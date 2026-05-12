【頂点は白州18年】限定466口の真剣勝負。人気銘柄が狙える「春の贅沢みくじ」　５月１２日予約販売開始

株式会社アップライジング特別企画 "春の贅沢みくじ"

タチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、ウイスキーくじの最新企画として、特別企画「春の贅沢みくじ」を2026年5月12日より予約開始いたしました。

本企画は466口限定。

品薄で手に入らない伝説のウイスキーである「白州18年」を筆頭に、「竹鶴21年」「響21年」といった入手困難な長期熟成ボトルを封入しています。

さらに、「山崎シングルモルト」「白州シングルモルト」「イチローズ モルト＆グレーン クラシカル エディション」「知多」など、人気銘柄も多数ラインアップ。

加えて、「矢部」「√（ルート）」など個性豊かなウイスキーも含まれており、幅広い味わいを楽しめる構成となっています。

価格は1口3,980円+990円(送料)。

贈り物としても、自分へのご褒美としても挑戦しやすい価格帯で、“届くまでわからない贅沢な高揚感”をお届けいたします。

なお、本企画は5月27日～5月29日発送予定です。

Amazonで購入(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1FKRVQK)

"春の贅沢みくじ" ラインナップ：伝説「白州18年」布陣

・［超大吉×1］白州18年

・［大大吉×1］竹鶴21年

・［大吉×1］響21年

・［中吉×3] 山崎シングルモルト

・［喜吉×4］白州シングルモルト

・［福吉×6］イチローズ モルト＆グレーン クラシカル エディション

・［緑吉×6］サントリーウイスキー 知多

・［幸吉×30］ブレンデッドウイスキー矢部

・［宝吉90］ブレンデッドウイスキー √（ルート）

・［栄×158］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり

・［吉×166］グレーンウイスキー 巳乃霞

※全466口限定

※なくなり次第終了

販売概要：限定466口、迅速かつ丁寧な配送体制

商品名： 春の贅沢みくじ

価格： 3,980円（税込） ＋ 送料990円

販売口数： 466口（数量限定のため、完売次第終了となります）

予約開始日： 2026年5月12日

販売場所：

・(https://whiskykuzi.com/shop/products/harunozeitaku)タチバナE酒販 本店(https://whiskykuzi.com/shop/products/harunozeitaku)

・(https://item.rakuten.co.jp/tachibanaeshuan/harunozeitaku/)タチバナＥ酒販 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/tachibanaeshuan/harunozeitaku/)

・(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1FKRVQK)タチバナE酒販 Amazon店(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1FKRVQK)

・(https://item.rakuten.co.jp/dogenka-miyazaki/harunozeitaku/)宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/dogenka-miyazaki/harunozeitaku/)

・(https://store.shopping.yahoo.co.jp/dogenka-miyazaki/harunozeitaku.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-title&ea=)宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/dogenka-miyazaki/harunozeitaku.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-title&ea=)

■ 商品の特長

超大吉には、市場で高値で取引される、幻のジャパニーズウイスキー「白州18年」を設定しています。全てのウイスキーは、品質管理を徹底した自社倉庫にて適切に在庫管理されており、最良の状態でお客様のもとに届けられます。

主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり

自社倉庫で商品を管理自社倉庫の様子お客様からお寄せいただいたレビュー

株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。

購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。

この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。

ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、

1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。

どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、

日常にささやかな高揚感を添えてくれます。

タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。

憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。

箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。

そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、

あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。

会社概要と問い合わせ先

会社名：株式会社アップライジング

宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F

MAIL：tatibana.eshuhan@gmail.com

■ 主要販売チャネル

タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。

・タチバナE酒販 本店トップ：https://x.gd/btHIv

・タチバナE酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/aruOy09

・タチバナE酒販 楽天市場店トップ：https://x.gd/oKg2M

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店トップ：https://x.gd/XO9Zj

・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!ショッピング店トップ：https://x.gd/XJrKy

・オンラインくじトップ：https://kuzi.jp/