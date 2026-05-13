【ウェビナー】AI分析ツールCotoELウェビナー開催のご案内

マイボイスコム株式会社

「AI分析ツール CotoEL（コトエル）」のサービス紹介および操作説明会（オンライン・無料）を開催しています。

本説明会では、膨大なアンケートデータからAIがどのように分析・示唆を行うのか、

マーケティングや企画提案にどのように活かせるのかを、実際の画面を交えながらご紹介します。

「CotoELで何ができるのか」「業務でどう使えるのか」を具体的にイメージいただける内容です。

●「AI分析ツール CotoEL」

「AI分析ツール CotoEL」は日本最大級のアンケートデータ（約2,400本×1万人調査）をもとに、

・AIによる集計・要約・マーケティング施策の提案

・実在モニターをもとにしたn=1インタビュー

を実現するAI分析ツールです。

既に調査会社が実施した調査データを搭載しているため、追加調査無しですぐにご活用いただけるツールになっています！

●この説明会で分かること

CotoELでどのような分析ができるのか

基本的な操作方法（デモあり）

マーケティングや企画提案における具体的な活用イメージ

●こんな方におすすめです

マーケティング、リサーチ、商品企画、企画提案業務に携わっている方

企画や仮説立案が経験や勘に依存してしまっていると感じている方

生活者視点を取り入れた根拠のある企画提案を行いたい方

CotoELやAI分析ツールを一度見てみたい方

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1773_1_8a5f5b35a3098cc97149717f7c1065ee.jpg?v=202605130451 ]

＜本件に関するお問い合わせ先＞

マイボイスコム株式会社（担当：丸山）

ml.cotoel_form@myvoice.co.jp

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＜会社概要＞

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役社長 清水慎太郎

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

＊マイボイスコムは、伊藤忠グループのリサーチ会社です。

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