京都発ブランドKIMONOMACHI 洗える夏着物「レディース絽の色無地」と「オリジナル紗の帯（八寸名古屋帯・半幅帯）」が新発売

豊彩株式会社

豊彩株式会社の子会社である京都発の和装ブランドKIMONOMACHI(有限会社京都きもの町、京都府京都市、代表取締役：久保村一文)は5月1日、和装通販ショップ「京都きもの町」にて、オリジナル商品の洗える「絽の色無地」と、着物に合わせてコーディネートできるオリジナル「紗の献上八寸名古屋帯」、従来より人気だった「紗の献上半幅帯」の新色を同時に新発売します。これまで人気の高かった洗える色無地シリーズに、待望の盛夏に着用する「絽」が登場。ご自宅で洗える手入れのしやすさと豊富なバリエーションで、夏のお洒落やキモノライフを快適にサポートします。オンラインストアにて5月7日より順次発送です。

「絽の色無地」「紗の帯」開発の経緯

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4ztlywNUasA ]詳細を見る :https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/058183人気商品 オリジナル洗える色無地(袷/単衣)

これまでKIMONOMACHIの洗える色無地（袷・単衣）は、ちりめん風のやさしいシボの生地感、S～LLまでの幅広いサイズ展開とご自宅の洗濯機で洗える手軽さから、多くのお客様にご愛用いただいていました。この好調な実績を背景に、さらなる新規ユーザーの獲得と夏物和装市場におけるシェア拡大を見据え、盛夏向けアイテムのラインナップ拡充を決定いたしました。

「盛夏に着る薄物も自宅で洗える素材にしてほしい」といったお客様からの根強いニーズにもお応えする形で、従来の色無地シリーズと同様にポリエステル素材を採用。汗をかきやすい夏場でも気兼ねなくお召しいただけるアイテムとして、新たに発売する運びとなりました。

さらに、絽の色無地の新発売に合わせて、美しくコーディネートできる「紗」のオリジナル夏帯を2種類ご用意いたしました。 ひとつは、今回新たに開発した完全新作の「紗の八寸名古屋帯」。もうひとつは、従来よりご好評いただいている「紗の半幅帯」への新色追加となります。 どちらの帯も、着物に合わせやすく人気の高い「献上柄」を採用し、絽の色無地に合わせた3色（紺・白×青磁色・白×銀鼠）で展開いたします。着物初心者の方でも迷わず美しい着姿を楽しめるよう、相性抜群の着物と帯のトータルコーディネート（2点セット）もご提案し、夏の和装をより一層楽しんでいただけるよう工夫を凝らしています。

紗献上八寸帯紗献上半幅帯「絽」の色無地について

「絽」の生地は絽目と呼ばれる隙間があるのが特徴です。従来の和装のルールとして、透け感のある「絽」の着物は7、8月の盛夏用とされています。

見た目にも涼し気な透け感と、サラリとした風通しの良さが特徴です。

紋のない色無地は、洒落着や街着としてカフェやランチ、お買い物などにぴったりです。

ご自身のサイズに合った一枚を持っていると、様々なシーンで長くご愛用いただけるアイテムです。

「紗」の帯について

夏着物や浴衣に合わせる夏の帯です。「紗」はざっくりとした格子状の織り柄が特徴です。上品な透け感で、夏の装いを軽やかに演出します。

絽の色無地 カラー紹介 全3色

濃藍（こいあい）深い青紫みの紺色千草色（ちぐさいろ）やや青みのグレイッシュな緑藤鼠（ふじねず）グレイッシュな藤色詳細を見る :https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/058183

同色で洗えるメンズ絽の色無地を4月28日に発売。男女ペアで夏の和装をお楽しみいただけます。

>>商品詳細をみる(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/058192)

紗の献上帯 カラー紹介 全3色

紺色八寸名古屋帯半幅帯

白×青磁色

八寸名古屋帯半幅帯

白×銀鼠

八寸名古屋帯半幅帯下記の商品内容で販売いたします。

着物＋八寸名古屋帯の2点セット

>>商品詳細をみる(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/060009)

着物＋半幅帯の2点セット

>>商品詳細をみる(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/060008)

着物単品

>>商品詳細をみる(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/058183)

八寸名古屋帯単品

>>商品詳細をみる(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059394)

紗献上半幅帯 単品

>>商品詳細をみる(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/055828)

商品情報

【価格（税込み）】

絽の色無地 着物単品：9,990円

紗八寸献上名古屋帯 単品：7,980円

紗献上半幅帯 単品：4,400円

着物と八寸名古屋帯の2点セット：17,970円

着物と半幅帯の2点セット：14,390円



【カラー展開】

着物：全3色（濃藍・千草色・藤鼠）

帯（八寸名古屋帯/半幅帯）：全3色（紺色・白×青磁色・白×銀鼠）

【サイズ】

着物：S / M / L / LL

八寸名古屋帯：幅：約31.5cm / 長さ：約3m73cm

半幅帯：巾：約17cm/長さ：約4m

【素材】

着物：ポリエステル100％ / 中国製

帯：ポリエステル100％ / 日本製

【発売日】2026年5月1日※5月7日より順次出荷

【販売店舗】オンラインストアにて販売

【適応サイズの目安】

S 身長：約145～152cm（ヒップ：85cm前後）

M 身長：約153～158cm（ヒップ：90cm前後）

L 身長：約159～165cm（ヒップ：90cm前後）

LL 身長：約153～163cm（ヒップ：100cm前後）

ブランドSNS

京都きもの町ではキモノライフを応援する様々な情報を発信しています。

Instagram(https://www.instagram.com/kyoto_kimonomachi/)

X(https://x.com/kimonomachi)

youtube(https://www.youtube.com/@kimonomachi)

WEAR(https://wear.jp/kimonomachi/)

きもの町スタッフブログ(https://blog.kimonomachi.co.jp/)

豊彩株式会社（和装通販ショップ京都きもの町）

代表者： 久保村一文

所在地： 京都府京都市下京区高倉通五条上る亀屋町164番地

事業内容：自社オリジナルブランド「KIMONOMACHI」として、着物や浴衣などオリジナル商品開発、販売



本社URL：https://www.hosai.jp/

きもの町公式オンラインストアURL：https://www.kimonomachi.co.jp/

きもの町衣装協力実績：https://blog.kimonomachi.co.jp/category/information/media_coverage/



本件に関するお問合せは下記よりお問合せ願います。

TEL:075-354-8511

E-mail:info@kimonomachi.com