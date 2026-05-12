ジェネクサス・ジャパン、『最新・GeneXus導入事例』をITmediaエンタープライズにて公開
ジェネクサス・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大脇文雄）は、2026年5月、ITmediaエンタープライズにて、最新のGeneXus導入事例を公開いたしました。
ぜひご覧ください。
https://www.genexus.jp/archives/11291
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348874/images/bodyimage1】
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◆記事タイトル：
複雑な基幹システムを少人数で内製開発できるのか
―京進グループの選択と実践
◆概要：
事業の成長や環境変化に対応するため、IT環境の柔軟性を高めたいと考える企業が増えています。この取り組みに成功したのが、学習塾をはじめ、介護・保育事業など幅広い事業を展開する株式会社京進です。
同社は、ローコード／ノーコード開発ツールの活用に加え、ITパートナー企業との役割分担を見直すことで、基幹システムの機能を次々と拡張しています。
本記事では、同社の成功の秘訣をご紹介します。
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その他の事例も弊社Webサイトにて公開しておりますので、ぜひご覧ください。
https://www.genexus.jp/case-study
GeneXusにご興味をお持ちいただけましたら、お気軽にお問い合わせください。
製品説明やデモのご依頼はもちろん、ささいなお問合せやご相談も大歓迎です。
お問い合わせはこちら
https://www.genexus.jp/contact
◆ GeneXusとは
―35年以上、世界50カ国、11,000社以上での導入実績を持つローコード開発ツール―
南米ウルグアイのGeneXus S.A.が開発したアプリケーション自動生成ツール（開発環境）です。データ項目や画面、業務ルールといった設計情報を入力すると、Java・C#・SmartDeviceのソースコードを自動的に生成し、これと同時に各種データベースソフトに対応したテーブル定義情報も?動的に作成します。
【詳細はこちら】https://www.genexus.jp/new-customers
◆ ジェネクサス・ジャパン株式会社について
業務アプリケーション開発ツール「GeneXus」の輸入・販売を主軸事業に、関連製品やシステム開発支援などのサービスを提供しています。
【詳細はこちら】https://www.genexus.jp/
(C) All rights reserved. GeneXusTM is registered to GeneXus S.A.
ジェネクサス・ジャパン株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目27番3号
URL：https://www.genexus.jp/
連絡先：info@genexus.jp
配信元企業：ジェネクサス・ジャパン株式会社
ぜひご覧ください。
https://www.genexus.jp/archives/11291
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◆記事タイトル：
複雑な基幹システムを少人数で内製開発できるのか
―京進グループの選択と実践
◆概要：
事業の成長や環境変化に対応するため、IT環境の柔軟性を高めたいと考える企業が増えています。この取り組みに成功したのが、学習塾をはじめ、介護・保育事業など幅広い事業を展開する株式会社京進です。
同社は、ローコード／ノーコード開発ツールの活用に加え、ITパートナー企業との役割分担を見直すことで、基幹システムの機能を次々と拡張しています。
本記事では、同社の成功の秘訣をご紹介します。
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その他の事例も弊社Webサイトにて公開しておりますので、ぜひご覧ください。
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―35年以上、世界50カ国、11,000社以上での導入実績を持つローコード開発ツール―
南米ウルグアイのGeneXus S.A.が開発したアプリケーション自動生成ツール（開発環境）です。データ項目や画面、業務ルールといった設計情報を入力すると、Java・C#・SmartDeviceのソースコードを自動的に生成し、これと同時に各種データベースソフトに対応したテーブル定義情報も?動的に作成します。
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ジェネクサス・ジャパン株式会社
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