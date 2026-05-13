「CAPCOM MAY SALE」開催！　スタイリッシュアクションが爽快な「デビル メイ クライ」シリーズがお買い得！

株式会社カプコン

現在、各デジタルストアで「CAPCOM MAY SALE」開催中！

5月12日（火）よりNetflixシリーズ『Devil May Cry』シーズン2の配信が開始され注目を集める「デビル メイ クライ」シリーズの各タイトルが、最大85%OFFのお買い得価格でセール中！

またPlayStation(TM)Storeとニンテンドーeショップでは、アクション／シューティング／パズル／対戦格闘など豊富なジャンルで、アーケードの興奮をそのままにシンプルで歯ごたえのあるタイトルが揃う『Capcom Arcade Stadium』『Capcom Arcade 2nd Stadium』の追加タイトルが全品50%OFF！

やりごたえ十分のカプコン名作ゲームをお得に手に入れて、身も心もリフレッシュしよう！

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM MAY SALE」特設ページでチェック！



CAPCOM MAY SALE

https://www.capcom-games.com/sale/sale02-8c8y3/ja-jp/

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale02-8c8y3/ja-jp/

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5 - 2026年5月27日（水）23:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2026年5月26日（火）18:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編＋プレイヤーバージル）

■PlayStation Store

PS4 - 2026年5月27日（水）23:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【85%OFF!!】：448円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年5月26日（火）1:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【85%OFF!!】：448円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年5月26日（火）18:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【85%OFF!!】：448円（税込）

『デビル メイ クライ 5 デラックスエディション プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編+デラックスエディション アップグレード+プレイヤーバージル）

■PlayStation Store

PS4 - 2026年5月27日（水）23:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年5月26日（火）1:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年5月26日（火）18:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS4 - 2026年5月27日（水）23:59まで

通常価格：2,490円（税込）

セール価格【80%OFF!!】：498円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年5月26日（火）1:59まで

通常価格：2,490円（税込）

セール価格【80%OFF!!】：498円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年5月26日（火）18:59まで

通常価格：2,490円（税込）

セール価格【80%OFF!!】：498円（税込）

『デビル メイ クライ HDコレクション』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS4 - 2026年5月27日（水）23:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【85%OFF!!】：448円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年5月26日（火）1:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【85%OFF!!】：448円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年5月26日（火）18:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【85%OFF!!】：448円（税込）

『デビル メイ クライ HDコレクション ＆ 4SE バンドル』（ゲーム本編 パック）

（収録内容）

『デビル メイ クライ HDコレクション』

『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』

■PlayStation Store

PS4 - 2026年5月27日（水）23:59まで

通常価格：4,490円（税込）

セール価格【80%OFF!!】：898円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年5月26日（火）18:59まで

通常価格：4,490円（税込）

セール価格【80%OFF!!】：898円（税込）

『デビル メイ クライ 3 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年5月31日（日）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【74%OFF!!】：499円（税込）

『デビル メイ クライ 2』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年5月31日（日）23:59まで

通常価格：2,027円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：499円（税込）

『デビル メイ クライ』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年5月31日（日）23:59まで

通常価格：2,027円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：499円（税込）

『DmC: Devil May Cry』（ゲーム本編）

■Steam Store

Steam - 2026年5月26日（火）1:59まで

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【85%OFF!!】：456円（税込）

『Devil May Cry FRANCHISE PACK』（バンドル）

（収録内容）

『デビル メイ クライ HDコレクション』

『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』

『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』

『DmC: Devil May Cry』

■Steam Store

Steam - 2026年5月26日（火）1:59まで

バンドル価格：1,498円（税込）

『Capcom Arcade Stadium』（追加タイトル）

※『Capcom Arcade Stadium』の追加タイトルをご利用いただくには、ゲーム本編（無料）が必要です。

（追加タイトル）

ファイナルファイト天地を喰らうII - 赤壁の戦い -大魔界村スーパーストリートファイターIIX - Grand Master Challenge -19XX - The War Against Destiny -パワードギア - STRATEGIC VARIANT ARMOR EQUIPMENT -

ほかにも、様々なジャンルの魅力的なタイトルが盛りだくさん！（全31タイトル）

■PlayStation Store

PS4 - 2026年5月27日（水）23:59まで

通常価格：各200円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：各100円（税込）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年5月31日（日）23:59まで

通常価格：各200円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：各100円（税込）

『Capcom Arcade 2nd Stadium』（追加タイトル）

※『Capcom Arcade 2nd Stadium』の追加タイトルをご利用いただくには、ゲーム本編（無料）が必要です。

（追加タイトル）

ヴァンパイアセイヴァー - The Lord of Vampire -ロックマン ザ・パワーバトルマジックソードストリートファイター ZERO3マッスルボマー - THE BODY EXPLOSION -ハイパーストリートファイターII - The Anniversary Edition -

ほかにも、様々なジャンルの魅力的なタイトルが盛りだくさん！（全31タイトル）

■PlayStation Store

PS4 - 2026年5月27日（水）23:59まで

通常価格：各200円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：各100円（税込）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年5月31日（日）23:59まで

通常価格：各200円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：各100円（税込）

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM MAY SALE」特設ページでご確認ください。

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale02-8c8y3/ja-jp/

【各デジタルストアの特設ページはこちら】

ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_5

Steam Store：https://store.steampowered.com/publisher/capcom/sale/devilmaycryfranchise

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本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。