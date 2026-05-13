合併に伴う代表取締役および役員の人事に関するお知らせ
auペイメント株式会社は、2026年5月8日に開催した取締役会において、2026年7月1日に予定しているauフィナンシャルサービス株式会社との合併に伴う代表取締役および役員人事について、下記のとおり内定しました。
なお、本件につきましては、2026年6月12日開催予定の定時株主総会および合併効力発生日である2026年7月1日に開催予定の取締役会において決定される予定です。
記
1．代表取締役（2026年7月1日付 就任予定）
氏名：長野 敦史（ながの あつし）
新：代表取締役社長
（兼 auフィナンシャルホールディングス株式会社 取締役（非常勤））
現：－
（auフィナンシャルサービス株式会社 代表取締役社長
兼 auフィナンシャルホールディングス株式会社 取締役（非常勤））
※2026年6月12日開催予定の定時株主総会における取締役選任決議および2026年7月1日開催予定の取締役会における代表取締役選定決議を前提としています。
2．取締役（2026年7月1日付 就任予定）
氏名：草野 泰和（くさの やすかず）
新：取締役
現：－
（auフィナンシャルサービス株式会社 取締役）
氏名：秋元 一臣（あきもと かずおみ）
新：取締役（非常勤）
（兼 auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員常務）
現：－
（auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員常務）
※2026年6月12日開催予定の定時株主総会における取締役選任決議を前提としています。
また、下記の役員については2026年6月12日開催予定の定時株主総会での選任決議を前提として同日付で就任予定であり、2026年7月1日以降も引き続き当該役職を担当してまいります。
氏名：小濱 五月（こはま さつき）
新：取締役
現：取締役
氏名：島 英徳（しま ひでのり）
新： 取締役（非常勤）
（兼 auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員常務
兼 auフィナンシャルパートナー株式会社 取締役（非常勤)）
現：取締役（非常勤）
（兼 auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員常務
兼 auフィナンシャルサービス株式会社 取締役（非常勤)
兼 auフィナンシャルパートナー株式会社 取締役（非常勤)）
氏名：小更 辰彦（こふけ たつひこ）
新：常勤監査役
現：－
（KDDI Sonic-Falcon株式会社監査役）
（ご参考）合併の概要
・合併効力発生日：2026年7月1日（予定）
・合併の方式：auペイメント株式会社を存続会社とし、auフィナンシャルサービス株式会社を消滅会社とする吸収合併
・合併後の社名：auフィナンシャルサービス株式会社
・合併後の本店所在地：東京都港区高輪2丁目21番1号
※本合併についての詳細は、2025年9月1日付「auペイメントとauフィナンシャルサービスの合併について（https://www.au-payment.co.jp/news/news2025/r20250901_2.html）」および2025年12月19日付「合併に伴う新社名のお知らせ（https://www.au-payment.co.jp/news/news2025/r20251219.html）」をご参照ください。
※本合併は、適用法令等の定めに従い、関係当局の許認可等が得られることを前提として実施されるものです。
■お取引先の皆さまからの祝意について
当社グループは、サステナビリティの取り組みにおける社会貢献活動の一環として、今回の人事に際し、お取引先の皆さまからの祝意を、（認定）特定非営利活動法人ジャパンハートへの寄付に代えていただくことで、ジャパンハートの医療支援・災害支援をサポートしてまいります。なお、寄付内容はジャパンハートから当社に情報共有されます。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
＜寄付先＞ ジャパンハート特設サイト（https://kokoronohanataba.hp.peraichi.com/au-financial-group）
※本リリースに記載されている情報は、発表時点のものです。今後予告なしに変更となる場合があります。
以上
配信元企業：auペイメント株式会社
なお、本件につきましては、2026年6月12日開催予定の定時株主総会および合併効力発生日である2026年7月1日に開催予定の取締役会において決定される予定です。
記
1．代表取締役（2026年7月1日付 就任予定）
氏名：長野 敦史（ながの あつし）
新：代表取締役社長
（兼 auフィナンシャルホールディングス株式会社 取締役（非常勤））
現：－
（auフィナンシャルサービス株式会社 代表取締役社長
兼 auフィナンシャルホールディングス株式会社 取締役（非常勤））
※2026年6月12日開催予定の定時株主総会における取締役選任決議および2026年7月1日開催予定の取締役会における代表取締役選定決議を前提としています。
2．取締役（2026年7月1日付 就任予定）
氏名：草野 泰和（くさの やすかず）
新：取締役
現：－
（auフィナンシャルサービス株式会社 取締役）
氏名：秋元 一臣（あきもと かずおみ）
新：取締役（非常勤）
（兼 auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員常務）
現：－
（auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員常務）
※2026年6月12日開催予定の定時株主総会における取締役選任決議を前提としています。
また、下記の役員については2026年6月12日開催予定の定時株主総会での選任決議を前提として同日付で就任予定であり、2026年7月1日以降も引き続き当該役職を担当してまいります。
氏名：小濱 五月（こはま さつき）
新：取締役
現：取締役
氏名：島 英徳（しま ひでのり）
新： 取締役（非常勤）
（兼 auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員常務
兼 auフィナンシャルパートナー株式会社 取締役（非常勤)）
現：取締役（非常勤）
（兼 auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員常務
兼 auフィナンシャルサービス株式会社 取締役（非常勤)
兼 auフィナンシャルパートナー株式会社 取締役（非常勤)）
氏名：小更 辰彦（こふけ たつひこ）
新：常勤監査役
現：－
（KDDI Sonic-Falcon株式会社監査役）
（ご参考）合併の概要
・合併効力発生日：2026年7月1日（予定）
・合併の方式：auペイメント株式会社を存続会社とし、auフィナンシャルサービス株式会社を消滅会社とする吸収合併
・合併後の社名：auフィナンシャルサービス株式会社
・合併後の本店所在地：東京都港区高輪2丁目21番1号
※本合併についての詳細は、2025年9月1日付「auペイメントとauフィナンシャルサービスの合併について（https://www.au-payment.co.jp/news/news2025/r20250901_2.html）」および2025年12月19日付「合併に伴う新社名のお知らせ（https://www.au-payment.co.jp/news/news2025/r20251219.html）」をご参照ください。
※本合併は、適用法令等の定めに従い、関係当局の許認可等が得られることを前提として実施されるものです。
■お取引先の皆さまからの祝意について
当社グループは、サステナビリティの取り組みにおける社会貢献活動の一環として、今回の人事に際し、お取引先の皆さまからの祝意を、（認定）特定非営利活動法人ジャパンハートへの寄付に代えていただくことで、ジャパンハートの医療支援・災害支援をサポートしてまいります。なお、寄付内容はジャパンハートから当社に情報共有されます。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
＜寄付先＞ ジャパンハート特設サイト（https://kokoronohanataba.hp.peraichi.com/au-financial-group）
※本リリースに記載されている情報は、発表時点のものです。今後予告なしに変更となる場合があります。
以上
配信元企業：auペイメント株式会社
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