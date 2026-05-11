韓国のビューティーブランド LILIBETH、日本Qoo10で人気商品ラインナップを強化 リキッドブラッシュ発売予定
韓国コスメブランド「LILIBETH」が、日本Qoo10にて安定した人気を集め、現地消費者から注目を集めている。
「BLOOM YOUR CLASSY LOOK」というブランドメッセージをもとに、素肌本来の美しさを引き立てるベースメイクを中心に、新たな商品ラインを展開しながらブランドとしての存在感を広げている。
自然に輝く健康的な肌づくりをベースに考える韓国ビューティーブランドLILIBETHは、肌にやさしい成分はもちろん、崩れにくく美しい肌キメを演出する処方で、韓国のインフルエンサーや有名YouTuberたちの間でも“自腹買いコスメ”として愛用されているブランドでもある。
LILIBETHの代表的なヒーロー商品であるクッションシリーズは、日本でも高いリピート率を誇り、「結局LILIBETHに戻ってくる」という声があるほど。ほかの商品を使っても、LILIBETHクッションの使用感には敵わず再び手に取ってしまうブランドとして口コミが広がっている
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348946/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348946/images/bodyimage2】
■ あなたの最初の選択が最後の選択になるパーフェクトクッション
LILIBETHの代表商品は「パーフェクト フィッティング フルカバレッジ クッション」。
軽やかな使用感と高いカバー力、長時間肌に密着するキープ力で継続的に高評価を得ており、しっとりとした仕上がりまで兼ね備えたデイリーベースメイクアイテムとして注目されている。
ナチュラルで洗練された肌表現を好む日本の消費者層からも、高いリピート率を誇るアイテムとして評価されている。
■ 19号追加でさらに繊細になったカラーバリエーション
昨年下半期に新たに発売された19号カラーは、既存カラーが少し暗く感じられていたユーザーに向け、より明るく透明感のあるトーンで企画された。
21号を使用していたユーザーからも、「19号の方がより華やかで透明感のある肌表現に適している」といった反応が続いている。
既存の21号・23号に加え、より細かいカラー選択が可能となり、自分の肌トーンに合わせた幅広い選択ができるようになった。さらに「タイムレス グロウ クッション」まで加わり、さまざまな肌タイプやメイク好みに対応したクッションラインアップを完成させた。
■ Qoo10メガポ企画構成
今回の5月メガポでは、基本に忠実な構成で、スキンケアからベースメイクまでLILIBETHで肌悩みをトータルケアできる。
パーフェクトクッション ミニ
1,200円（メガポポイント還元 133P）
本品価格が少し負担に感じていた方には今回がチャンス。
- 21号、23号を試してみたかった方
- ミニクッション23号をシェーディングとして使うのもおすすめ
微小電流マスク
カーミング＆グロウ / コアアップ
1,200円（メガポポイント還元 133P）
韓国でももう一つの定番人気商品である微細電流マスクを、過去最大級の割引価格で試せるチャンス。
ビューティーデバイスなしでも肌の奥まで有効成分を届ける、特許取得済みの微細電流シートを採用し、肌キメを最適な状態へ導いてくれる
サンクッション
本体 2,394円（メガポポイント還元 266P 含む）
リフィル 1,575円（メガポポイント還元 175P 含む）
“クッション名家”らしく、サンケア製品までクッションタイプ。
ベースメイク前に軽く重ねられるサンクッションは、UVカットとメイクキープ力の両方を考えたアイテム。
SPF50+ / PA++++ のノンケミカル処方で、男女問わず使いやすい低刺激処方となっている。
■ ベースメイクを邪魔しない、さらっと仕上がるチーク
- ブラーリーピンチ リキッドブラッシュ（5月末発売予定）
重ね塗りしても重たくならないカラー感と、さらっとした仕上がりが魅力のLILIBETH新作「ブラーリー ピンチ リキッドブラッシュ」。
肌にのせた際にベタつかず、叩き込むほどさらっと仕上がるため、ベースメイクの上でも鮮やかな発色をキープ。約1年にわたるテストを経て完成したLILIBETH初のポイントメイクラインとして、ついに日本でも発売される。
「ブラーリー ピンチ リキッドブラッシュ」3種は、Qoo10第2四半期メガ割にてローンチ特価で発売予定。
5月、新しい商品とこれまで見たことのない価格でお客様を迎える準備を進めているLILIBETH。
