『ファーミングシミュレーター：シグネチャーエディション』公式ModHubを実装！ 過去タイトルの人気マップを収録

株式会社セガ

株式会社セガは、発売中のNintendo Switch(TM) 2用ソフト『Farming Simulator: Signature Edition（ファーミングシミュレーター：シグネチャーエディション）』について、2026年5月12日（火）に無料アップデートを実施し、公式ModHubを実装したことをお知らせいたします。また、アップデート内容を紹介するトレーラーを公開いたしました。

『ファーミングシミュレーター：シグネチャーエディション』ModHub 実装トレーラー：

https://youtu.be/fbM16gLykbE(https://youtu.be/fbM16gLykbE)

公式Modを使うことで、農場のさらなる拡張・カスタマイズができるようになります。Modはメインメニューから直接ダウンロードでき、農業機械のラインナップを拡張する各種車両や作業機、さらにはライセンスブランドの車やトラックなどを追加できます。公式ModHubでは、4,000以上の無料Modが提供される予定です。

また、マップや環境も収録されており、開発会社のGIANTS Softwareが制作した過去タイトルの人気マップも利用可能です。ゲームプレイに深みが加わるほか、装飾アイテムにより農場の外観も自由にカスタマイズできます。

GIANTS Softwareでは、ユーザーが投稿したすべてのModに対して自動システムによるチェックだけでなく、開発チームによる個別テストを実施しています。『ファーミングシミュレーター：シグネチャーエディション』ではさらに、Nintendo Switch 2向けのパフォーマンス要件を満たすことを保証する追加テストも行われています。

〇『ファーミングシミュレーター：シグネチャーエディション』とは

『ファーミングシミュレーター：シグネチャーエディション』は、全世界累計販売本数が400万本を突破した『Farming Simulator 25（ファーミングシミュレーター 25）』をベースに、最新のコンテンツ拡張パック「Mercedes-Benz Trucks Pack」を収録した、Nintendo Switch 2用タイトルです。

・アジアの稲作を追加した、完璧な農業体験。

舞台は広大でのびのびとした北米、池と川に挟まれた中央ヨーロッパに加え、今作では田んぼが広がる緑豊かな東アジアエリアが登場します。2種類の米、ホウレンソウなどが加わり、栽培できる作物は全部で25種類！ 飼育できる動物は、牛、羊、豚、鶏、馬に加え、今作よりバッファローとヤギも追加されました。新しく導入された生産チェーンや建設ミッションを駆使することで、ビジネスチャンスをさらに広げることもできます。

・実在する農機150社400種以上が登場！

日本企業のIseki、Kubotaをはじめ、Case IH、CLAAS、Fendt、John Deere、Massey Ferguson、New Holland、Valtraなど、世界を代表する農機メーカー150社以上から400以上の機械やアイテムが登場！ さらにリアルになった美しい風景を楽しみながら、様々な重機で農業を楽しむことができます。

■参考：GIANTS Softwareとは

GIANTS Softwareとは、2004年にスイスで設立された世界的なゲーム開発会社およびパブリッシャーとなり、代表作「ファーミングシミュレーター」シリーズで広く知られています。スイス（チューリッヒ）、ドイツ（エアランゲン）、アメリカ（シカゴ）、チェコ共和国（ブルノ）にオフィスを構え、農業との強い結びつきを保ち、コミュニティとの関わりを大切にしています。詳しくはgiants-software.com(https://giants-software.com/)をご覧ください。

【製品概要】

商品名：Farming Simulator: Signature Edition（ファーミングシミュレーター：シグネチャーエディション）

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2

発売日：発売中（2026年1月22日（木）発売）

希望小売価格：パッケージ版・デジタル版 5,980円（税込6,578円）

ジャンル：大規模農業シミュレーション

プレイ人数：1人

メーカー：GIANTS Software

CERO：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C) 2025 GIANTS Software GmbH. All Rights Reserved.

公式サイト：https://farming-simulator-signature-edition.sega.jp/

※画面は開発中のものです。

※セガはスイスのゲームパブリッシャー・GIANTS Software社と、日本国内およびアジア市場向け新作タイトルに関する共同パブリッシング契約を締結し、本作の製造・販売を担当いたします。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。