプロン姿を含む撮り下ろしビジュアルを使用。

ここでしか見られない特別な“ヴィレヴァン店員風”の蕨野友也さんを詰め込んだ限定アイテムをぜひチェックしてください！

【商品詳細】

■アクリルフィギュア 全2種 各\2,200（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

エプロン：約H101×W36mm/台座H26×W39mm

ノーマル：約H103×W33mm/台座H26×W39mm

■アクリルキーホルダー 全2種 各\1,400（税込）

【素材】

アクリル、鉄

【サイズ】

エプロン：約H56×W75mm

ノーマル：約H81×W50mm

■POP風アクリルバッジ 全2種 各\1,400（税込）

【素材】

アクリル、鉄、プラスチック

【サイズ】

約H56×W75mm

■缶バッジ 全2種 各\600（税込）

【素材】

ブリキ

【サイズ】

約57mm

■ステッカー 全2種 各\600（税込）

【素材】

PET

【サイズ】

約H75×W50mm

■ZINE \1,600（税込）

【素材】

コート紙

【サイズ】

A4

【受注期間】

2026年5月13日（水）17：00～2026年5月31日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年7月中旬～7月下旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22359

【関連リンク】

▼『蕨野友也』公式X

https://x.com/TomoyaWarabino

▼『蕨野友也』公式Instagram

https://www.instagram.com/tomoya_warabino_/

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■オンラインストア

https://vvstore.jp/

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■公式X

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【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）