LILIBETH商品はQoo10公式ストアにて購入可能。
https://www.qoo10.jp/shop/LILIBETH_official?search_mode=basic
配信元企業：株式会社ブランドワープ
「BLOOM YOUR CLASSY LOOK」というブランドメッセージをもとに、素肌本来の美しさを引き立てるベースメイクを中心に、新たな商品ラインを展開しながらブランドとしての存在感を広げている。
自然に輝く健康的な肌づくりをベースに考える韓国ビューティーブランドLILIBETHは、肌にやさしい成分はもちろん、崩れにくく美しい肌キメを演出する処方で、韓国のインフルエンサーや有名YouTuberたちの間でも“自腹買いコスメ”として愛用されているブランドでもある。
LILIBETHの代表的なヒーロー商品であるクッションシリーズは、日本でも高いリピート率を誇り、「結局LILIBETHに戻ってくる」という声があるほど。ほかの商品を使っても、LILIBETHクッションの使用感には敵わず再び手に取ってしまうブランドとして口コミが広がっている
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■ あなたの最初の選択が最後の選択になるパーフェクトクッション
LILIBETHの代表商品は「パーフェクト フィッティング フルカバレッジ クッション」。
軽やかな使用感と高いカバー力、長時間肌に密着するキープ力で継続的に高評価を得ており、しっとりとした仕上がりまで兼ね備えたデイリーベースメイクアイテムとして注目されている。
ナチュラルで洗練された肌表現を好む日本の消費者層からも、高いリピート率を誇るアイテムとして評価されている。
■ 19号追加でさらに繊細になったカラーバリエーション
昨年下半期に新たに発売された19号カラーは、既存カラーが少し暗く感じられていたユーザーに向け、より明るく透明感のあるトーンで企画された。
21号を使用していたユーザーからも、「19号の方がより華やかで透明感のある肌表現に適している」といった反応が続いている。
既存の21号・23号に加え、より細かいカラー選択が可能となり、自分の肌トーンに合わせた幅広い選択ができるようになった。さらに「タイムレス グロウ クッション」まで加わり、さまざまな肌タイプやメイク好みに対応したクッションラインアップを完成させた。
■ Qoo10メガポ企画構成
今回の5月メガポでは、基本に忠実な構成で、スキンケアからベースメイクまでLILIBETHで肌悩みをトータルケアできる。
パーフェクトクッション ミニ
1,200円（メガポポイント還元 133P）
本品価格が少し負担に感じていた方には今回がチャンス。
- 21号、23号を試してみたかった方
- ミニクッション23号をシェーディングとして使うのもおすすめ
微小電流マスク
カーミング＆グロウ / コアアップ
1,200円（メガポポイント還元 133P）
韓国でももう一つの定番人気商品である微細電流マスクを、過去最大級の割引価格で試せるチャンス。
ビューティーデバイスなしでも肌の奥まで有効成分を届ける、特許取得済みの微細電流シートを採用し、肌キメを最適な状態へ導いてくれる
サンクッション
本体 2,394円（メガポポイント還元 266P 含む）
リフィル 1,575円（メガポポイント還元 175P 含む）
“クッション名家”らしく、サンケア製品までクッションタイプ。
ベースメイク前に軽く重ねられるサンクッションは、UVカットとメイクキープ力の両方を考えたアイテム。
SPF50+ / PA++++ のノンケミカル処方で、男女問わず使いやすい低刺激処方となっている。
■ ベースメイクを邪魔しない、さらっと仕上がるチーク
- ブラーリーピンチ リキッドブラッシュ（5月末発売予定）
重ね塗りしても重たくならないカラー感と、さらっとした仕上がりが魅力のLILIBETH新作「ブラーリー ピンチ リキッドブラッシュ」。
肌にのせた際にベタつかず、叩き込むほどさらっと仕上がるため、ベースメイクの上でも鮮やかな発色をキープ。約1年にわたるテストを経て完成したLILIBETH初のポイントメイクラインとして、ついに日本でも発売される。
「ブラーリー ピンチ リキッドブラッシュ」3種は、Qoo10第2四半期メガ割にてローンチ特価で発売予定。
5月、新しい商品とこれまで見たことのない価格でお客様を迎える準備を進めているLILIBETH。
LILIBETH商品はQoo10公式ストアにて購入可能。
https://www.qoo10.jp/shop/LILIBETH_official?search_mode=basic
配信元企業：株式会社ブランドワープ
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