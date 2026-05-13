歴史を“聴く”特別講義　古楽器がひらく18世紀器楽の深層 ～5月29日（金）15:15～16:45 大阪音楽大学構内～

学校法人大阪音楽大学

大阪音楽大学（所在地：大阪府豊中市、学長：森本友紀）は5月29日（金）、バロック時代の器楽曲と古楽器に焦点を当てたレクチャー・コンサート形式の特別講義「器楽の愉しみ～18世紀の器楽曲～」を開催します。リコーダー、ヴィオラ・ダ・ガンバ、チェンバロ、クラヴィコードの専門家4名が出演し、実演と解説を交えながら、18世紀の音楽様式を立体的に体験できる貴重な機会となります。

本講義では、バロック期に発展した器楽曲と楽器に着目し、生演奏を通して“音の質感”“奏法”“楽器構造”を体験的に学ぶことを目的としています。演奏家による丁寧な解説とデモンストレーションを通じ、各古楽器の特性や時代様式を紹介するとともに、同時期に発展した器楽アンサンブルにも焦点を当て、合奏様式の変遷をライブで示します。

弦楽器・管楽器専攻を含む幅広い学生の演奏研究に資する内容であり、歴史と実演が融合した、本学ならではの学びの場です。

つきましては、ぜひご取材賜りますようお願い申し上げます。

開催概要

特別講義「器楽の愉しみ～18世紀の器楽曲～」

・日時：2026年5月29日（金）4限（15:15～16:45）

・場所：大阪音楽大学 講義室

・対象：「西洋音楽史概説A」「音楽史（世界と日本の音楽を考える）」受講生（学内のみ聴講可）

・主催：大阪音楽大学 音楽学部会

・演奏予定曲目：

G.F.ヘンデル：ソナタ 変ロ長調 HWV377

B.マルチェッロ：ソナタ ハ長調

F.クープラン：クラヴサン曲集 第3巻より「L'aimable Therese」

G.フレスコバルディ：トッカータ ト短調

C.P.E.バッハ：ソナタ ニ短調 Wq.63/2

G.P.テレマン：トリオ 変ロ長調 TWV42:B4（Essercizii Musici より）

講師

井幡 万友美（チェンバロ）

京都市立堀川高校音楽コース、同志社女子大学音楽学科チェンバロ専攻卒。国際ロータリー財団奨学金等を受け米国シンシナティ大学大学院へ留学。帰国後、国内外でソロ・室内楽・オーケストラ共演など幅広く活動。ACUSTICA Recordsより「J.S.Bach」をリリース。大阪音楽大学講師。

上田 牧子（ヴィオラ・ダ・ガンバ）

大阪音楽大学作曲学科楽理専攻卒。関西を中心にソリスト・アンサンブル奏者として活動。大阪音楽大学講師。日本ヴィオラ・ダ・ガンバ協会会員。

京谷 政樹（チェンバロ／音楽学）

大阪音楽大学音楽学専攻卒。英国王立ウェールズ音楽演劇大学古楽科で研鑽。大阪音楽大学助手を経て、同大学講師。

村田 佳生（リコーダー）

大阪音楽大学楽理専攻卒。アムステルダム音楽院リコーダー科卒業。テレマン室内オーケストラ、日本古楽アカデミー等と共演多数。大阪音楽大学講師。

能登原由美（企画・司会進行）

広島大学大学院教育学研究科博士課程後期修了。専門は音楽学・西洋音楽史。「ヒロシマ」の音楽（カタストロフィと音楽）、広島の洋楽受容史、イギリス音楽史を研究。各音楽誌において音楽批評を執筆。大阪音楽大学特任教授（西洋音楽史）。

大阪音楽大学について

2025年に創立110年を迎えた関西唯一の音楽単科大学。「音楽で、はたらこう。」「ちから強く生きる音楽人を、ここから。」をスローガンに、従来のクラシック音楽家育成にとどまらない、クリエイターやプロデューサー、音楽エンジニアの輩出を掲げた新専攻も次々と設置。大学14専攻・短大12コース（2026年4月時点）を擁する音楽の総合大学として、いち早く時代のニーズに応えている。

関連URL

大阪音楽大学 公式サイト

https://www.daion.ac.jp/

本リリースに関するお問合せ

大阪音楽大学 広報室

TEL：06-6334-2904（不在の場合はメールでご連絡ください。折り返しお電話いたします）

e-mail：koho@daion.ac.jp