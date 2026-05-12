異世界漫画原作大賞、金賞受賞のすれ違いラブストーリー、クライマックス！【『理想の花嫁を探して幸せにして差し上げます』と言ったら、そっけなかった婚約者が何故か関わってきますが、花嫁斡旋頑張ります2】発売

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、ブリーゼコミックス【『理想の花嫁を探して幸せにして差し上げます』と言ったら、そっけなかった婚約者が何故か関わってきますが、花嫁斡旋頑張ります2(https://www.comic-brise.com/comics/hanayomeassen2/)】を5月14日に発売いたします。

『理想の花嫁を探して幸せにして差し上げます』と言ったら、そっけなかった婚約者が何故か関わってきますが、花嫁斡旋頑張ります2(https://www.comic-brise.com/comics/hanayomeassen2/)

漫画：雨宮皐季(https://x.com/lll_nya)／原作：西根羽南(https://x.com/Hanami_Nishine)

発売日：2026年5月14日

ISBN：9784799221716

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10%)

婚約者と剣術大会で直接対決！？

すれ違いラブストーリー、クライマックス！

【収録話】

第8話～第14話

単行本描き下ろし漫画

円満な婚約破棄を目指していたら、何故かおかしな方向へ……。

婚約者のギルバートに相応しい“理想の花嫁”を探し出そうと奮闘する貴族令嬢、セアラ。

暴走するセアラに対し、ギルバートも覚悟を決めて二人で話し合おうとするものの、

お互いすれ違い……。

そんな中、何故かセアラとギルバートが剣術大会で試合をすることに！？

暴走する子爵令嬢と、意地っ張りな公爵令息の婚約破棄（？）ラブストーリー、クライマックス！

特典一覧

『理想の花嫁を探して幸せにして差し上げます』と言ったら、そっけなかった婚約者が何故か関わってきますが、花嫁斡旋頑張ります(https://www.comic-brise.com/contents/hanayomeassen/)

異世界漫画原作大賞(https://www.ktcom.jp/contest/isekaitaisyou/)、金賞受賞！

目指せ！円満な婚約破棄!?「小説家になろう」発、すれ違いラブストーリー！

元護衛の年下少年が年上の美形公爵様に！？

異性を引き寄せる体質のせいで悪女と呼ばれる男爵令嬢のニネット。

継母と連れ子に家を乗っ取られた彼女は、

屋敷の片隅にある小屋で護衛の少年ティルと二人で暮らしていた。

ある日、ニネットは連れ子に嵌められ、生贄として差し出されてしまう。

それをきっかけに大きな力を手に入れるが、

町に戻ると、どういうわけか8年もの月日が経っていて……。

かつて少年だったはずのティルは、一人で生きることを決めたニネットの契約結婚相手として現れる。

突然消えたニネットへの想いを抱いたまま……。

不幸な身の上の男爵令嬢が幸せを掴む、年齢逆転溺愛ラブファンタジー！

1話2話無料公開中！作品ページはこちら :https://www.comic-brise.com/contents/hanayomeassen/(C)雨宮皐季(C)西根羽南／キルタイムコミュニケーション

本作品の魅力が詰まったPVをYouTubeコミックブリーゼチャンネル【公式】(https://www.youtube.com/@comic_brise)で公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_4UxLgH7C3g ]キミコミ 作品ページはこちら :https://kimicomi.com/series/8eacca9b747ae

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