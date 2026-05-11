ELECTRIC CONTROL PANEL MARKET （電気制御盤市場）調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月06に「ELECTRIC CONTROL PANEL市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ELECTRIC CONTROL PANELに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Electric Control Panel Market （電気制御盤市場）の概要
ELECTRIC CONTROL PANEL MARKET （電気制御盤市場）に関する当社の調査レポートによると、ELECTRIC CONTROL PANEL MARKET （電気制御盤市場）規模は 2035 年に約 122 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ELECTRIC CONTROL PANEL MARKET （電気制御盤市場）規模は約 69 億米ドルとなっています。ELECTRIC CONTROL PANEL に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、電気制御盤市場におけるシェアの拡大は、大規模な電力網の近代化プログラムによってもたらされたものです。
具体例を挙げると、ヨーロッパ委員会は、2040年までに配電部門へ7,300億ユーロ、送電部門へ4,770億ユーロの投資が行われると試算しており、これが電力網の拡張計画を強力に後押ししています。
さらに、米国エネルギー省は、総額105億ドルに上る「電力網の強靭化革新パートナーシップ（GRIP）」プログラムを通じ、2025年までに105件のプロジェクトに対して総額76億米ドルの投資を行ったことを明らかにしました。この投資が、送電および配電設備のアップグレードを推進しています。
こうした電力網の近代化プログラムは、電気制御システムの導入拡大を牽引する要因となっています。そして電気制御盤は、そのシステムにおいて、電力の配分および自動化を司る中枢インターフェースとしての役割を果たしているのです。
ELECTRIC CONTROL PANELに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/electric-control-panel-market/590642259
電気制御盤に関する市場調査によると、産業オートメーションおよび電化の進展に伴い、同市場のシェアは拡大していく見通しであることが明らかになりました。中国の工業情報化部（MIIT）は、2024年における電子情報製造業の付加価値生産額が前年比11.8%増加したと報告しており、これは大規模かつ堅調な電化の動きを示唆しています。
同様に、連邦準備制度理事会（FRB）のG.17指数によれば、2025年1月の米国の製造業生産高は0.8%増加し、設備稼働率は76.3%に達しました。これは、最新の制御システムに支えられた生産ラインの拡張が進んでいることを示しています。
したがって、スマート製造が世界的に普及するにつれ、制御盤は中核的なインフラとしての重要性を高めており、世界主要国における需要を押し上げています。
しかし、当社の調査報告および分析によれば、電気安全基準の絶え間ない進化に伴う規制順守コストの高騰といった要因が、今後数年間の市場成長を抑制する可能性があると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348905/images/bodyimage1】
Electric Control Panel Market （電気制御盤市場）セグメンテーションの傾向分析
Electric Control Panel Market （電気制御盤市場）の概要
ELECTRIC CONTROL PANEL MARKET （電気制御盤市場）に関する当社の調査レポートによると、ELECTRIC CONTROL PANEL MARKET （電気制御盤市場）規模は 2035 年に約 122 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ELECTRIC CONTROL PANEL MARKET （電気制御盤市場）規模は約 69 億米ドルとなっています。ELECTRIC CONTROL PANEL に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、電気制御盤市場におけるシェアの拡大は、大規模な電力網の近代化プログラムによってもたらされたものです。
具体例を挙げると、ヨーロッパ委員会は、2040年までに配電部門へ7,300億ユーロ、送電部門へ4,770億ユーロの投資が行われると試算しており、これが電力網の拡張計画を強力に後押ししています。
さらに、米国エネルギー省は、総額105億ドルに上る「電力網の強靭化革新パートナーシップ（GRIP）」プログラムを通じ、2025年までに105件のプロジェクトに対して総額76億米ドルの投資を行ったことを明らかにしました。この投資が、送電および配電設備のアップグレードを推進しています。
こうした電力網の近代化プログラムは、電気制御システムの導入拡大を牽引する要因となっています。そして電気制御盤は、そのシステムにおいて、電力の配分および自動化を司る中枢インターフェースとしての役割を果たしているのです。
ELECTRIC CONTROL PANELに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/electric-control-panel-market/590642259
電気制御盤に関する市場調査によると、産業オートメーションおよび電化の進展に伴い、同市場のシェアは拡大していく見通しであることが明らかになりました。中国の工業情報化部（MIIT）は、2024年における電子情報製造業の付加価値生産額が前年比11.8%増加したと報告しており、これは大規模かつ堅調な電化の動きを示唆しています。
同様に、連邦準備制度理事会（FRB）のG.17指数によれば、2025年1月の米国の製造業生産高は0.8%増加し、設備稼働率は76.3%に達しました。これは、最新の制御システムに支えられた生産ラインの拡張が進んでいることを示しています。
したがって、スマート製造が世界的に普及するにつれ、制御盤は中核的なインフラとしての重要性を高めており、世界主要国における需要を押し上げています。
しかし、当社の調査報告および分析によれば、電気安全基準の絶え間ない進化に伴う規制順守コストの高騰といった要因が、今後数年間の市場成長を抑制する可能性があると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348905/images/bodyimage1】
Electric Control Panel Market （電気制御盤市場）セグメンテーションの傾向分析