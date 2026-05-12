◆全国最大規模、5,000人超参加の「父母の一日大学」◆ 関西大学で「教育後援会総会＆学部別教育懇談会」開催 〜わが子の母校はわが母校！大学と家庭の心のかけ橋〜【日時】5月17日（日）10：00〜17：00【場所】千里山キャンパス各所

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