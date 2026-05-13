日本発のLifestyle & Beautyブランド「AHRES」が台湾、香港に続き、韓国でのお取り扱いを開始。 Nice to meet you, Korea.

アーレス株式会社

2024年に初の海外展開をスタートしたAHRES。台湾に続き、2025年に香港でのお取り扱いを開始。2026年4月から韓国でもお取り扱いを開始いたしました。AHRES makes its debut in Korea!

「新しいJ-Beauty」というカテゴリー確立を目指して

AHRESは、ブランドの持つプレミアムな日本的感性を主要な差別化要素として打ち出し、現在K-beautyが主流となっている韓国市場において、「新しいJ-Beauty」というカテゴリーを確立したいと考えています。 初期段階では、公式オンラインストアなどの主要オンラインチャネルやセレクトショップでの販売を通じて、消費者との接点を拡大し、ブランド認知の向上を図る予定です。 その後、百貨店などのオフラインに注力し、オンラインとオフライン両方の流通体制を構築していく予定です。 アジア各国でブランドを拡大してきた当社の経験を踏まえ、韓国市場においても、時間をかけてラグジュアリービューティーブランドとしてのポジショニングを強化していけると考えています。

オンラインストア

■韓国公式オンラインストア

https://ahres.co.kr/

＊4/22オープン

セレクトショップ販売

■MUSINSA Beauty

MUSINSA Megastore Seongsu (무신사 메가스토어 성수)

Address: 62 Seongsui-ro, Seongdong-gu, Seoul

https://www.musinsa.com/offline/88

＊4/25オープン

■MUSINSA オンラインストア：https://www.musinsa.com/brand/ahres?gf=A

＊4/25オープン

AHRESブランドページ ：https://ahres.jp/

AHRES公式Instagram：https://www.instagram.com/ahres_official/

AHRES公式X：https://x.com/ahres_official