【ロイヤル系ベビー服ブランドAmber mimi 】東京都恵比寿代官山でPOPUP STOREを5/22(金)から開催！

Amber mimi

ベビー服ブランド、「Amber mimi（アンバー ミミ）」は、2026年5月22日（金）から5月24日（日）までの3日間、東京 恵比寿代官山エリアにてポップアップストアを開催いたします。

本イベントでは、ブランドの世界観を体現する最新コレクションを中心に人気アイテムを展示・販売いたします。また、期間中は限定アイテムの先行発売や、来店者限定の特典もご用意しております。

リバーシブルトートバッグをノベルティとしてご用意。商品合計税込16,000円以上ご購入いただいた方に先着順にてプレゼントいたしますので、この機会にぜひPOP UP STOREにお立ち寄りください。

▼ノベルティキャンペーン

■ノベルティ：リバーシブルトートバッグ

■ママバッグにもぴったりなサイズです

■期間：2026年5月22日（金）～無くなり次第終了

■内容：商品合計税込16,000円以上ご購入プレゼントさせていただきます。

※値引き後、商品総合計から税込16,000円以上となったお客様が対象です。

※数に限りがございますので、お早めにお買い求めください。

開催情報

日時：5/22(金)・5/23(土)・5/24(日)の3日間

時間：5月22日 11時～16時、23日 11時～16時 24日11時～14時



【会場】

東京都渋谷区恵比寿西1-32-12

📍恵比寿駅 徒歩3分／代官山駅 徒歩4分

Product lineup（商品の一部です）

トワルドジュイ柄のギフトボックス

Amber mimiオリジナルのギフトボックスも準備しておりますので、ご友人やお孫様など、プレゼントをお探しの方もぜひご来店くださいませ。

Amber mimiについて

3児のママがディレクションをしている可愛い赤ちゃんとおしゃれなママのためのベビー服ショップです。Amber mimiは2021年に始まりました。2021年に初めて我が子を出産し、性別は男の子でした。「かわいいお洋服を着せたい！」と血眼でスマホを見つめ、男の子のベビー服を探しましたが、日本のベビー服は「星柄」「恐竜柄」などビビッドな色合いが多く、もっと淡い色やくまさん、木馬柄を着せたいなというきっかけで始まりました。

今では、そんなコンセプトに共感してもらえるママさんにご支持をいただいています。



”日本にはないデザインで、ベビーブルー、ベビーピンクを基調としたヨーロッパ調のお洋服”

”リビングに馴染むおしゃれなインテリア”

”おしゃれで高品質、安心してお客様にお買いものを楽しんでほしい”

”日々新しいイベントを考え、わくわくするようなショップにしたい”

こんなことを考えながら日々、運営をしています。

Amber mimiが大切にしていること

Amber mimiのお洋服は、忙しいママの癒やしのアイテムになれるような「ときめき」の提供をモットーに運営しております。

Amber mimiのお洋服を着せると、

「可愛い我が子がもっと可愛くなる」

「慣れない子育てにストレスを感じているママを応援したい」

「男の子ベビーにも、女の子のベビーくらい可愛いお洋服をママに選ばせてあげたい」

「Amber mimiのオリジナル製品でおしゃれで便利なグッズ」をもっと世に出したい。

Amber mimiのお洋服やグッズにはそんな想いが宿っています。

ママやパパにとって、赤ちゃんを育てることは本当に大変なことです。

少しでも弊社の商品が育児の楽しみになればと強く思っています。

また、一度でもご購入いただけたお客様をずっと大切にしたいと常日頃思っています。

オンライン販売について

ポップアップストアで展示されるアイテムは、Amber mimi公式オンラインストアでも同時に販売いたします。遠方にお住まいの方やご来店が難しい方も、ぜひオンラインストアをご利用ください。

公式オンラインストア：https://ambermimi.shop/

≪公式SNS≫

Instagram：https://www.instagram.com/ambermimi.online/

X：https://twitter.com/ambermimi7