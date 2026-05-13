アニマル・ユニバース

はじめまして！

アニマル・ユニバース（ANIMAL UNIVERSE）代表の杉山寛光です。

動物好きが高じて、この度起業を決意いたしました。

16歳で飛び込んだ酪農の世界、そして25年の歩み

私の原点は、16歳の時に渥美半島（現：田原市）で飛び込んだ酪農の世界にあります。

人間嫌いだった私が「動物が好き」という一心で選んだ道でした。

それから7年間、牛や犬、猫に囲まれて過ごした後、豊橋市にある「生体販売をしないペットグッズ販売会社」へ転職しました。そこで物流、輸入、店舗/通販の運営、企画、営業と、25年間にわたりペット業界のあらゆる側面を経験させていただきました。

なぜ今、起業するのか

長年この業界に身を置く中で、「動物たちを笑顔にする方法はもっとたくさんある」と確信しました。しかし、組織の中にいると、しがらみがあって思うように動けないこともあります。

「もっと動物たちのために動きたい」という強い想いから、自ら会社を立ち上げる道を選びました。

社名「アニマル・ユニバース」に込めた想い

社名の ANIMAL UNIVERSE には「動物の宇宙」という意味を込めています。

コンセプトは、経営理念でもある**「全ての動物たちを笑顔に」**することです。

一匹一匹の動物が持つ「環世界（その動物から見えている世界）」を理解し、徹底的に動物たちの視点に立ったサービスを提供していきます。

また、皆様に覚えていただきやすいよう、ドメインも animal-universe.jp を取得いたしました。

これから提供していくもの

アニマル・ユニバースでは、主に以下の2つを軸に商品を展開していきます。

【愛知県産・完全無添加】骨までサクサク、鮎の贅沢おやつ

すべてのライフステージに。「安心」を極めたスーパーフード

愛知の名の由来とされる伝統食材「鮎」 。人間が食べるものと同じ鮮度のものを、完全無添加で低温乾燥させました 。安全性と栄養を極限まで追求した、究極のヒューマングレード・トリーツです。

海産の煮干しと異なり、養殖あゆは塩分がほぼゼロ（0.58g/100g）。さらにビタミンAは圧倒的で、寄生虫のリスクもない、安全性と栄養を両立したスーパーフードです。



愛知の歴史と「鮎」

愛知県の「愛知」という地名は、万葉集にも登場する「年魚市潟（あゆちがた）」に由来すると言われています。この「年魚市」こそ「鮎」を指し、古くから愛知が鮎の宝庫であったことを物語っています。平安時代には朝廷、江戸時代には徳川家への献上品として愛されてきた、歴史ある特別な食材です 。



アニマル・ユニバースの「鮎」が選ばれる4つの理由

1. 驚きの食べやすさ。シニアや子犬・子猫にも安心

独自の乾燥工程により、骨までサクサクと崩れるほど柔らかく仕上げました 。喉に刺さる心配がなく、噛む力の弱いシニア期や、乳歯が生え変わる時期の子でも、一匹丸ごと安全に楽しめます 。



2. 一般的なペット用煮干しの「約1/2～1/8」！圧倒的な低塩分

市販のペット用「煮干し」の多くは、塩分が1.5g～4.8g程度含まれており、数値に大きな幅があります。また、多くの製品で塩分表記が義務化されていないため、正確な数値が不明な状態となっています。

本品の塩分はわずか 0.58g/100g 。半分以下という圧倒的な低塩分により、心臓や腎臓への負担が気になるパートナーにも安心してお与えいただけます。



3. 「山からの清流」と「徹底した衛生管理」

鮎は非常に「菌」に弱い繊細な魚です。そのため、養殖場では山から引き込んだ清らかな水を使用し、部外者の立ち入り制限や徹底した消毒処理を行っています。この厳格な環境で育った鮎だからこそ、内臓まで丸ごと安心・安全に食べることができます。



4. 低アレルゲン・寄生虫リスクの低減

徹底管理された淡水養殖であり、アニサキス等の寄生虫を媒介するオキアミを食べずに育っているため、海水魚に多い寄生虫リスクが極めて低く、デリケートな体質の子にも安心です 。

希少な「アオザメ」を贅沢に使用。大型犬や動物園の動物も夢中になる圧倒的な嗜好性

【特徴】

ペット業界では極めて流通量が少ないレア食材「アオザメ」を100%使用した、完全無添加の乾燥おやつです。気仙沼港で水揚げされた新鮮なアオザメを、素材の良さを活かすため低温乾燥でじっくり仕上げました。

アオザメ特有の香りが食欲を強烈に刺激するため、いつものおやつに飽きてしまった子や、食が細くなった子にもぜひ試していただきたい一品です。

この商品が選ばれる「3つの理由」



１.ペット業界では極めて稀な「アオザメ肉」

気仙沼港で水揚げされた新鮮なアオザメを、素材そのままに乾燥。

流通量の少ないレア食材だからこそ、他のジャーキーに反応しなくなった子にもぜひ試してほしい一品です。



２.美容と健康をダブルサポート

＜関節・骨に＞コンドロイチンが活動的な毎日を支えます。

＜皮膚・被毛に＞豊富なコラーゲンで艶やかなコンディションを維持。

＜デンタルケア＞適度な硬さを噛むことで、歯垢除去の効果も期待できます。



３.大型犬や動物園の動物たちも夢中！圧倒的な満足感

実際に大型犬がいつまでも飽きずに噛み続けるほどの高い嗜好性を証明済みです。

嗜好性と安心素材による満足度: 体に優しく、心から喜ぶ厳選素材 エンリッチメントによる満足度: 動物本来の行動を引き出し、幸福度を高める工夫

これから少しずつ、大好きな動物のことやお店の裏側をお伝えしていきます。

末永く、どうぞよろしくお願いいたします。

https://www.instagram.com/animal_universe_jp/