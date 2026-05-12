急成長中の株式会社CHAPTER1｜生成AIを武器に映画制作領域へ進出

株式会社CHAPTER1

株式会社CHAPTER1は、AIを活用した映像表現とナレッジDXを軸に、新たな価値創造を目指す事業を展開する企業として、2025年12月に設立されました。

設立からわずか4カ月という短期間で企業向け映像制作の実績を積み上げ、企画力・演出力・AI技術を強みに事業を拡大しています。これらの知見を基盤に、このたび新たに映画制作分野への取り組みを開始いたしました。

現在は複数のプロジェクトにおいて企画・開発を進めており、AIと実写を融合させた新たな映像表現に挑戦しています。詳細については現時点では非公開となりますが、今後の展開にぜひご期待ください。



設立の背景

株式会社CHAPTER1は、生成AIの力を活用し、表現の可能性を拡張していくと同時に、

その姿勢や考え方を次の世代へと引き継いでいくことを大切にしています。

多様なAI映像が溢れる時代だからこそ、生成AIの「責任ある使い方」とは何かを問い続けたい。

表現の背景にある意図や責任と向き合いながら、社会に対して誠実なかたちで生成AIを活用してまいります。



取り組みについて

株式会社CHAPTER1では、生成AIや映像表現に精通した複数のクリエイターが参画し、それぞれの専門性を活かしながら、映像制作を行っています。

出資について

本取り組みに対し、アース製薬株式会社 取締役会長 大塚達也氏より出資を受けております。

同氏はこれまでの事業経験を通じて、企業の変革におけるテクノロジー活用の重要性を認識しており、当社のビジョンおよび事業の将来性に共感いただきました。

（大塚達也氏 コメント）

「この生成AI動画の技術は本当に凄いですね。それでもこの最先端な技術に対して否定的な方も居ると思いますが、映像の世界を変えるものだと思うので御社に投資しました。頑張って欲しい。」

生成AIを活用したコンテンツ制作

企業プロモーション、商品・サービス紹介、研修・業務マニュアルなど、情報を「分かりやすく」「伝わる形」に変換する映像制作を行っています。

生成AIの活用により、制作工程の効率化と表現の柔軟性を高め、目的や用途に応じた映像表現を可能としています。



制作映像

株式会社東プレ様(https://chapter1.sakura.ne.jp/movie/topre.mp4)株式会社フィット様(https://chapter1.sakura.ne.jp/movie/symknowledge.mp4)うなぎの成瀬様(https://chapter1.sakura.ne.jp/movie/unaginonaruse.mp4)

※企業名のリンクをクリックすると、制作映像が再生されます。



強み・実績について

当社は、生成AI領域における高度な知見を持つクリエイターとのネットワークを構築しており、企画・制作・運用まで一気通貫で対応可能です。

これにより、業種や商材を問わず、企業ごとの課題に最適化されたAI活用支援を実現しています。

また、これまでに、東プレ株式会社様、うなぎの成瀬様など、他大手鉄道会社、製菓会社、スポーツイベント、アーティストプロモーション、行政・自治体関連など幅広い企業・ブランドとのお取引実績を有しております。

大手企業から成長企業まで、多様なニーズに対応してきた経験をもとに、実践的かつ成果に直結するAI活用支援を提供してまいります。



企業ナレッジのDX化支援

社内に蓄積された情報やノウハウを、より活用しやすい形へ整理・共有するナレッジDXの取り組みも行っています。

活用されていない社内ナレッジを、AIと映像で“即戦力の情報”へと再設計します。



今後の展望

今後は、企業の規模や業種を問わず、生成AIを活用した業務改革を支援し、日本全体の生産性向上に寄与してまいります。そして「リアル×生成AI」による新しい映像表現で描く企画なども進行して参ります。

取材・お問い合わせについて

本件に関する取材・インタビューを歓迎しております。

下記よりお気軽にご連絡ください。

【会社概要】

会社名：株式会社CHAPTER1

代表者：代表取締役 中島翔

所在地：埼玉県所沢市

設立：2025年12月

事業内容：

・生成AIを活用したコンテンツ制作および関連サービス

・企業ナレッジDX化支援

HP：https://chapter-1.jp/

YouTube：https://youtube.com/@chapter1-social

Instagram：https://www.instagram.com/chapter1_ai/?hl=ja

TikTok：https://www.tiktok.com/@chapter1_ai

お問い合わせ先：info@chapter-1.jp